Посол Палестины оценил возможную реакцию Израиля на удар Ирана
Посол Палестины Нофаль: реакция Израиля на удар Ирана негативно скажется на Газе
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в секторе Газа
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Реакция Израиля на возможный удар Ирана по территории этой страны негативно скажется на безопасности в секторе Газа, потому что это даст повод израильскому руководству расширить военные действия, заявил РИА Новости посол Палестины Абдельхафиз Нофаль.
"Если будет какая-то (атака — ред.) Ирана, со стороны (премьера Израиля Биньямина) Нетаньяху это будет: побольше захватить, побольше ударить, побольше давления на другие страны, что война продолжается, как он хочет… Израильское нападение продолжается ежедневно. Это ничего не меняет. Наоборот, осложняет ситуацию", - сказал Нофаль в беседе с агентством, отвечая на соответствующий вопрос.
Минобороны Сирии 1 апреля сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников - Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что "оставляет за собой право" ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". Президент ИранаЭбрахим Раиси также подчеркнул, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку. Лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.