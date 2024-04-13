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Посол Палестины оценил возможную реакцию Израиля на удар Ирана - РИА Новости, 13.04.2024
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15:04 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/nofal-1939801920.html
Посол Палестины оценил возможную реакцию Израиля на удар Ирана
Посол Палестины оценил возможную реакцию Израиля на удар Ирана - РИА Новости, 13.04.2024
Посол Палестины оценил возможную реакцию Израиля на удар Ирана
Реакция Израиля на возможный удар Ирана по территории этой страны негативно скажется на безопасности в секторе Газа, потому что это даст повод израильскому... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T15:04
2024-04-13T15:04
в мире
иран
израиль
сирия
корпус стражей исламской революции
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Реакция Израиля на возможный удар Ирана по территории этой страны негативно скажется на безопасности в секторе Газа, потому что это даст повод израильскому руководству расширить военные действия, заявил РИА Новости посол Палестины Абдельхафиз Нофаль. "Если будет какая-то (атака — ред.) Ирана, со стороны (премьера Израиля Биньямина) Нетаньяху это будет: побольше захватить, побольше ударить, побольше давления на другие страны, что война продолжается, как он хочет… Израильское нападение продолжается ежедневно. Это ничего не меняет. Наоборот, осложняет ситуацию", - сказал Нофаль в беседе с агентством, отвечая на соответствующий вопрос. Минобороны Сирии 1 апреля сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников - Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД заявил, что "оставляет за собой право" ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". Президент ИранаЭбрахим Раиси также подчеркнул, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку. Лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.
https://ria.ru/20240412/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html
иран
израиль
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в мире, иран, израиль, сирия, корпус стражей исламской революции, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иран, Израиль, Сирия, Корпус стражей исламской революции, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Посол Палестины оценил возможную реакцию Израиля на удар Ирана

Посол Палестины Нофаль: реакция Израиля на удар Ирана негативно скажется на Газе

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Реакция Израиля на возможный удар Ирана по территории этой страны негативно скажется на безопасности в секторе Газа, потому что это даст повод израильскому руководству расширить военные действия, заявил РИА Новости посол Палестины Абдельхафиз Нофаль.
"Если будет какая-то (атака — ред.) Ирана, со стороны (премьера Израиля Биньямина) Нетаньяху это будет: побольше захватить, побольше ударить, побольше давления на другие страны, что война продолжается, как он хочет… Израильское нападение продолжается ежедневно. Это ничего не меняет. Наоборот, осложняет ситуацию", - сказал Нофаль в беседе с агентством, отвечая на соответствующий вопрос.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Минобороны Сирии 1 апреля сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников - Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что "оставляет за собой право" ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". Президент ИранаЭбрахим Раиси также подчеркнул, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку. Лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.
Похороны членов Корпуса стражей исламской революции, погибших в результате удара в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Мир замер в ожидании катастрофы. Возмездие Ирана уже началось
7 апреля, 08:00
 
В миреИранИзраильСирияКорпус стражей исламской революцииХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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