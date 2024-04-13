https://ria.ru/20240413/irna-1939793050.html

СМИ: Иран задержал связанное с Израилем судно в Ормузском проливе

СМИ: Иран задержал связанное с Израилем судно в Ормузском проливе - РИА Новости, 13.04.2024

СМИ: Иран задержал связанное с Израилем судно в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции захватил связанное с Израилем грузовое судно в водах Ормузского пролива, сообщило иранское информационное агентство IRNA. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T13:56

2024-04-13T13:56

2024-04-13T15:10

в мире

иран

израиль

ормузский пролив

сирия

корпус стражей исламской революции

армия обороны израиля (цахал)

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ТЕГЕРАН, 13 апр — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции захватил связанное с Израилем грузовое судно в водах Ормузского пролива, сообщило иранское информационное агентство IRNA."Контейнеровоз под названием MCS Aries был перехвачен морским спецназом КСИР путем проведения операции и эвакуации личного состава на палубе корабля в районе Ормузского пролива", — говорится в публикации.Сейчас грузовое судно направляется в территориальные воды Ирана. По данным агентства, оно шло под португальским флагом, его собственник — израильская компания Zodiac Maritime бизнесмена Эяла Офера.Глава МИД Израиля Исраэль Кац после захвата судна обвинил Иран в пиратстве и призвал признать КСИР террористической организацией.Обострение отношений Ирана и ИзраиляПервого апреля Минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске. В здании также находилась резиденция посла Тегерана в САР Хосейна Акбари — он не пострадал.По данным Корпуса стражей исламской революции, погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.В Тегеране заявили, что оставляют за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, в свою очередь, отметил, что Иран будет нести ответственность за решение пойти на дальнейшую эскалацию, ВС еврейского государства готовы ко всем сценариям.

https://ria.ru/20240412/bayden-1939723856.html

https://ria.ru/20240412/ssha-1939676453.html

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

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в мире, иран, израиль, ормузский пролив, сирия, корпус стражей исламской революции, армия обороны израиля (цахал)