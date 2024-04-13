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В Луганске девять человек пострадали при ракетном ударе ВСУ
В Луганске девять человек пострадали при ракетном ударе ВСУ - РИА Новости, 13.04.2024
В Луганске девять человек пострадали при ракетном ударе ВСУ
Девять человек пострадали при атаке украинских военных на машиностроительный завод в Луганске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T17:25
2024-04-13T17:25
2024-04-13T20:13
специальная военная операция на украине
луганск
вооруженные силы украины
леонид пасечник
происшествия
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 13 апр — РИА Новости. Девять человек пострадали при атаке украинских военных на машиностроительный завод в Луганске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале."В результате сегодняшнего ракетного удара ВСУ по Луганску пострадали девять человек", — написал он.По словам чиновника, ранения получили семь рабочих завода и двое жителей расположенных рядом домов. Сейчас с ними работают медики."Сотрудники администрации оценивают ущерб, причиненный луганчанам в результате обстрела. Всем будет оказана необходимая помощь. Ситуацию держу на личном контроле", — подчеркнул Пасечник.Как позднее уточнила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, состояние пострадавших работников предприятия оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. У них — множественные переломы и ампутации, у двоих раненых жителей — легкие осколочные ранения.Ранее в субботу глава региона заявил, что армия противника выпустила по заводу несколько ракет, повреждены жилые дома. При этом, как рассказал источник РИА Новости в силовых структурах, ВСУ, по предварительным данным, нанесли удар с помощью ракет Storm Shadow.
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Черный дым в Луганске
В Луганске прозвучало несколько громких хлопков, поднимается чёрный дым, передает корреспондент РИА Новости
2024-04-13T17:25
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PT0M08S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганск, вооруженные силы украины, леонид пасечник, происшествия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Вооруженные силы Украины, Леонид Пасечник, Происшествия, Луганская Народная Республика
В Луганске девять человек пострадали при ракетном ударе ВСУ
Пасечник: при ракетном ударе ВСУ по заводу в Луганске пострадали 9 человек