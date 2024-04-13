https://ria.ru/20240413/makgregor-1939823275.html

"Путин победил": в США увидели знак скорого конца конфликта на Украине

"Путин победил": в США увидели знак скорого конца конфликта на Украине - РИА Новости, 13.04.2024

"Путин победил": в США увидели знак скорого конца конфликта на Украине

ВСУ с каждым днем теряют все больше солдат, что говорит о скором завершении конфликта на Украине, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T17:25

2024-04-13T17:25

2024-04-13T23:23

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. ВСУ с каждым днем теряют все больше солдат, что говорит о скором завершении конфликта на Украине, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouТube-каналу Reinvent Money."Сейчас они ежедневно теряют больше солдат, чем когда-либо в прошлом. Мы не должны удивляться тому, что они разваливаются. Они рушатся и откатываются назад. Потери Германии в последние девять месяцев Второй мировой войны были больше, чем за предыдущий период. Так происходит в конце конфликтов — все рассыпается, люди пытаются уйти, чтобы не участвовать в боевых действиях, и их убивают. Это происходит и на Украине", — отметил эксперт.По словам аналитика, потери ВСУ уже составили более полумиллиона человека, это число продолжает расти. Макгрегор назвал бесчеловечным продолжение поддержки Украины, которая только увеличивает количество погибших, и призвал остановить конфликт."Путин выиграл", — заключил эксперт.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.

https://ria.ru/20240413/dzhonson-1939852231.html

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