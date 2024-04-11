https://ria.ru/20240411/sud-1939504281.html
Суд возобновит дело о покушении на жену главреда "Новой газеты — Европа"*
Суд возобновит дело о покушении на жену главреда "Новой газеты — Европа"* - РИА Новости, 12.04.2024
Суд возобновит дело о покушении на жену главреда "Новой газеты — Европа"*
Суд в Новгороде возобновит заседание по делу о покушении на убийство в отношении жены главреда "Новая газета - Европа"* Кирилла Мартынова** Антонины, которая,... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-11T16:18
2024-04-11T16:18
2024-04-12T08:09
происшествия
россия
новгородская область
новгородский областной суд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Суд в Новгороде возобновит заседание по делу о покушении на убийство в отношении жены главреда "Новая газета - Европа"* Кирилла Мартынова** Антонины, которая, предположительно, находится в СИЗО, 16 апреля, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона. "Антонина Мартынова находилась с 2008 года в федеральном розыске. В настоящее время возобновлено рассмотрение дела с момента вынесения обвинительного вердикта. Судебное заседание назначено на 16 апреля 2024 года на 10.00 (совпадает с мск - ред.) в Новгородском областном суде", - сообщили в пресс-службе. Как следует из электронной карточки дела на сайте суда, в июле 2008 года производство по делу было приостановлено по причине "подсудимый скрылся". В пресс-службе судов Новгородской области уточнили, что дело рассматривалось с участием присяжных и на тот момент они вынесли обвинительный вердикт в отношении Мартыновой. Как сообщал СУСК по Новгородской области, Мартынова обвиняется в покушении на убийство своей малолетней дочери, 2004 года рождения. На следующий день после того, как она не явилась в суд, 29 июля 2008 года мера пресечения Мартыновой была изменена с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. "Эта мера действует и сейчас, логично предположить, что Мартынова после задержания находится в СИЗО", - добавила собеседница агентства из пресс-службы судов региона.* Нежелательная в России организация.** Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, новгородская область, новгородский областной суд
Происшествия, Россия, Новгородская область, Новгородский областной суд
Суд возобновит дело о покушении на жену главреда "Новой газеты — Европа"*
Дело о покушении на жену главреда "Новой газеты — Европа" Мартынова возобновят
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Суд в Новгороде возобновит заседание по делу о покушении на убийство в отношении жены главреда "Новая газета - Европа"* Кирилла Мартынова** Антонины, которая, предположительно, находится в СИЗО, 16 апреля, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
"Антонина Мартынова находилась с 2008 года в федеральном розыске. В настоящее время возобновлено рассмотрение дела с момента вынесения обвинительного вердикта. Судебное заседание назначено на 16 апреля 2024 года на 10.00 (совпадает с мск - ред.) в Новгородском областном суде
", - сообщили в пресс-службе.
Как следует из электронной карточки дела на сайте суда, в июле 2008 года производство по делу было приостановлено по причине "подсудимый скрылся". В пресс-службе судов Новгородской области
уточнили, что дело рассматривалось с участием присяжных и на тот момент они вынесли обвинительный вердикт в отношении Мартыновой.
Как сообщал СУСК по Новгородской области, Мартынова обвиняется в покушении на убийство своей малолетней дочери, 2004 года рождения. На следующий день после того, как она не явилась в суд, 29 июля 2008 года мера пресечения Мартыновой была изменена с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.
"Эта мера действует и сейчас, логично предположить, что Мартынова после задержания находится в СИЗО", - добавила собеседница агентства из пресс-службы судов региона.
* Нежелательная в России организация.
** Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента.