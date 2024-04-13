https://ria.ru/20240413/nato-1939811074.html

"Большие потери": стало известно о "сумасшедшем" плане НАТО на Украине

"Большие потери": стало известно о "сумасшедшем" плане НАТО на Украине - РИА Новости, 13.04.2024

"Большие потери": стало известно о "сумасшедшем" плане НАТО на Украине

Североатлантический альянс изначально предложил ВСУ безумный план контрнаступления, написал бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T16:15

2024-04-13T16:15

2024-04-13T16:35

специальная военная операция на украине

сша

украина

сергей шойгу

нато

вооруженные силы украины

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_188f66cbf30dac27cde5467a54f44586.jpg

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Североатлантический альянс изначально предложил ВСУ безумный план контрнаступления, написал бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для сайта Weapons and Strategy."В последнее время много пишут о том, что крупное контрнаступление ВСУ провалилось потому, что украинцы не последовали указаниям своих старших братьев из НАТО. Если бы они это сделали, Украина добилась бы успеха. Однако план США и НАТО был сумасшедшим с самого начала. Вести боевые действия без воздушного прикрытия и с несовершенными системами ПВО, которые русские ликвидировали, — это не тот план, который способствует успеху", — отметил он.По мнению эксперта, критика со стороны Запада стала оскорблением для украинской армии, которая упорно сражалась и понесла огромные потери. При этом он добавил, что НАТО подвергает своих членов большому риску, значительно истощив запасы оружия, включая средства ПВО, танки и боевые машины пехоты, а также боеприпасы."Это не умерило энтузиазма некоторых европейцев: Макрон занимает центральное место, призывая ввести натовский контингент на Украину. Войска НАТО, конечно, не будут иметь особых преимуществ перед своими украинскими коллегами. В бою НАТО придется ожидать больших потерь", — резюмировал Брайен.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.

https://ria.ru/20240413/ukraina-1939803189.html

https://ria.ru/20240413/moldaviya-1939397516.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, сергей шойгу, нато, вооруженные силы украины, россия, в мире