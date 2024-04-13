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Они ошиблись. В США неожиданно высказались о Путине и "плохих русских" - РИА Новости, 13.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:50 13.04.2024 (обновлено: 22:09 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/putin-1939840680.html
Они ошиблись. В США неожиданно высказались о Путине и "плохих русских"
Они ошиблись. В США неожиданно высказались о Путине и "плохих русских" - РИА Новости, 13.04.2024
Они ошиблись. В США неожиданно высказались о Путине и "плохих русских"
США не сумели навредить президенту России Владимиру Путину, как рассчитывали, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T19:50
2024-04-13T22:09
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
евросоюз
нато
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. США не сумели навредить президенту России Владимиру Путину, как рассчитывали, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Это была фантазия, основанная на проекции их внутренних целей — навредить Путину, Россия и русские плохие, — и попытка заставить ЕС поверить, что вы получите яркую блестящую Украину, готовую к использованию. Так что по всем пунктам они ошиблись", — резюмировал он.По словам бывшего разведчика, администрация президента США Джо Байдена рассматривала Украину как источник активов и ресурсов для Евросоюза: от нефти и газа до пшеницы. При этом он добавил, что в результате конфликта Россия обошла западные страны в военном производстве."Русские эффективно демилитаризируют НАТО, а не Украину", — резюмировал он.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
https://ria.ru/20240413/ukraina-1939803189.html
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россия, сша, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, евросоюз, нато, джо байден, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, НАТО, Джо Байден, Сергей Шойгу
Они ошиблись. В США неожиданно высказались о Путине и "плохих русских"

Экс-разведчик Шаффер: США ошиблись, когда решили, что смогут навредить Путину

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. США не сумели навредить президенту России Владимиру Путину, как рассчитывали, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Это была фантазия, основанная на проекции их внутренних целей — навредить Путину, Россия и русские плохие, — и попытка заставить ЕС поверить, что вы получите яркую блестящую Украину, готовую к использованию. Так что по всем пунктам они ошиблись", — резюмировал он.
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
СМИ: российские войска подошли к решающему моменту на Украине
Вчера, 15:11
По словам бывшего разведчика, администрация президента США Джо Байдена рассматривала Украину как источник активов и ресурсов для Евросоюза: от нефти и газа до пшеницы. При этом он добавил, что в результате конфликта Россия обошла западные страны в военном производстве.
"Русские эффективно демилитаризируют НАТО, а не Украину", — резюмировал он.
Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
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Вчера, 16:15
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЕвросоюзНАТОДжо БайденСергей Шойгу
 
 
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