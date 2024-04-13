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Большой воде осталось 50 километров до Кургана

Большой воде осталось 50 километров до Кургана - РИА Новости, 13.04.2024

Большой воде осталось 50 километров до Кургана

Большой воде с реки Тобол до Кургана остается 50 километров, скорость течения реки составляет 15-20 километров в сутки, сообщил губернатор Курганской области... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T16:02

2024-04-13T16:02

2024-04-13T16:16

курган

происшествия

курганская область

вадим шумков

наводнения в россии — 2024

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КУРГАН, 13 апр - РИА Новости. Большой воде с реки Тобол до Кургана остается 50 километров, скорость течения реки составляет 15-20 километров в сутки, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков."До города Кургана (большой воде с реки Тобол - ред.) остается 50 километров. Пока скорость движения воды 15-20 километров в сутки. Но мы не можем предсказать будет это медленнее или быстрее. Потому что усиливается течение Тобола и перелив воды может произойти в любой момент, вода может прийти быстрее", - отметил во время пресс-подхода Шумаков.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По данным МЧС, на утро субботы в регионе подтоплены 269 жилых домов и 409 приусадебных участка, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог, уточнили в МЧС. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация самая серьезная, составляла порядка 1008 сантиметров - в пятницу вода в селе стала снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.Ранее в субботу РИА Новости сообщали, что в Кургане продолжается укрепление набережной для защиты города от большой воды реки Тобол.

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курган, происшествия, курганская область, вадим шумков, наводнения в россии — 2024