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Нидерланды закроют посольство в Тегеране - РИА Новости, 13.04.2024
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11:19 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/niderlandov-1939772997.html
Нидерланды закроют посольство в Тегеране
Нидерланды закроют посольство в Тегеране - РИА Новости, 13.04.2024
Нидерланды закроют посольство в Тегеране
Нидерланды решили закрыть свое посольство в Тегеране в воскресенье из-за роста напряжённости между Ираном и Израилем, сообщил МИД королевства в субботу. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T11:19
2024-04-13T11:19
в мире
иран
израиль
нидерланды
корпус стражей исламской революции
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ГААГА, 13 апр - РИА Новости. Нидерланды решили закрыть свое посольство в Тегеране в воскресенье из-за роста напряжённости между Ираном и Израилем, сообщил МИД королевства в субботу. "Посольство Нидерландов в Тегеране и консульство в Эрбиле в это воскресенье будут закрыты для публики в качестве меры предосторожности. МИД принял такое решение в связи с ростом напряженности между Ираном и Израилем", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. Сообщается, что в воскресенье МИД Нидерландов примет решение о том, открыть ли дипмиссии в Иране и иракском Курдистане в понедельник. Минобороны Сирии 1 апреля сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников - Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД заявил, что "оставляет за собой право" ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". Президент ИранаЭбрахим Раиси также подчеркнул, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку. Лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.
https://ria.ru/20240412/vmeshatelstvo-1939693824.html
https://ria.ru/20240402/udar-1937297693.html
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в мире, иран, израиль, нидерланды, корпус стражей исламской революции, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иран, Израиль, Нидерланды, Корпус стражей исламской революции, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нидерланды закроют посольство в Тегеране

МИД Нидерландов: посольство в Тегеране закроют из-за роста напряженности

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ГААГА, 13 апр - РИА Новости. Нидерланды решили закрыть свое посольство в Тегеране в воскресенье из-за роста напряжённости между Ираном и Израилем, сообщил МИД королевства в субботу.
"Посольство Нидерландов в Тегеране и консульство в Эрбиле в это воскресенье будут закрыты для публики в качестве меры предосторожности. МИД принял такое решение в связи с ростом напряженности между Ираном и Израилем", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Иран предупредил США об атаке при вмешательстве в конфликт с Израилем
Вчера, 18:51
Сообщается, что в воскресенье МИД Нидерландов примет решение о том, открыть ли дипмиссии в Иране и иракском Курдистане в понедельник.
Минобороны Сирии 1 апреля сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников - Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что "оставляет за собой право" ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". Президент ИранаЭбрахим Раиси также подчеркнул, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку. Лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Посольство России объяснило, чем грозит удар Израиля по дипмиссии ИРИ в САР
2 апреля, 11:37
 
В миреИранИзраильНидерландыКорпус стражей исламской революцииХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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