https://ria.ru/20240413/nikitina-1939445028.html

"Скрывалась в России 16 лет". Как нашли фигурантку громкого дела нулевых

"Скрывалась в России 16 лет". Как нашли фигурантку громкого дела нулевых - РИА Новости, 13.04.2024

"Скрывалась в России 16 лет". Как нашли фигурантку громкого дела нулевых

Громкая история конца нулевых получила неожиданное продолжение — задержана фигурантка "новгородского дела" Антонина Мартынова, которую суд признал виновной в... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T08:00

2024-04-13T08:00

2024-04-13T12:00

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министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Захар Андреев. Громкая история конца нулевых получила неожиданное продолжение — задержана фигурантка "новгородского дела" Антонина Мартынова, которую суд признал виновной в покушении на убийство малолетней дочери. Она 16 лет находилась в федеральном розыске. Как ей удавалось так долго оставаться вне закона и кто помог выйти на след — в материале РИА Новости."Открытый образ жизни"Антонину нашли весной 2024 года, спустя 16 лет после исчезновения, сообщают СМИ со ссылкой на материалы Новгородского областного суда. По данным прессы, это произошло в конце марта в Ставрополе. Момент задержания попал на видео: женщина, открывшая дверь оперативникам, сильно волнуется и отказывается представляться. Рядом с ней стоит девушка.Журналист Анастасия Миронова заявила, что лично помогла полиции найти Мартынову. Уверяет, что по своей инициативе изучила материалы дела и провела собственное расследование, а затем поделилась данными.Как рассказала РИА Новости Миронова, с 2008-го Мартынова регулярно перемещалась между Москвой и югом России. Хотя большую часть времени проводила в столице. Общалась как минимум с одной знакомой, которая и дала показания в полиции на беглянку. "На что она жила, сказать трудно. Из того, что я знаю: ее образ жизни был достаточно открытым, могла себе позволить где-то подрабатывать, ребенок был на домашнем обучении. Неизвестно, имелись ли у девочки документы, которые позволяли ей получать медицинскую помощь", — рассказывает она.Вместе с Мартыновой задержали молодую девушку — в СМИ предположили, что это ее дочь Алиса, которой сейчас должно быть 19 лет.Правда, Миронова сомневается в этой версии: Алиса до сих пор числится в полицейской базе пропавших без вести."Большая сбросила маленькую"Об Антонине Мартыновой (на тот момент — Федоровой) вся страна узнала 19 апреля 2007-го. Ее гражданский муж — журналист Кирилл Мартынов* — опубликовал у себя на странице в "Живом Журнале" запись: "Сегодня мою жену арестовали по обвинению в попытке убийства ее дочери. Обвинение основано на показаниях 11-летнего соседского мальчика — "очевидца". Мотив — "ребенок мешал личной жизни". Ребенок здоров и ждет мать дома".Дочь Алиса — от предыдущего брака Антонины. В тот день семья находилась в Новгороде, в коммуналке, где жила мать девушки.По словам единственного очевидца, Антонина столкнула девочку в лестничный пролет с третьего этажа. "Большая девочка сбросила маленькую", — сказал 11-летний свидетель Егор Кудров следователям. В результате Алиса получила перелом челюсти и травмы головы. При этом Федорова, утверждал он, отказалась вызывать скорую, сославшись на неработающий телефон.Соседи вызвали милицию. Правоохранительные органы возбудили дело о покушении на убийство. Спустя два месяца после инцидента Антонину отправили в СИЗО.ИсчезнувшаяСледствие предположило: таким образом девушка из провинциального города пыталась избавиться от ребенка, чтобы ничто не мешало ей наладить жизнь с гражданским мужем в Москве. А происшествие хотела выдать за несчастный случай.Защита же настаивала, что мать на короткое время отвлеклась и девочка упала сама — Антонина пыталась ее схватить, но не успела. Расстояние между прутьями лестничного ограждения было достаточно большим.Мартынов* и Федорова развернули информационную кампанию. Всячески демонстрировали: их семья благополучна. Заключили официальный брак (тогда она и сменила фамилию). Кирилл* заявлял о готовности взять ребенка к себе, значит, Алиса не была помехой для отношений. Молодожены публиковали счастливые фотографии с дочкой.Дело рассматривал суд присяжных. Летом 2008-го вынесли вердикт: виновна, снисхождения не заслуживает. Но на оглашение приговора молодая женщина, которая находилась под подпиской о невыезде, не явилась. Исчезла вместе с ребенком. Мать и дочь объявили в федеральный розыск.Мартынов* утверждал, что не знает, где они. Публично высказывал предположения о похищении. В прессе и блогосфере обсуждали разные версии, в том числе побег в другую страну. Некоторые подозревали журналиста в убийстве жены и дочери.Полиция продолжала поиски. В 2012 году новгородский областной главк МВД сообщил, что Мартынова, предположительно, находится на территории России — в другом регионе. С тех пор новостей по делу не было. В 2023-м стало известно, что единственный прямой свидетель, Егор Кудров, умер от передозировки наркотиков. "У нее был другой"Тот факт, что Мартыновой удалось так долго прятаться "под фонарем", Миронову не удивляет. Она приводит пример своего знакомого: бывший участник банды скинхедов отбыл наказание за убийство, а после освобождения начал новую жизнь — стал фотографом. Ни от кого не скрывался, жил по месту прописки. А спустя десять лет с удивлением обнаружил, что все это время находился в федеральном розыске по другому уголовному делу."Думаю, это не столько халатность, сколько загруженность правоохранительной системы", — предполагает Миронова.Она поддерживает версию стороны обвинения: Федорова-Мартынова пыталась избавиться от дочери ради личной жизни."Я также выяснила, что не особенно-то Кирилл* собирался жениться на Мартыновой с ребенком, забирать девочку в Москву. Что у Антонины до Кирилла* и после ухода от мужа был другой друг. Что семья Антонины не была интеллигентной, как представлял Кирилл*. Что не было свидетельств тесных отношений Кирилла* с Алисой до покушения на убийство", — говорит Миронова.В свою очередь, известный политолог Алексей Чадаев, который, по его же словам, помогал Мартынову* и его супруге в информационной кампании в 2008-м, не верит в попытку преднамеренного убийства."Я ничего не знаю о том, как она скрылась от следствия и где была все это время. Но я знал от Кирилла* (мы в то время еще общались, потом прекратили), что они скрылись и в безопасности", — написал он в Telegram-канале."Срока давности нет"В объединенной пресс-службе судов Новгородской области сообщили, что суд возобновит заседание по делу Мартыновой. До вынесения приговора та будет в СИЗО, чтобы история с побегом не повторилась, поясняет РИА Новости юрист Оксана Никитина."Поскольку присяжные признали ее виновной, практически однозначно будет вынесен обвинительный приговор. Срока давности тут нет, хоть и прошло 16 лет, так как она скрылась от судебного следствия", — отмечает эксперт.За покушение на убийство Мартыновой грозит от шести до 15 лет лишения свободы. Кроме того, на нее заведут уголовное дело за побег. За это предусмотрены санкции до четырех лет лишения свободы — наказание добавится к основному. * Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента.

https://ria.ru/20230309/kriminal-1856447047.html

https://ria.ru/20240321/prestupleniya-1934713487.html

https://ria.ru/20180819/1526746717.html

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россия, telegram, убийство, министерство внутренних дел рф (мвд россии)