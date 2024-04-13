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Губернатор рассказал о последствиях возможного прорыва дамбы в Кургане

Губернатор рассказал о последствиях возможного прорыва дамбы в Кургане - РИА Новости, 13.04.2024

Губернатор рассказал о последствиях возможного прорыва дамбы в Кургане

Несколько микрорайонов Кургана и центр города находятся под угрозой затопления в случае прорыва дамбы, заявил глава региона Вадим Шумков в Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T09:39

2024-04-13T09:39

2024-04-13T14:06

курган

наводнения в россии — 2024

происшествия

вадим шумков

тобол (река)

гидрометцентр

прорыв дамбы в орске

оренбургская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Несколько микрорайонов Кургана и центр города находятся под угрозой затопления в случае прорыва дамбы, заявил глава региона Вадим Шумков в Telegram-канале."Сверхнормативные сбросы воды не прекращаются, и, если они не будут прекращены, вся постоянно пополняемая масса придет сюда, правобережная часть с СНТ и микрорайонами будет подтоплена, либо затоплена. <...> Если дамба не выдержит, под угрозой подтопления или затопления могут оказаться и центральная часть города, Восточный, Кулацкий и иные микрорайоны", — пояснил он.Ранее в субботу губернатор сообщил, что пик паводка в Кургане ожидается 14-15 апреля. Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.

курган

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оренбургская область

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курган, наводнения в россии — 2024, происшествия, вадим шумков, тобол (река), гидрометцентр, прорыв дамбы в орске, оренбургская область, орск