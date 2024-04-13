https://ria.ru/20240413/khagari-1939795420.html

Израиль пригрозил Ирану последствиями в случае эскалации

Израиль пригрозил Ирану последствиями в случае эскалации - РИА Новости, 13.04.2024

Израиль пригрозил Ирану последствиями в случае эскалации

Официальный представитель армии Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил в Telegram-канале, что Иран будет нести ответственность за решение пойти на дальнейшую... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T14:16

2024-04-13T14:16

2024-04-13T14:16

в мире

израиль

иран

сирия

корпус стражей исламской революции

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Официальный представитель армии Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил в Telegram-канале, что Иран будет нести ответственность за решение пойти на дальнейшую эскалацию, армия готова ко всем сценариям. "Иран будет нести ответственность за решение пойти на дальнейшую эскалацию ситуации... Армия обороны Израиля готова ко всем сценариям и вместе с нашими союзниками предпримет необходимые шаги для защиты народа Израиля", - заявил Хагари в видеообращении, опубликованном армией. По его словам, Израиль находится в состоянии повышенной готовности и готов ответить. Минобороны Сирии 1 апреля сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников - Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД заявил, что "оставляет за собой право" ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". Президент ИранаЭбрахим Раиси также подчеркнул, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку. Лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html

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в мире, израиль, иран, сирия, корпус стражей исламской революции, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году