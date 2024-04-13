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В Оренбургской области затопило более 12 тысяч домов

В Оренбургской области затопило более 12 тысяч домов - РИА Новости, 13.04.2024

В Оренбургской области затопило более 12 тысяч домов

На территории 73 населенных пунктов и 38 СНТ в Оренбуржье оказались подтоплены 12 213 жилых домов, 17 203 приусадебных участка, сообщило правительство... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T09:13

2024-04-13T09:13

2024-04-13T09:13

происшествия

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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УФА, 13 апр - РИА Новости. На территории 73 населенных пунктов и 38 СНТ в Оренбуржье оказались подтоплены 12 213 жилых домов, 17 203 приусадебных участка, сообщило правительство Оренбургской области в своём Telegram-канале. "На территории 19 муниципальных образований в 73 населенных пунктах и 38 СНТ оказались подтоплены: 12 213 жилых домов (из них 123 МКД), 17 203 приусадебных участка", - говорится в сообщении.

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024