https://ria.ru/20240413/orsk-1939802887.html

В Орске заработала комиссия по оценке ущерба от прорыва дамбы

В Орске заработала комиссия по оценке ущерба от прорыва дамбы - РИА Новости, 13.04.2024

В Орске заработала комиссия по оценке ущерба от прорыва дамбы

Комиссия по оценке ущерба от прорыва дамбы начала работу в Орске, в субботу до 16 часов они осмотрели около 25 домов в посёлке Первомайский, завтра работа... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T15:09

2024-04-13T15:09

2024-04-13T15:09

происшествия

орск

прорыв дамбы в орске

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ОРСК (Оренбургская область), 13 апр — РИА Новости. Комиссия по оценке ущерба от прорыва дамбы начала работу в Орске, в субботу до 16 часов они осмотрели около 25 домов в посёлке Первомайский, завтра работа продолжится, сообщил РИА Новости специалист комиссии. "Сегодня мы осмотрели уже порядка 23-25 домов на улицах Беломорская и Никельская. И я думаю, что еще посмотрим столько же до конца дня. Сегодня у нас много времени ушло на организацию процесса, это первый день работы комиссии. Мы начали их осматривать часов в 11, а завтра мы это будем делать с 8:30. В воскресенье, так как мы начнём с утра, и у нас уже понимание есть, будет быстрее", - рассказал специалист. Он добавил, что комиссия осмотрит в воскресенье уже 100 домов в посёлке, а, может быть, и больше. "Мы осмотрели 23-25 домов, из них 10 восстановлению не подлежат, то есть под снос", - уточнил специалист. По его словам, дома повторно осмотрят ещё несколько комиссий. "У нас постоянно проверки, перепроверки. Боюсь, что все это затянется", - рассказал он. Специалист оценочной комиссии также сообщил, что большинство владельцев домов, с которыми он виделся в субботу, плачут: "Печально, тут большинство с рождения живёт". Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Первый удар стихии принял район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля.

орск

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происшествия, орск, прорыв дамбы в орске