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Источник: мужчина бросил три коктейля Молотова у правительства во Владимире - РИА Новости, 13.04.2024
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17:04 13.04.2024 (обновлено: 17:46 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/istochnik-1939819720.html
Источник: мужчина бросил три коктейля Молотова у правительства во Владимире
Источник: мужчина бросил три коктейля Молотова у правительства во Владимире - РИА Новости, 13.04.2024
Источник: мужчина бросил три коктейля Молотова у правительства во Владимире
Мужчина, предварительно, бросил три бутылки с коктейлем Молотова у здания правительства Владимирской области, никто не пострадал, сообщил источник в... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T17:04
2024-04-13T17:46
происшествия
владимир
владимирская область
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РЯЗАНЬ, 13 апр - РИА Новости. Мужчина, предварительно, бросил три бутылки с коктейлем Молотова у здания правительства Владимирской области, никто не пострадал, сообщил источник в правоохранительных органах РИА Новости.Ранее ГУМЧС сообщили РИА Новости, что пожарные потушили возгорание одного автомобиля на площади трех квадратных метров.
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владимир
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происшествия, владимир, владимирская область
Происшествия, Владимир, Владимирская область
Источник: мужчина бросил три коктейля Молотова у правительства во Владимире

Мужчина, предварительно, бросил 3 коктейля Молотова у правительства во Владимире

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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РЯЗАНЬ, 13 апр - РИА Новости. Мужчина, предварительно, бросил три бутылки с коктейлем Молотова у здания правительства Владимирской области, никто не пострадал, сообщил источник в правоохранительных органах РИА Новости.
Ранее ГУМЧС сообщили РИА Новости, что пожарные потушили возгорание одного автомобиля на площади трех квадратных метров.
Полиция - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Жительницу Петербурга, бросившую коктейль Молотова на выборах, арестовали
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