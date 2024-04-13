https://ria.ru/20240413/obstrel-1939806660.html
Дворец культуры в Горловке получил повреждения при обстреле
Дворец культуры в Горловке получил повреждения при обстреле - РИА Новости, 13.04.2024
Дворец культуры в Горловке получил повреждения при обстреле
Дворец культуры в Горловке получил повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T15:54
2024-04-13T15:54
2024-04-13T15:54
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Дворец культуры в Горловке получил повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии поврежден дворец культуры в жилом массиве "Комсомолец" (Никитовский район Горловки)", - написал мэр. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска обстреляли Горловку кассетными боеприпасами. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Дворец культуры в Горловке получил повреждения при обстреле
Мэр Горловки Приходько: при обстреле ВСУ пострадал дворец культуры