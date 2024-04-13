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ВСУ обстреляли машиностроительный завод в Луганске - РИА Новости, 13.04.2024
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13:05 13.04.2024 (обновлено: 13:20 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/obstrel-1939786602.html
ВСУ обстреляли машиностроительный завод в Луганске
ВСУ обстреляли машиностроительный завод в Луганске - РИА Новости, 13.04.2024
ВСУ обстреляли машиностроительный завод в Луганске
Украинские войска обстреляли машиностроительный завод в Луганске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T13:05
2024-04-13T13:20
специальная военная операция на украине
луганск
леонид пасечник
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли машиностроительный завод в Луганске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале."Очередная подлая атака со стороны ВСУ на гражданские объекты наших городов. На этот раз враг выпустил несколько ракет по машиностроительному заводу Луганска, где мы планировали в скором времени запустить производство", — говорится в публикации.Пасечник добавил, что повреждения получили жилые дома, информация о пострадавших уточняется.Как рассказал агентству источник в силовых структурах, ВСУ нанесли удар по столице ЛНР несколькими ракетами Storm Shadow, есть раненые.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
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луганск
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Черный дым в Луганске
В Луганске прозвучало несколько громких хлопков, поднимается чёрный дым, передает корреспондент РИА Новости
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луганск, леонид пасечник, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли машиностроительный завод в Луганске

Глава ЛНР Пасечник: ВСУ ударили по машиностроительному заводу в Луганске

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли машиностроительный завод в Луганске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.
"Очередная подлая атака со стороны ВСУ на гражданские объекты наших городов. На этот раз враг выпустил несколько ракет по машиностроительному заводу Луганска, где мы планировали в скором времени запустить производство", — говорится в публикации.
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Пасечник добавил, что повреждения получили жилые дома, информация о пострадавших уточняется.
Как рассказал агентству источник в силовых структурах, ВСУ нанесли удар по столице ЛНР несколькими ракетами Storm Shadow, есть раненые.

Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Запускается с самолетов. Дальность поражения — от 250 до 560 километров в зависимости от модификации. Разработана совместно Францией и Великобританией. ВСУ активно применяют Storm Shadow с прошлого года.

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Специальная военная операция на УкраинеЛуганскЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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