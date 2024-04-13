https://ria.ru/20240413/kazakhstan-1939786321.html

В Казахстане 102 тысячи человек эвакуировали из-за паводка с начала марта

В Казахстане 102 тысячи человек эвакуировали из-за паводка с начала марта - РИА Новости, 13.04.2024

В Казахстане 102 тысячи человек эвакуировали из-за паводка с начала марта

Число эвакуированных из опасных паводковых зон в Казахстане с начала марта превысило 100 тысяч, из них почти 40 тысяч - дети, сообщил на брифинге в субботу... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T13:05

2024-04-13T13:05

2024-04-13T13:05

казахстан

восточно-казахстанская область

касым-жомарт токаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

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АЛМА-АТА, 13 апр - РИА Новости. Число эвакуированных из опасных паводковых зон в Казахстане с начала марта превысило 100 тысяч, из них почти 40 тысяч - дети, сообщил на брифинге в субботу старший офицер комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС республики Сайпаш Ерасыл. "С начала паводкового периода спасено 102 328 человек, из них 37 537 детей. В пунктах временного размещения находятся 6 757 человек, из них 3 148 детей. Вернулось домой 10 120 человек. Откачано более 9,1 миллиона кубометров талой воды, уложено 1,7 миллиона мешков и 1,2 миллиона тонн инертного материала", - сообщил Ерасыл. По его данным, подтопленными остаются почти 4 тысячи частных жилых домов, около 2 тысяч придворовых территорий и дачных домов в Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Атырауской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях. "На сегодняшний день в аварийно-спасательных работах задействовано 35 551 человек, 3 557 единиц техники, 750 водооткачивающих средств, 214 плавсредств, 14 воздушных судов", - отметил представитель МЧС. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нынешние паводки в стране - самые масштабные за последние 80 с лишним лет. Из-за сложной паводковой обстановки в восьми регионах республики объявлено 36 ЧС местного масштаба.

https://ria.ru/20240408/astana-1938541424.html

https://ria.ru/20240409/pavodki-1938799282.html

казахстан

восточно-казахстанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

казахстан, восточно-казахстанская область, касым-жомарт токаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске