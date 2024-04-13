https://ria.ru/20240413/obstrel-1939786602.html

ВСУ обстреляли машиностроительный завод в Луганске

ВСУ обстреляли машиностроительный завод в Луганске - РИА Новости, 13.04.2024

ВСУ обстреляли машиностроительный завод в Луганске

Украинские войска обстреляли машиностроительный завод в Луганске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T13:05

2024-04-13T13:05

2024-04-13T13:20

специальная военная операция на украине

луганск

леонид пасечник

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли машиностроительный завод в Луганске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале."Очередная подлая атака со стороны ВСУ на гражданские объекты наших городов. На этот раз враг выпустил несколько ракет по машиностроительному заводу Луганска, где мы планировали в скором времени запустить производство", — говорится в публикации.Пасечник добавил, что повреждения получили жилые дома, информация о пострадавших уточняется.Как рассказал агентству источник в силовых структурах, ВСУ нанесли удар по столице ЛНР несколькими ракетами Storm Shadow, есть раненые.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

https://ria.ru/20240410/lnr-1939082091.html

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Черный дым в Луганске В Луганске прозвучало несколько громких хлопков, поднимается чёрный дым, передает корреспондент РИА Новости 2024-04-13T13:05 true PT0M08S

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луганск, леонид пасечник, луганская народная республика, вооруженные силы украины