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В Оренбургской области затопило более 12 тысяч домов - РИА Новости, 13.04.2024
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09:13 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/pavodki-1939755742.html
В Оренбургской области затопило более 12 тысяч домов
В Оренбургской области затопило более 12 тысяч домов - РИА Новости, 13.04.2024
В Оренбургской области затопило более 12 тысяч домов
На территории 73 населенных пунктов и 38 СНТ в Оренбуржье оказались подтоплены 12 213 жилых домов, 17 203 приусадебных участка, сообщило правительство... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T09:13
2024-04-13T09:13
происшествия
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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УФА, 13 апр - РИА Новости. На территории 73 населенных пунктов и 38 СНТ в Оренбуржье оказались подтоплены 12 213 жилых домов, 17 203 приусадебных участка, сообщило правительство Оренбургской области в своём Telegram-канале. "На территории 19 муниципальных образований в 73 населенных пунктах и 38 СНТ оказались подтоплены: 12 213 жилых домов (из них 123 МКД), 17 203 приусадебных участка", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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4.7
96
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происшествия, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
В Оренбургской области затопило более 12 тысяч домов

В Оренбургской области затопило 12 213 жилых домов и 17 203 приусадебных участка

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗатопленный дом в Оренбурге
Затопленный дом в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Затопленный дом в Оренбурге
Читать ria.ru в
УФА, 13 апр - РИА Новости. На территории 73 населенных пунктов и 38 СНТ в Оренбуржье оказались подтоплены 12 213 жилых домов, 17 203 приусадебных участка, сообщило правительство Оренбургской области в своём Telegram-канале.
"На территории 19 муниципальных образований в 73 населенных пунктах и 38 СНТ оказались подтоплены: 12 213 жилых домов (из них 123 МКД), 17 203 приусадебных участка", - говорится в сообщении.
Последствия паводков в Оренбургской области
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области.

Местные жители эвакуируются из микрорайона Форштадт в Оренбурге

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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1 из 13
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил десять метров.

Знак, предупреждающий о приближении к затопленному мосту в Оренбургской области

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил десять метров.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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2 из 13
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Местные жители эвакуируются из микрорайона Форштадт.

Местные жители эвакуируются из микрорайона Форштадт в Оренбурге

Местные жители эвакуируются из микрорайона Форштадт.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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3 из 13
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В областном центре подобного паводка не было более 30 лет.

Местные жители на затопленной улице в микрорайоне Форштадт в Оренбурге

В областном центре подобного паводка не было более 30 лет.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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4 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.

Подтопленные садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом

По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.

© РИА Новости
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5 из 13
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В Орске, как сообщили власти, планируется построить новую дамбу большей мощности.

Местный житель в микрорайоне Заречный в Оренбурге

В Орске, как сообщили власти, планируется построить новую дамбу большей мощности.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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6 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участки, куда приходит вода, отключаются от электроснабжения и газа.

Подтопления в поселке Кузнечный под Оренбургом. В населенном пункте объявлена эвакуация

Участки, куда приходит вода, отключаются от электроснабжения и газа.

© РИА Новости
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7 из 13
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Также, по данным региональных властей, в области закрыто для движения транспортных средств 38 мостовых сооружения. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений.

Знак на перекрытой в связи паводковой ситуацией дороге в Оренбургской области

Также, по данным региональных властей, в области закрыто для движения транспортных средств 38 мостовых сооружения. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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8 из 13
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

Местные жители эвакуируются из микрорайона Форштадт в Оренбурге

В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 13
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

Мужчина эвакуирует кошку из затопленного дома в микрорайоне Форштадт в Оренбурге

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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10 из 13
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В пунктах временного размещения в регионе остаются более 1000 человек.

Жители ТСН Ивановское под Оренбургом поставили палатку на крыше своего строящегося дома

В пунктах временного размещения в регионе остаются более 1000 человек.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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11 из 13
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Площади учебных заведений используются для приема гуманитарной помощи, в первую очередь воды. В одной из школ емкостями с водой заполнен весь спортивный зал.

Затопленные жилые дома в микрорайоне Ситцовка в Оренбурге

Площади учебных заведений используются для приема гуманитарной помощи, в первую очередь воды. В одной из школ емкостями с водой заполнен весь спортивный зал.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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12 из 13
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Региональное отделение Российского Красного Креста в Оренбурге собрало более 15 миллионов рублей на оказание помощи пострадавшим от паводков.

Житель вывозит технику на лодке из затопленного дома в ТСН Ивановское под Оренбургом

Региональное отделение Российского Красного Креста в Оренбурге собрало более 15 миллионов рублей на оказание помощи пострадавшим от паводков.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
13 из 13

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
1 из 13

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил десять метров.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
2 из 13

Местные жители эвакуируются из микрорайона Форштадт.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
3 из 13

В областном центре подобного паводка не было более 30 лет.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
4 из 13

По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 13

В Орске, как сообщили власти, планируется построить новую дамбу большей мощности.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 13

Участки, куда приходит вода, отключаются от электроснабжения и газа.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 13

Также, по данным региональных властей, в области закрыто для движения транспортных средств 38 мостовых сооружения. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
8 из 13

В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 13

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
10 из 13

В пунктах временного размещения в регионе остаются более 1000 человек.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
11 из 13

Площади учебных заведений используются для приема гуманитарной помощи, в первую очередь воды. В одной из школ емкостями с водой заполнен весь спортивный зал.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 13

Региональное отделение Российского Красного Креста в Оренбурге собрало более 15 миллионов рублей на оказание помощи пострадавшим от паводков.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
13 из 13
 
ПроисшествияОренбургская областьПрорыв дамбы в ОрскеНаводнения в России — 2024
 
 
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