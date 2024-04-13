https://ria.ru/20240413/putin-1939840680.html

Они ошиблись. В США неожиданно высказались о Путине и "плохих русских"

Они ошиблись. В США неожиданно высказались о Путине и "плохих русских" - РИА Новости, 13.04.2024

Они ошиблись. В США неожиданно высказались о Путине и "плохих русских"

США не сумели навредить президенту России Владимиру Путину, как рассчитывали, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T19:50

2024-04-13T19:50

2024-04-13T22:09

специальная военная операция на украине

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сша

украина

владимир путин

вооруженные силы украины

евросоюз

нато

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. США не сумели навредить президенту России Владимиру Путину, как рассчитывали, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Это была фантазия, основанная на проекции их внутренних целей — навредить Путину, Россия и русские плохие, — и попытка заставить ЕС поверить, что вы получите яркую блестящую Украину, готовую к использованию. Так что по всем пунктам они ошиблись", — резюмировал он.По словам бывшего разведчика, администрация президента США Джо Байдена рассматривала Украину как источник активов и ресурсов для Евросоюза: от нефти и газа до пшеницы. При этом он добавил, что в результате конфликта Россия обошла западные страны в военном производстве."Русские эффективно демилитаризируют НАТО, а не Украину", — резюмировал он.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.

https://ria.ru/20240413/ukraina-1939803189.html

https://ria.ru/20240413/nato-1939811074.html

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сша

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россия, сша, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, евросоюз, нато, джо байден, сергей шойгу