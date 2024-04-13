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В КБР несколько участков подтопило после сильного ливня с градом - РИА Новости, 13.04.2024
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19:03 13.04.2024 (обновлено: 19:15 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/mchs-1939835615.html
В КБР несколько участков подтопило после сильного ливня с градом
В КБР несколько участков подтопило после сильного ливня с градом - РИА Новости, 13.04.2024
В КБР несколько участков подтопило после сильного ливня с градом
Несколько низменных участков местности подтопило в Кабардино-Балкарии после сильного ливня с градом, никто не пострадал, информирует региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T19:03
2024-04-13T19:15
происшествия
нальчик
россия
казбек коков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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НАЛЬЧИК, 13 апр - РИА Новости. Несколько низменных участков местности подтопило в Кабардино-Балкарии после сильного ливня с градом, никто не пострадал, информирует региональное ГУ МЧС РФ. "В результате пройденного циклона (сильные ливневые дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром) местами были подтоплены низменные участки местности", - говорится в сообщении. Отмечается, что погибших и пострадавших нет, пожарно-спасательными подразделениями проводится адресная работа по откачке воды и ликвидации последствий непогоды "Социально-значимые объекты функционируют в штатном режиме. Подача электроэнергии, водоснабжение и газоснабжение осуществляется также в штатном режиме", - добавляет ведомство. Администрация Нальчика сообщила, что в результате обильных осадков в городе затоплено несколько частных домов, расположенных на низменных участках в микрорайонах Вольный Аул, Дубки, а также участок автодороги по улице Таманской Дивизии. "На данный момент уровень реки Нальчик находится в пределах нормы. При нормализации погодных условий коммунальными службами будет произведен контрольный объезд с обследованием деревьев, проводов, ливневых канализаций", - уточнили в мэрии. Глава КБР Казбек Коков отметил, что сейчас проводится оценка последствий непогоды и мониторинг целостности инженерной инфраструктуры. "Все оперативные службы продолжают нести дежурство в усиленном режиме… Ситуацию держу на личном контроле… Также мной дано поручение оперативно произвести оценку ущерба. В случае необходимости пострадавшим будет оказана помощь", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20231127/podtoplenie-1912189668.html
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происшествия, нальчик, россия, казбек коков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Нальчик, Россия, Казбек Коков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В КБР несколько участков подтопило после сильного ливня с градом

МЧС: в КБР несколько участков местности подтопило после сильного ливня с градом

© Казбек Коков/TelegramПоследствия непогоды в Нальчике
Последствия непогоды в Нальчике
© Казбек Коков/Telegram
Последствия непогоды в Нальчике
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 13 апр - РИА Новости. Несколько низменных участков местности подтопило в Кабардино-Балкарии после сильного ливня с градом, никто не пострадал, информирует региональное ГУ МЧС РФ.
"В результате пройденного циклона (сильные ливневые дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром) местами были подтоплены низменные участки местности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что погибших и пострадавших нет, пожарно-спасательными подразделениями проводится адресная работа по откачке воды и ликвидации последствий непогоды
"Социально-значимые объекты функционируют в штатном режиме. Подача электроэнергии, водоснабжение и газоснабжение осуществляется также в штатном режиме", - добавляет ведомство.
Выплаты пострадавшим от паводка
11 апреля, 12:30
Инфографика
Выплаты пострадавшим от паводка Посмотреть
Администрация Нальчика сообщила, что в результате обильных осадков в городе затоплено несколько частных домов, расположенных на низменных участках в микрорайонах Вольный Аул, Дубки, а также участок автодороги по улице Таманской Дивизии.
"На данный момент уровень реки Нальчик находится в пределах нормы. При нормализации погодных условий коммунальными службами будет произведен контрольный объезд с обследованием деревьев, проводов, ливневых канализаций", - уточнили в мэрии.
Последствия паводка в Оренбурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

Затопленная улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

Сотрудники ДПС контролируют автомобильное движение у перекрытого моста через реку Урал со стороны улицы Чичерина в Оренбурге

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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3 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

Сотрудник Государственного гидрологического института измеряет уровень воды в реке Урал в Оренбурге

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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7 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

Сотрудники полиции и МЧС РФ эвакуируют местных жителей из подтопленного ЖК Дубки в Оренбурге

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

Жители Оренбурга на мосту через реку Урал

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

Затопленная одна из улиц в Оренбурге

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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10 из 10

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 10

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 10

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
3 из 10

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 10

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 10

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
7 из 10

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 10

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 10

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 10
Глава КБР Казбек Коков отметил, что сейчас проводится оценка последствий непогоды и мониторинг целостности инженерной инфраструктуры.
"Все оперативные службы продолжают нести дежурство в усиленном режиме… Ситуацию держу на личном контроле… Также мной дано поручение оперативно произвести оценку ущерба. В случае необходимости пострадавшим будет оказана помощь", - написал он в своем Telegram-канале.
Эвакуация жителей после подтопления в Ростовской области. 27 ноября 2023
В Ростовской области подтопило около трех тысяч домов
27 ноября 2023, 17:11
 
ПроисшествияНальчикРоссияКазбек КоковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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