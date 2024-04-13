СМИ: Иран задержал связанное с Израилем судно в Ормузском проливе
IRNA: КСИР задержал связанное с Израилем грузовое судно в Ормузском проливе
© AP Photo / Vahid SalemiКатер Корпуса Стражей Исламской революции
© AP Photo / Vahid Salemi
Катер Корпуса Стражей Исламской революции. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 13 апр — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции захватил связанное с Израилем грузовое судно в водах Ормузского пролива, сообщило иранское информационное агентство IRNA.
"Контейнеровоз под названием MCS Aries был перехвачен морским спецназом КСИР путем проведения операции и эвакуации личного состава на палубе корабля в районе Ормузского пролива", — говорится в публикации.
Сейчас грузовое судно направляется в территориальные воды Ирана. По данным агентства, оно шло под португальским флагом, его собственник — израильская компания Zodiac Maritime бизнесмена Эяла Офера.
Глава МИД Израиля Исраэль Кац после захвата судна обвинил Иран в пиратстве и призвал признать КСИР террористической организацией.
Обострение отношений Ирана и Израиля
Первого апреля Минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске. В здании также находилась резиденция посла Тегерана в САР Хосейна Акбари — он не пострадал.
По данным Корпуса стражей исламской революции, погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
В Тегеране заявили, что оставляют за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, в свою очередь, отметил, что Иран будет нести ответственность за решение пойти на дальнейшую эскалацию, ВС еврейского государства готовы ко всем сценариям.