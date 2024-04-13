https://ria.ru/20240413/iran-1939739213.html

Власти Ирана пока не приняли решение об атаке на Израиль, сообщили СМИ

Власти Ирана пока не приняли решение об атаке на Израиль, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.04.2024

Власти Ирана пока не приняли решение об атаке на Израиль, сообщили СМИ

Власти Ирана еще не приняли окончательное решение относительно атаки на Израиль, сообщает американский журнал Wall Street Journal со ссылкой на источник. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T03:32

2024-04-13T03:32

2024-04-13T03:32

в мире

иран

израиль

сирия

корпус стражей исламской революции

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Власти Ирана еще не приняли окончательное решение относительно атаки на Израиль, сообщает американский журнал Wall Street Journal со ссылкой на источник. "В то время как планы атаковать (Израиль - ред.) обсуждаются, финальное решение не принято", - пишет издание со ссылкой на человека, общавшегося с руководством Ирана. Как ранее сообщал телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников, в Вашингтоне ожидают, что атака Ирана против Израиля состоится 12 апреля, могут быть применены более 100 дронов и десятки ракет против военных целей. США на фоне возможной эскалации всячески заверяют Израиль, что будут поддерживать союзников в противостоянии любым угрозам, исходящим от Ирана и его сателлитов. Минобороны Сирии 1 апреля сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников - Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД заявил, что "оставляет за собой право" ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". Президент Ирана Эбрахим Раиси также подчеркнул, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку. Лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.

https://ria.ru/20240412/bayden-1939723856.html

https://ria.ru/20240412/izrail-1939613549.html

https://ria.ru/20240412/izrail-1939533289.html

иран

израиль

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в мире, иран, израиль, сирия, корпус стражей исламской революции, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году