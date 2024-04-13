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СМИ: Иран задержал связанное с Израилем судно в Ормузском проливе - РИА Новости, 13.04.2024
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13:56 13.04.2024 (обновлено: 15:10 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/irna-1939793050.html
СМИ: Иран задержал связанное с Израилем судно в Ормузском проливе
СМИ: Иран задержал связанное с Израилем судно в Ормузском проливе - РИА Новости, 13.04.2024
СМИ: Иран задержал связанное с Израилем судно в Ормузском проливе
Корпус стражей исламской революции захватил связанное с Израилем грузовое судно в водах Ормузского пролива, сообщило иранское информационное агентство IRNA. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T13:56
2024-04-13T15:10
в мире
иран
израиль
ормузский пролив
сирия
корпус стражей исламской революции
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕГЕРАН, 13 апр — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции захватил связанное с Израилем грузовое судно в водах Ормузского пролива, сообщило иранское информационное агентство IRNA."Контейнеровоз под названием MCS Aries был перехвачен морским спецназом КСИР путем проведения операции и эвакуации личного состава на палубе корабля в районе Ормузского пролива", — говорится в публикации.Сейчас грузовое судно направляется в территориальные воды Ирана. По данным агентства, оно шло под португальским флагом, его собственник — израильская компания Zodiac Maritime бизнесмена Эяла Офера.Глава МИД Израиля Исраэль Кац после захвата судна обвинил Иран в пиратстве и призвал признать КСИР террористической организацией.Обострение отношений Ирана и ИзраиляПервого апреля Минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске. В здании также находилась резиденция посла Тегерана в САР Хосейна Акбари — он не пострадал.По данным Корпуса стражей исламской революции, погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.В Тегеране заявили, что оставляют за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, в свою очередь, отметил, что Иран будет нести ответственность за решение пойти на дальнейшую эскалацию, ВС еврейского государства готовы ко всем сценариям.
https://ria.ru/20240412/bayden-1939723856.html
https://ria.ru/20240412/ssha-1939676453.html
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в мире, иран, израиль, ормузский пролив, сирия, корпус стражей исламской революции, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Иран, Израиль, Ормузский пролив, Сирия, Корпус стражей исламской революции, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
СМИ: Иран задержал связанное с Израилем судно в Ормузском проливе

IRNA: КСИР задержал связанное с Израилем грузовое судно в Ормузском проливе

© AP Photo / Vahid SalemiКатер Корпуса Стражей Исламской революции
Катер Корпуса Стражей Исламской революции - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Катер Корпуса Стражей Исламской революции. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 13 апр — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции захватил связанное с Израилем грузовое судно в водах Ормузского пролива, сообщило иранское информационное агентство IRNA.
"Контейнеровоз под названием MCS Aries был перехвачен морским спецназом КСИР путем проведения операции и эвакуации личного состава на палубе корабля в районе Ормузского пролива", — говорится в публикации.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Байден публично предостерег Иран от нанесения удара по Израилю
Вчера, 22:08
Сейчас грузовое судно направляется в территориальные воды Ирана. По данным агентства, оно шло под португальским флагом, его собственник — израильская компания Zodiac Maritime бизнесмена Эяла Офера.
Глава МИД Израиля Исраэль Кац после захвата судна обвинил Иран в пиратстве и призвал признать КСИР террористической организацией.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
США внесли изменения в расстановку своих сил на Ближнем Востоке
Вчера, 17:37

Обострение отношений Ирана и Израиля

Первого апреля Минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске. В здании также находилась резиденция посла Тегерана в САР Хосейна Акбари — он не пострадал.
По данным Корпуса стражей исламской революции, погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
В Тегеране заявили, что оставляют за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, в свою очередь, отметил, что Иран будет нести ответственность за решение пойти на дальнейшую эскалацию, ВС еврейского государства готовы ко всем сценариям.
Похороны членов Корпуса стражей исламской революции, погибших в результате удара в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Мир замер в ожидании катастрофы. Возмездие Ирана уже началось
7 апреля, 08:00
 
В миреИранИзраильОрмузский проливСирияКорпус стражей исламской революцииАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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