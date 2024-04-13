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Губернатор рассказал о последствиях возможного прорыва дамбы в Кургане - РИА Новости, 13.04.2024
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09:39 13.04.2024 (обновлено: 14:06 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/kurgan-1939759276.html
Губернатор рассказал о последствиях возможного прорыва дамбы в Кургане
Губернатор рассказал о последствиях возможного прорыва дамбы в Кургане - РИА Новости, 13.04.2024
Губернатор рассказал о последствиях возможного прорыва дамбы в Кургане
Несколько микрорайонов Кургана и центр города находятся под угрозой затопления в случае прорыва дамбы, заявил глава региона Вадим Шумков в Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T09:39
2024-04-13T14:06
курган
наводнения в россии — 2024
происшествия
вадим шумков
тобол (река)
гидрометцентр
прорыв дамбы в орске
оренбургская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Несколько микрорайонов Кургана и центр города находятся под угрозой затопления в случае прорыва дамбы, заявил глава региона Вадим Шумков в Telegram-канале."Сверхнормативные сбросы воды не прекращаются, и, если они не будут прекращены, вся постоянно пополняемая масса придет сюда, правобережная часть с СНТ и микрорайонами будет подтоплена, либо затоплена. &lt;...&gt; Если дамба не выдержит, под угрозой подтопления или затопления могут оказаться и центральная часть города, Восточный, Кулацкий и иные микрорайоны", — пояснил он.Ранее в субботу губернатор сообщил, что пик паводка в Кургане ожидается 14-15 апреля. Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
курган
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курган, наводнения в россии — 2024, происшествия, вадим шумков, тобол (река), гидрометцентр, прорыв дамбы в орске, оренбургская область, орск
Курган, Наводнения в России — 2024, Происшествия, Вадим Шумков, Тобол (река), Гидрометцентр, Прорыв дамбы в Орске, Оренбургская область, Орск
Губернатор рассказал о последствиях возможного прорыва дамбы в Кургане

Шумков: центр и правый берег Кургана может затопить при прорыве дамбы

© Фото : Официальный Telegram-канал Администрации города КурганаРека Тобол в Кургане
Река Тобол в Кургане - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал Администрации города Кургана
Река Тобол в Кургане
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Несколько микрорайонов Кургана и центр города находятся под угрозой затопления в случае прорыва дамбы, заявил глава региона Вадим Шумков в Telegram-канале.
"Сверхнормативные сбросы воды не прекращаются, и, если они не будут прекращены, вся постоянно пополняемая масса придет сюда, правобережная часть с СНТ и микрорайонами будет подтоплена, либо затоплена. <...> Если дамба не выдержит, под угрозой подтопления или затопления могут оказаться и центральная часть города, Восточный, Кулацкий и иные микрорайоны", — пояснил он.
Весенние паводки в Курганской области: какие районы в зоне риска
9 апреля, 21:15
Инфографика
Весенние паводки в Курганской области: какие районы в зоне рискаПосмотреть
Ранее в субботу губернатор сообщил, что пик паводка в Кургане ожидается 14-15 апреля.

Небывалый паводок

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.
Последствия паводка в Оренбурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

Затопленная улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

Сотрудники ДПС контролируют автомобильное движение у перекрытого моста через реку Урал со стороны улицы Чичерина в Оренбурге

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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3 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

Сотрудник Государственного гидрологического института измеряет уровень воды в реке Урал в Оренбурге

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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7 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

Сотрудники полиции и МЧС РФ эвакуируют местных жителей из подтопленного ЖК Дубки в Оренбурге

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

Жители Оренбурга на мосту через реку Урал

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

Затопленная одна из улиц в Оренбурге

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 10

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 10

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 10

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
3 из 10

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 10

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 10

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
7 из 10

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 10

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 10

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 10
Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.
Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
Выплаты пострадавшим от паводка
11 апреля, 12:30
Инфографика
Выплаты пострадавшим от паводка Посмотреть
 
КурганНаводнения в России — 2024ПроисшествияВадим ШумковТобол (река)ГидрометцентрПрорыв дамбы в ОрскеОренбургская областьОрск
 
 
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