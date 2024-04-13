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Осталось немного. Маск сделал важное заявление о судьбе человечества - РИА Новости, 13.04.2024
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15:11 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/mask-1939803063.html
Осталось немного. Маск сделал важное заявление о судьбе человечества
Осталось немного. Маск сделал важное заявление о судьбе человечества - РИА Новости, 13.04.2024
Осталось немного. Маск сделал важное заявление о судьбе человечества
У человечества есть несколько десятилетий для перехода к устойчивой энергетике, заявил американский миллиардер Илон Маск в социальности сети X. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T15:11
2024-04-13T15:11
в мире
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. У человечества есть несколько десятилетий для перехода к устойчивой энергетике, заявил американский миллиардер Илон Маск в социальности сети X.Так от отреагировал на заявление исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймона Стилла, по словам которого, у правительств стран и бизнеса есть лишь два года для принятия мер по предотвращению серьезных последствий глобального потепления."Это неправда. Человечество должно перейти к устойчивой энергетике как можно быстрее, но на это у нас есть как минимум несколько десятилетий", — написал Маск.Ранее Маск предупредил, что человечество исчезнет через несколько сотен лет, если оно не станет межпланетным.
https://ria.ru/20240206/zabastovki-1925639113.html
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в мире, илон маск, сша, оон
В мире, Илон Маск, США, ООН
Осталось немного. Маск сделал важное заявление о судьбе человечества

Маск: осталось несколько десятилетий для перехода к устойчивой энергетике

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. У человечества есть несколько десятилетий для перехода к устойчивой энергетике, заявил американский миллиардер Илон Маск в социальности сети X.
Так от отреагировал на заявление исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймона Стилла, по словам которого, у правительств стран и бизнеса есть лишь два года для принятия мер по предотвращению серьезных последствий глобального потепления.
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"Это неправда. Человечество должно перейти к устойчивой энергетике как можно быстрее, но на это у нас есть как минимум несколько десятилетий", — написал Маск.
Ранее Маск предупредил, что человечество исчезнет через несколько сотен лет, если оно не станет межпланетным.
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