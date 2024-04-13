Власти Ирана пока не приняли решение об атаке на Израиль, сообщили СМИ
WSJ: власти Ирана еще не приняли окончательное решение об атаке на Израиль
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Власти Ирана еще не приняли окончательное решение относительно атаки на Израиль, сообщает американский журнал Wall Street Journal со ссылкой на источник.
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"В то время как планы атаковать (Израиль - ред.) обсуждаются, финальное решение не принято", - пишет издание со ссылкой на человека, общавшегося с руководством Ирана.
Как ранее сообщал телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников, в Вашингтоне ожидают, что атака Ирана против Израиля состоится 12 апреля, могут быть применены более 100 дронов и десятки ракет против военных целей. США на фоне возможной эскалации всячески заверяют Израиль, что будут поддерживать союзников в противостоянии любым угрозам, исходящим от Ирана и его сателлитов.
Минобороны Сирии 1 апреля сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников - Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что "оставляет за собой право" ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". Президент Ирана Эбрахим Раиси также подчеркнул, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку. Лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.