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В США допустили возможность удара Ирана по Израилю в воскресенье, пишут СМИ - РИА Новости, 13.04.2024
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21:26 13.04.2024 (обновлено: 21:33 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/jazeera-1939850409.html
В США допустили возможность удара Ирана по Израилю в воскресенье, пишут СМИ
В США допустили возможность удара Ирана по Израилю в воскресенье, пишут СМИ - РИА Новости, 13.04.2024
В США допустили возможность удара Ирана по Израилю в воскресенье, пишут СМИ
В США считают вероятным, что Иран атакует Израиль в воскресенье утром, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного американского чиновника. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T21:26
2024-04-13T21:33
в мире
сша
иран
израиль
корпус стражей исламской революции
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сирия
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КАИР, 13 апр — РИА Новости. В США считают вероятным, что Иран атакует Израиль в воскресенье утром, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного американского чиновника."Есть большая вероятность, что Иран атакует Израиль в первые часы воскресенья", - заявил телеканалу чиновник.Вечером 1 апреля произошел авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". В среду издание Elaph сообщило, что Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана, если Тегеран ответит на атаку по его консульству в Дамаске атаками на израильские объекты.
https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html
https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html
сша
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в мире, сша, иран, израиль, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сирия
В мире, США, Иран, Израиль, Корпус стражей исламской революции, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сирия
В США допустили возможность удара Ирана по Израилю в воскресенье, пишут СМИ

Al Jazeera: США допустили, что Иран атакует Израиль в воскресенье

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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КАИР, 13 апр — РИА Новости. В США считают вероятным, что Иран атакует Израиль в воскресенье утром, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"Есть большая вероятность, что Иран атакует Израиль в первые часы воскресенья", - заявил телеканалу чиновник.
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7 апреля, 08:00
Вечером 1 апреля произошел авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". В среду издание Elaph сообщило, что Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана, если Тегеран ответит на атаку по его консульству в Дамаске атаками на израильские объекты.
Разбор завалов на месте израильского удара по зданию в Дамаске. 1 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Удары по Ирану ведут Израиль к стратегическому поражению
2 апреля, 08:00
 
В миреСШАИранИзраильКорпус стражей исламской революцииОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСирия
 
 
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