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В Луганске девять человек пострадали при ракетном ударе ВСУ - РИА Новости, 13.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:25 13.04.2024 (обновлено: 20:13 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/lugansk-1939823087.html
В Луганске девять человек пострадали при ракетном ударе ВСУ
В Луганске девять человек пострадали при ракетном ударе ВСУ - РИА Новости, 13.04.2024
В Луганске девять человек пострадали при ракетном ударе ВСУ
Девять человек пострадали при атаке украинских военных на машиностроительный завод в Луганске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T17:25
2024-04-13T20:13
специальная военная операция на украине
луганск
вооруженные силы украины
леонид пасечник
происшествия
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 13 апр — РИА Новости. Девять человек пострадали при атаке украинских военных на машиностроительный завод в Луганске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале."В результате сегодняшнего ракетного удара ВСУ по Луганску пострадали девять человек", — написал он.По словам чиновника, ранения получили семь рабочих завода и двое жителей расположенных рядом домов. Сейчас с ними работают медики."Сотрудники администрации оценивают ущерб, причиненный луганчанам в результате обстрела. Всем будет оказана необходимая помощь. Ситуацию держу на личном контроле", — подчеркнул Пасечник.Как позднее уточнила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, состояние пострадавших работников предприятия оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. У них — множественные переломы и ампутации, у двоих раненых жителей — легкие осколочные ранения.Ранее в субботу глава региона заявил, что армия противника выпустила по заводу несколько ракет, повреждены жилые дома. При этом, как рассказал источник РИА Новости в силовых структурах, ВСУ, по предварительным данным, нанесли удар с помощью ракет Storm Shadow.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганск
луганская народная республика
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Ольга Фомченкова
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Черный дым в Луганске
В Луганске прозвучало несколько громких хлопков, поднимается чёрный дым, передает корреспондент РИА Новости
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луганск, вооруженные силы украины, леонид пасечник, происшествия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Вооруженные силы Украины, Леонид Пасечник, Происшествия, Луганская Народная Республика
В Луганске девять человек пострадали при ракетном ударе ВСУ

Пасечник: при ракетном ударе ВСУ по заводу в Луганске пострадали 9 человек

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 апр — РИА Новости. Девять человек пострадали при атаке украинских военных на машиностроительный завод в Луганске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.
"В результате сегодняшнего ракетного удара ВСУ по Луганску пострадали девять человек", — написал он.
По словам чиновника, ранения получили семь рабочих завода и двое жителей расположенных рядом домов. Сейчас с ними работают медики.
"Сотрудники администрации оценивают ущерб, причиненный луганчанам в результате обстрела. Всем будет оказана необходимая помощь. Ситуацию держу на личном контроле", — подчеркнул Пасечник.
Как позднее уточнила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, состояние пострадавших работников предприятия оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. У них — множественные переломы и ампутации, у двоих раненых жителей — легкие осколочные ранения.
Ранее в субботу глава региона заявил, что армия противника выпустила по заводу несколько ракет, повреждены жилые дома.
При этом, как рассказал источник РИА Новости в силовых структурах, ВСУ, по предварительным данным, нанесли удар с помощью ракет Storm Shadow.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганскВооруженные силы УкраиныЛеонид ПасечникПроисшествияЛуганская Народная Республика
 
 
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