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В Орске заработала комиссия по оценке ущерба от прорыва дамбы - РИА Новости, 13.04.2024
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15:09 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/orsk-1939802887.html
В Орске заработала комиссия по оценке ущерба от прорыва дамбы
В Орске заработала комиссия по оценке ущерба от прорыва дамбы - РИА Новости, 13.04.2024
В Орске заработала комиссия по оценке ущерба от прорыва дамбы
Комиссия по оценке ущерба от прорыва дамбы начала работу в Орске, в субботу до 16 часов они осмотрели около 25 домов в посёлке Первомайский, завтра работа... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T15:09
2024-04-13T15:09
происшествия
орск
прорыв дамбы в орске
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ОРСК (Оренбургская область), 13 апр — РИА Новости. Комиссия по оценке ущерба от прорыва дамбы начала работу в Орске, в субботу до 16 часов они осмотрели около 25 домов в посёлке Первомайский, завтра работа продолжится, сообщил РИА Новости специалист комиссии. "Сегодня мы осмотрели уже порядка 23-25 домов на улицах Беломорская и Никельская. И я думаю, что еще посмотрим столько же до конца дня. Сегодня у нас много времени ушло на организацию процесса, это первый день работы комиссии. Мы начали их осматривать часов в 11, а завтра мы это будем делать с 8:30. В воскресенье, так как мы начнём с утра, и у нас уже понимание есть, будет быстрее", - рассказал специалист. Он добавил, что комиссия осмотрит в воскресенье уже 100 домов в посёлке, а, может быть, и больше. "Мы осмотрели 23-25 домов, из них 10 восстановлению не подлежат, то есть под снос", - уточнил специалист. По его словам, дома повторно осмотрят ещё несколько комиссий. "У нас постоянно проверки, перепроверки. Боюсь, что все это затянется", - рассказал он. Специалист оценочной комиссии также сообщил, что большинство владельцев домов, с которыми он виделся в субботу, плачут: "Печально, тут большинство с рождения живёт". Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Первый удар стихии принял район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля.
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РИА Новости
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происшествия, орск, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Орск, Прорыв дамбы в Орске
В Орске заработала комиссия по оценке ущерба от прорыва дамбы

Комиссия по оценке ущерба от прорыва дамбы в Орске осмотрела около 25 домов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на частично затопленный поселок Лесоторговый в Орске
Вид на частично затопленный поселок Лесоторговый в Орске - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости
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Вид на частично затопленный поселок Лесоторговый в Орске
Читать ria.ru в
ОРСК (Оренбургская область), 13 апр — РИА Новости. Комиссия по оценке ущерба от прорыва дамбы начала работу в Орске, в субботу до 16 часов они осмотрели около 25 домов в посёлке Первомайский, завтра работа продолжится, сообщил РИА Новости специалист комиссии.
"Сегодня мы осмотрели уже порядка 23-25 домов на улицах Беломорская и Никельская. И я думаю, что еще посмотрим столько же до конца дня. Сегодня у нас много времени ушло на организацию процесса, это первый день работы комиссии. Мы начали их осматривать часов в 11, а завтра мы это будем делать с 8:30. В воскресенье, так как мы начнём с утра, и у нас уже понимание есть, будет быстрее", - рассказал специалист.
Выплаты пострадавшим от паводка
11 апреля, 12:30
Инфографика
Выплаты пострадавшим от паводка Посмотреть
Он добавил, что комиссия осмотрит в воскресенье уже 100 домов в посёлке, а, может быть, и больше.
"Мы осмотрели 23-25 домов, из них 10 восстановлению не подлежат, то есть под снос", - уточнил специалист.
По его словам, дома повторно осмотрят ещё несколько комиссий.
"У нас постоянно проверки, перепроверки. Боюсь, что все это затянется", - рассказал он.
Специалист оценочной комиссии также сообщил, что большинство владельцев домов, с которыми он виделся в субботу, плачут: "Печально, тут большинство с рождения живёт".
Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Первый удар стихии принял район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля.
Последствия паводка в Оренбурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

Затопленная улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

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© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

Сотрудники ДПС контролируют автомобильное движение у перекрытого моста через реку Урал со стороны улицы Чичерина в Оренбурге

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

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За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

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За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

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На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

Сотрудник Государственного гидрологического института измеряет уровень воды в реке Урал в Оренбурге

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

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Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

Сотрудники полиции и МЧС РФ эвакуируют местных жителей из подтопленного ЖК Дубки в Оренбурге

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

Жители Оренбурга на мосту через реку Урал

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

Затопленная одна из улиц в Оренбурге

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 10

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 10

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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3 из 10

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 10

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 10

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
7 из 10

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 10

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 10

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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10 из 10
 
ПроисшествияОрскПрорыв дамбы в Орске
 
 
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