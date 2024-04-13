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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ракетном обстреле Луганска - РИА Новости, 13.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:59 13.04.2024 (обновлено: 20:07 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/obstrel-1939842737.html
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ракетном обстреле Луганска
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ракетном обстреле Луганска - РИА Новости, 13.04.2024
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ракетном обстреле Луганска
Состояние пострадавших в результате ракетного обстрела ВСУ машиностроительного завода в Луганске оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, сообщила министр... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T19:59
2024-04-13T20:07
специальная военная операция на украине
луганск
вооруженные силы украины
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Состояние пострадавших в результате ракетного обстрела ВСУ машиностроительного завода в Луганске оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале правительства Республики.Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по машиностроительному заводу в Луганске, на котором шла наладка производства. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о 9 пострадавших в результате ракетного удара."Пациенты тяжелые. Основной характер травм - множественные переломы и ампутации. Это работники предприятия. Что касается пострадавших жителей близлежащих к заводу домов - у них легкие осколочные ранения", - отметила министр, подчеркнув, что всем раненым оказывается полный объем медицинской помощи.
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луганск
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луганск, вооруженные силы украины, луганская народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Происшествия
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ракетном обстреле Луганска

Минздрав назвал состояние пострадавших при ракетном обстреле Луганска тяжелым

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Состояние пострадавших в результате ракетного обстрела ВСУ машиностроительного завода в Луганске оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале правительства Республики.
Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по машиностроительному заводу в Луганске, на котором шла наладка производства. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о 9 пострадавших в результате ракетного удара.
"Пациенты тяжелые. Основной характер травм - множественные переломы и ампутации. Это работники предприятия. Что касается пострадавших жителей близлежащих к заводу домов - у них легкие осколочные ранения", - отметила министр, подчеркнув, что всем раненым оказывается полный объем медицинской помощи.
Авиабомбы - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Они на это способны. СМИ рассказали о мощном ударе России по ВСУ
2 апреля, 11:58
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганскВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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