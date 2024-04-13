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"Большие потери": стало известно о "сумасшедшем" плане НАТО на Украине - РИА Новости, 13.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:15 13.04.2024 (обновлено: 16:35 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/nato-1939811074.html
"Большие потери": стало известно о "сумасшедшем" плане НАТО на Украине
"Большие потери": стало известно о "сумасшедшем" плане НАТО на Украине - РИА Новости, 13.04.2024
"Большие потери": стало известно о "сумасшедшем" плане НАТО на Украине
Североатлантический альянс изначально предложил ВСУ безумный план контрнаступления, написал бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T16:15
2024-04-13T16:35
специальная военная операция на украине
сша
украина
сергей шойгу
нато
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Североатлантический альянс изначально предложил ВСУ безумный план контрнаступления, написал бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для сайта Weapons and Strategy."В последнее время много пишут о том, что крупное контрнаступление ВСУ провалилось потому, что украинцы не последовали указаниям своих старших братьев из НАТО. Если бы они это сделали, Украина добилась бы успеха. Однако план США и НАТО был сумасшедшим с самого начала. Вести боевые действия без воздушного прикрытия и с несовершенными системами ПВО, которые русские ликвидировали, — это не тот план, который способствует успеху", — отметил он.По мнению эксперта, критика со стороны Запада стала оскорблением для украинской армии, которая упорно сражалась и понесла огромные потери. При этом он добавил, что НАТО подвергает своих членов большому риску, значительно истощив запасы оружия, включая средства ПВО, танки и боевые машины пехоты, а также боеприпасы."Это не умерило энтузиазма некоторых европейцев: Макрон занимает центральное место, призывая ввести натовский контингент на Украину. Войска НАТО, конечно, не будут иметь особых преимуществ перед своими украинскими коллегами. В бою НАТО придется ожидать больших потерь", — резюмировал Брайен.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
https://ria.ru/20240413/ukraina-1939803189.html
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сша, украина, сергей шойгу, нато, вооруженные силы украины, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Сергей Шойгу, НАТО, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире
"Большие потери": стало известно о "сумасшедшем" плане НАТО на Украине

Экс-сотрудник Пентагона: НАТО предложила Украине безумный план контрнаступления

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Североатлантический альянс изначально предложил ВСУ безумный план контрнаступления, написал бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для сайта Weapons and Strategy.
"В последнее время много пишут о том, что крупное контрнаступление ВСУ провалилось потому, что украинцы не последовали указаниям своих старших братьев из НАТО. Если бы они это сделали, Украина добилась бы успеха. Однако план США и НАТО был сумасшедшим с самого начала. Вести боевые действия без воздушного прикрытия и с несовершенными системами ПВО, которые русские ликвидировали, — это не тот план, который способствует успеху", — отметил он.
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По мнению эксперта, критика со стороны Запада стала оскорблением для украинской армии, которая упорно сражалась и понесла огромные потери. При этом он добавил, что НАТО подвергает своих членов большому риску, значительно истощив запасы оружия, включая средства ПВО, танки и боевые машины пехоты, а также боеприпасы.
"Это не умерило энтузиазма некоторых европейцев: Макрон занимает центральное место, призывая ввести натовский контингент на Украину. Войска НАТО, конечно, не будут иметь особых преимуществ перед своими украинскими коллегами. В бою НАТО придется ожидать больших потерь", — резюмировал Брайен.
Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
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