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Пентагон пообещал Израилю поддержку при возможной атаке со стороны Ирана - РИА Новости, 13.04.2024
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22:09 13.04.2024 (обновлено: 23:50 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/pentagon-1939853333.html
Пентагон пообещал Израилю поддержку при возможной атаке со стороны Ирана
Пентагон пообещал Израилю поддержку при возможной атаке со стороны Ирана - РИА Новости, 13.04.2024
Пентагон пообещал Израилю поддержку при возможной атаке со стороны Ирана
Шеф Пентагона Ллойд Остин в очередном телефонном разговоре с израильским коллегой Йоавом Галлантом заверил его, что Израиль может рассчитывать на полную... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T22:09
2024-04-13T23:50
в мире
иран
израиль
ллойд остин
джейк салливан
министерство обороны сша
корпус стражей исламской революции
сша
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин в очередном телефонном разговоре с израильским коллегой Йоавом Галлантом заверил его, что Израиль может рассчитывать на полную поддержку США в свете возможной атаки со стороны Ирана, сообщили в американском оборонном ведомстве. Как информирует Пентагон, Остин заявил коллеге, что "Израиль может рассчитывать на полную поддержку США в защите от любых атак со стороны Ирана и его региональных ставленников". Соответствующий телефонный разговор прошел на фоне ожидаемого удара Ирана по Израилю. При этом Остин и Галлант уже созванивались в пятницу. Тогда шеф Пентагона также заверял коллегу, что США будут поддерживать Израиль перед лицом растущих угроз со стороны Ирана. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в свою очередь заявил, что переговорил с израильским коллегой Цахи Ханегби. "Я подтвердил непоколебимую поддержку США безопасности Израиля", - написал Салливан на своей странице в соцсети Х, комментируя звонок. Вечером 1 апреля произошел авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". В среду издание Elaph сообщило, что Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана, если Тегеран ответит на атаку по его консульству в Дамаске атаками на израильские объекты.
https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html
https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html
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в мире, иран, израиль, ллойд остин, джейк салливан, министерство обороны сша, корпус стражей исламской революции, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Ллойд Остин, Джейк Салливан, Министерство обороны США, Корпус стражей исламской революции, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Пентагон пообещал Израилю поддержку при возможной атаке со стороны Ирана

Пентагон: Израиль может рассчитывать на поддержку США при возможной атаке Ирана

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин в очередном телефонном разговоре с израильским коллегой Йоавом Галлантом заверил его, что Израиль может рассчитывать на полную поддержку США в свете возможной атаки со стороны Ирана, сообщили в американском оборонном ведомстве.
Как информирует Пентагон, Остин заявил коллеге, что "Израиль может рассчитывать на полную поддержку США в защите от любых атак со стороны Ирана и его региональных ставленников".
Похороны членов Корпуса стражей исламской революции, погибших в результате удара в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
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7 апреля, 08:00
Соответствующий телефонный разговор прошел на фоне ожидаемого удара Ирана по Израилю. При этом Остин и Галлант уже созванивались в пятницу. Тогда шеф Пентагона также заверял коллегу, что США будут поддерживать Израиль перед лицом растущих угроз со стороны Ирана.
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в свою очередь заявил, что переговорил с израильским коллегой Цахи Ханегби.
"Я подтвердил непоколебимую поддержку США безопасности Израиля", - написал Салливан на своей странице в соцсети Х, комментируя звонок.
Вечером 1 апреля произошел авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". В среду издание Elaph сообщило, что Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана, если Тегеран ответит на атаку по его консульству в Дамаске атаками на израильские объекты.
Разбор завалов на месте израильского удара по зданию в Дамаске. 1 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Удары по Ирану ведут Израиль к стратегическому поражению
2 апреля, 08:00
 
В миреИранИзраильЛлойд ОстинДжейк СалливанМинистерство обороны СШАКорпус стражей исламской революцииСШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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