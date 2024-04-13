https://ria.ru/20240413/pentagon-1939853333.html

Пентагон пообещал Израилю поддержку при возможной атаке со стороны Ирана

Пентагон пообещал Израилю поддержку при возможной атаке со стороны Ирана - РИА Новости, 13.04.2024

Пентагон пообещал Израилю поддержку при возможной атаке со стороны Ирана

Шеф Пентагона Ллойд Остин в очередном телефонном разговоре с израильским коллегой Йоавом Галлантом заверил его, что Израиль может рассчитывать на полную... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T22:09

2024-04-13T22:09

2024-04-13T23:50

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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин в очередном телефонном разговоре с израильским коллегой Йоавом Галлантом заверил его, что Израиль может рассчитывать на полную поддержку США в свете возможной атаки со стороны Ирана, сообщили в американском оборонном ведомстве. Как информирует Пентагон, Остин заявил коллеге, что "Израиль может рассчитывать на полную поддержку США в защите от любых атак со стороны Ирана и его региональных ставленников". Соответствующий телефонный разговор прошел на фоне ожидаемого удара Ирана по Израилю. При этом Остин и Галлант уже созванивались в пятницу. Тогда шеф Пентагона также заверял коллегу, что США будут поддерживать Израиль перед лицом растущих угроз со стороны Ирана. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в свою очередь заявил, что переговорил с израильским коллегой Цахи Ханегби. "Я подтвердил непоколебимую поддержку США безопасности Израиля", - написал Салливан на своей странице в соцсети Х, комментируя звонок. Вечером 1 апреля произошел авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". В среду издание Elaph сообщило, что Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана, если Тегеран ответит на атаку по его консульству в Дамаске атаками на израильские объекты.

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html

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