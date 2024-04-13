https://ria.ru/20240413/obstrel-1939806660.html

Дворец культуры в Горловке получил повреждения при обстреле

Дворец культуры в Горловке получил повреждения при обстреле - РИА Новости, 13.04.2024

Дворец культуры в Горловке получил повреждения при обстреле

Дворец культуры в Горловке получил повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T15:54

2024-04-13T15:54

2024-04-13T15:54

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Дворец культуры в Горловке получил повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии поврежден дворец культуры в жилом массиве "Комсомолец" (Никитовский район Горловки)", - написал мэр. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска обстреляли Горловку кассетными боеприпасами. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

https://ria.ru/20240103/obstrely-1919530947.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия