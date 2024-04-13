https://ria.ru/20240413/mchs-1939835615.html

В КБР несколько участков подтопило после сильного ливня с градом

В КБР несколько участков подтопило после сильного ливня с градом - РИА Новости, 13.04.2024

В КБР несколько участков подтопило после сильного ливня с градом

Несколько низменных участков местности подтопило в Кабардино-Балкарии после сильного ливня с градом, никто не пострадал, информирует региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T19:03

2024-04-13T19:03

2024-04-13T19:15

происшествия

нальчик

россия

казбек коков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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НАЛЬЧИК, 13 апр - РИА Новости. Несколько низменных участков местности подтопило в Кабардино-Балкарии после сильного ливня с градом, никто не пострадал, информирует региональное ГУ МЧС РФ. "В результате пройденного циклона (сильные ливневые дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром) местами были подтоплены низменные участки местности", - говорится в сообщении. Отмечается, что погибших и пострадавших нет, пожарно-спасательными подразделениями проводится адресная работа по откачке воды и ликвидации последствий непогоды "Социально-значимые объекты функционируют в штатном режиме. Подача электроэнергии, водоснабжение и газоснабжение осуществляется также в штатном режиме", - добавляет ведомство. Администрация Нальчика сообщила, что в результате обильных осадков в городе затоплено несколько частных домов, расположенных на низменных участках в микрорайонах Вольный Аул, Дубки, а также участок автодороги по улице Таманской Дивизии. "На данный момент уровень реки Нальчик находится в пределах нормы. При нормализации погодных условий коммунальными службами будет произведен контрольный объезд с обследованием деревьев, проводов, ливневых канализаций", - уточнили в мэрии. Глава КБР Казбек Коков отметил, что сейчас проводится оценка последствий непогоды и мониторинг целостности инженерной инфраструктуры. "Все оперативные службы продолжают нести дежурство в усиленном режиме… Ситуацию держу на личном контроле… Также мной дано поручение оперативно произвести оценку ущерба. В случае необходимости пострадавшим будет оказана помощь", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20231127/podtoplenie-1912189668.html

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происшествия, нальчик, россия, казбек коков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024