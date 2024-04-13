https://ria.ru/20240413/niderlandov-1939772997.html

Нидерланды закроют посольство в Тегеране

Нидерланды закроют посольство в Тегеране - РИА Новости, 13.04.2024

Нидерланды закроют посольство в Тегеране

Нидерланды решили закрыть свое посольство в Тегеране в воскресенье из-за роста напряжённости между Ираном и Израилем, сообщил МИД королевства в субботу. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T11:19

2024-04-13T11:19

2024-04-13T11:19

в мире

иран

израиль

нидерланды

корпус стражей исламской революции

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ГААГА, 13 апр - РИА Новости. Нидерланды решили закрыть свое посольство в Тегеране в воскресенье из-за роста напряжённости между Ираном и Израилем, сообщил МИД королевства в субботу. "Посольство Нидерландов в Тегеране и консульство в Эрбиле в это воскресенье будут закрыты для публики в качестве меры предосторожности. МИД принял такое решение в связи с ростом напряженности между Ираном и Израилем", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. Сообщается, что в воскресенье МИД Нидерландов примет решение о том, открыть ли дипмиссии в Иране и иракском Курдистане в понедельник. Минобороны Сирии 1 апреля сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников - Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД заявил, что "оставляет за собой право" ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". Президент ИранаЭбрахим Раиси также подчеркнул, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку. Лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.

https://ria.ru/20240412/vmeshatelstvo-1939693824.html

https://ria.ru/20240402/udar-1937297693.html

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нидерланды

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, израиль, нидерланды, корпус стражей исламской революции, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году