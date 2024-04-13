https://ria.ru/20240413/petra-1939853791.html

Иордания временно закроет воздушное пространство

Иордания временно закроет воздушное пространство - РИА Новости, 13.04.2024

Иордания временно закроет воздушное пространство

Власти Иордании приняли решение временно закрыть воздушное пространство королевства с 23:00 субботы по местному времени (совпадает с мск), передает иорданское... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T22:14

2024-04-13T22:14

2024-04-13T23:50

в мире

иран

израиль

сирия

корпус стражей исламской революции

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

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КАИР, 13 апр — РИА Новости. Власти Иордании приняли решение временно закрыть воздушное пространство королевства с 23:00 субботы по местному времени (совпадает с мск), передает иорданское госагентство Petra. "Управление иорданской гражданской авиации решило временно и в качестве меры предосторожности закрыть воздушное пространство Иордании для всех прибытий, вылетов и транзитных рейсов, начиная с 23:00 субботы по местному времени", — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что воздушное пространство будет закрыто на несколько часов, обновления будут происходить в зависимости от развития событий. Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что в США считают вероятным, что Иран атакует Израиль в воскресенье утром. Вечером 1 апреля произошел авиаудар израильских ВВС по зданию Генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске, о чем сообщило Минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари, последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель — бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". В среду издание Elaph сообщило, что Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана, если Тегеран ответит на атаку по его консульству в Дамаске атаками на израильские объекты.

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html

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в мире, иран, израиль, сирия, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем