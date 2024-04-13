https://ria.ru/20240413/istochnik-1939819720.html

Источник: мужчина бросил три коктейля Молотова у правительства во Владимире

Источник: мужчина бросил три коктейля Молотова у правительства во Владимире - РИА Новости, 13.04.2024

Источник: мужчина бросил три коктейля Молотова у правительства во Владимире

Мужчина, предварительно, бросил три бутылки с коктейлем Молотова у здания правительства Владимирской области, никто не пострадал, сообщил источник в... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T17:04

2024-04-13T17:04

2024-04-13T17:46

происшествия

владимир

владимирская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

РЯЗАНЬ, 13 апр - РИА Новости. Мужчина, предварительно, бросил три бутылки с коктейлем Молотова у здания правительства Владимирской области, никто не пострадал, сообщил источник в правоохранительных органах РИА Новости.Ранее ГУМЧС сообщили РИА Новости, что пожарные потушили возгорание одного автомобиля на площади трех квадратных метров.

https://ria.ru/20240316/peterburg-1933504810.html

владимир

владимирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владимир, владимирская область