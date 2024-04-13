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Источник: мужчина бросил три коктейля Молотова у правительства во Владимире
Источник: мужчина бросил три коктейля Молотова у правительства во Владимире - РИА Новости, 13.04.2024
Источник: мужчина бросил три коктейля Молотова у правительства во Владимире
Мужчина, предварительно, бросил три бутылки с коктейлем Молотова у здания правительства Владимирской области, никто не пострадал, сообщил источник в... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T17:04
2024-04-13T17:04
2024-04-13T17:46
происшествия
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владимирская область
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РЯЗАНЬ, 13 апр - РИА Новости. Мужчина, предварительно, бросил три бутылки с коктейлем Молотова у здания правительства Владимирской области, никто не пострадал, сообщил источник в правоохранительных органах РИА Новости.Ранее ГУМЧС сообщили РИА Новости, что пожарные потушили возгорание одного автомобиля на площади трех квадратных метров.
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Происшествия, Владимир, Владимирская область
Источник: мужчина бросил три коктейля Молотова у правительства во Владимире
Мужчина, предварительно, бросил 3 коктейля Молотова у правительства во Владимире