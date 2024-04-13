Нидерланды закроют посольство в Тегеране
МИД Нидерландов: посольство в Тегеране закроют из-за роста напряженности
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ГААГА, 13 апр - РИА Новости. Нидерланды решили закрыть свое посольство в Тегеране в воскресенье из-за роста напряжённости между Ираном и Израилем, сообщил МИД королевства в субботу.
"Посольство Нидерландов в Тегеране и консульство в Эрбиле в это воскресенье будут закрыты для публики в качестве меры предосторожности. МИД принял такое решение в связи с ростом напряженности между Ираном и Израилем", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Сообщается, что в воскресенье МИД Нидерландов примет решение о том, открыть ли дипмиссии в Иране и иракском Курдистане в понедельник.
Минобороны Сирии 1 апреля сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников - Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что "оставляет за собой право" ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". Президент ИранаЭбрахим Раиси также подчеркнул, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку. Лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.