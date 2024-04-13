"Большие потери": стало известно о "сумасшедшем" плане НАТО на Украине
Экс-сотрудник Пентагона: НАТО предложила Украине безумный план контрнаступления
© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Североатлантический альянс изначально предложил ВСУ безумный план контрнаступления, написал бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для сайта Weapons and Strategy.
"В последнее время много пишут о том, что крупное контрнаступление ВСУ провалилось потому, что украинцы не последовали указаниям своих старших братьев из НАТО. Если бы они это сделали, Украина добилась бы успеха. Однако план США и НАТО был сумасшедшим с самого начала. Вести боевые действия без воздушного прикрытия и с несовершенными системами ПВО, которые русские ликвидировали, — это не тот план, который способствует успеху", — отметил он.
По мнению эксперта, критика со стороны Запада стала оскорблением для украинской армии, которая упорно сражалась и понесла огромные потери. При этом он добавил, что НАТО подвергает своих членов большому риску, значительно истощив запасы оружия, включая средства ПВО, танки и боевые машины пехоты, а также боеприпасы.
"Это не умерило энтузиазма некоторых европейцев: Макрон занимает центральное место, призывая ввести натовский контингент на Украину. Войска НАТО, конечно, не будут иметь особых преимуществ перед своими украинскими коллегами. В бою НАТО придется ожидать больших потерь", — резюмировал Брайен.
Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.