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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ракетном обстреле Луганска

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ракетном обстреле Луганска - РИА Новости, 13.04.2024

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ракетном обстреле Луганска

Состояние пострадавших в результате ракетного обстрела ВСУ машиностроительного завода в Луганске оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, сообщила министр... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T19:59

2024-04-13T19:59

2024-04-13T20:07

специальная военная операция на украине

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происшествия

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ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Состояние пострадавших в результате ракетного обстрела ВСУ машиностроительного завода в Луганске оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале правительства Республики.Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по машиностроительному заводу в Луганске, на котором шла наладка производства. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о 9 пострадавших в результате ракетного удара."Пациенты тяжелые. Основной характер травм - множественные переломы и ампутации. Это работники предприятия. Что касается пострадавших жителей близлежащих к заводу домов - у них легкие осколочные ранения", - отметила министр, подчеркнув, что всем раненым оказывается полный объем медицинской помощи.

https://ria.ru/20240402/bomby-1937304119.html

луганск

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луганск, вооруженные силы украины, луганская народная республика, происшествия