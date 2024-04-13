Два моря и безопасность. Как сейчас россияне отдыхают в Иордании
Эксперты рассказали о ценах и нюансах отдыха в Иордании
© iStock.com / Anastasiia ShavshynaМолодая пара в красной пустыне в Иордании
© iStock.com / Anastasiia Shavshyna
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. Аэропорт Домодедово сообщил, что принял первый с октября 2023-го прямой рейс из Аммана. Всего пять часов в воздухе, и вы можете попасть на курорты двух морей, увидеть древний город Петру, изучить библейские места. Правила отдыха в Иордании — в материале РИА Новости.
Без групп
© iStock.com / rudi_suardiТуристка в городе Петра в Иордании
© iStock.com / rudi_suardi
Туристка в городе Петра в Иордании
"Мы давно ждали рейс между Амманом и Москвой. Маршрут очень востребованный, но в этом сезоне было меньше туристов, чем обычно. Многие изменили направление отдыха в связи с близостью к сектору Газа", — говорит гид Татьяна Хапова. Но, по ее словам, Иордания как была, так и остается самой спокойной страной на Ближнем Востоке, которая к тому же довольно далеко от места конфликта.
На снижение числа отдыхающих из России повлияли выпущенные в октябре 2023 года рекомендации Министерства иностранных дел. После обострения ситуации в секторе Газа ведомство настоятельно советовало воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и палестинские территории. Тогда же Минэкономразвития рекомендовало туроператорам и агентам приостановить продажу туров в эти государства и обязало компании информировать путешественников о непростой обстановке там.
Лучшее время для визита
© iStock.com / vale_tЛюди на пляже на берегу Красного моря в заливе Акаба в отеле InterContinental Aqaba в Акабе
© iStock.com / vale_t
Люди на пляже на берегу Красного моря в заливе Акаба в отеле InterContinental Aqaba в Акабе
Эксперты отмечают, что Иордания никогда не была массовым направлением — это не Турция и не Таиланд. Но у страны есть свои поклонники. Сейчас россияне по-прежнему едут туда. Тем более что весна и осень — идеальное время для такого путешествия. Сейчас днем в Аммане градусов 20, на прибрежных курортах — около 30.
Визу россияне могу получить заранее или по прибытии в аэропорт. Туристам ее выдают на месяц, стоимость — примерно 60 долларов.
Наибольшим спросом пользуются индивидуальные экскурсионные программы, рассказали в Pac Group. В конце апреля стоимость тура "Вокруг Иордании за восемь дней" начинается от 170 тысяч рублей на двоих. Авиабилеты нужно оплатить отдельно.
В майские праздники такое путешествие будет стоить от 208 тысяч рублей на двоих, отмечают в "Слетать.ру".
Увидеть Петру
Визитная карточка Иордании — город Петра, где дворцы и храмы вырублены в красных скалах. Древняя столица Набатейского царства включена в список "Новых семи чудес света" вместе с пирамидами в Гизе, Мачу-Пикчу и Тадж-Махалом.
© iStock.com / Zephyr18Петра, Иордания
© iStock.com / Zephyr18
Петра, Иордания
Главное сокровище Петры — вырезанный в I веке нашей эры в скале храм Эль-Хазне. Раньше его еще украшали статуи богов из греко-римского пантеона.
Город процветал до прихода римлян, через него проходили важнейшие торговые пути — между Красным морем и Дамаском, Персидским заливом и Газой.
© iStock.com / nailzchapПетра, Иордания
© iStock.com / nailzchap
Петра, Иордания
Ущелье Сик — узкий извилистый каньон длиной длинной около километра. Его нужно преодолеть, чтобы попасть в Петру.
В пустыню Вади-Рам, которую за необычный ландшафт называют "Лунной долиной", лучше отправиться на джипах, а потом еще и остаться на ночь в одном из глэмпингов, говорит Татьяна Хапова. Тут снимали эпизоды "Звездных войн", "Лоуренса Аравийского", "Трансформеров". В каменных пещерах можно увидеть древние наскальные рисунки и надписи.
© iStock.com / benedekРимские руины Герасы в Джераше Иордании
© iStock.com / benedek
Римские руины Герасы в Джераше Иордании
Осмотреть хорошо сохранившиеся постройки римлян можно в Джераше, мозаики византийского периода — в церкви Святого Георгия в Мадабе, а крепости крестоносцев — в городах Карак и Шобак.
Иорданию называют колыбелью религий. Считается, что с горы Небо (или Нево) пророк Моисей увидел Землю обетованную. По одной из версий, на восточном берегу реки Иордан Христос принял крещение от Иоанна Предтечи.
© iStock.com / Leung Sai KitВерблюды в Петре, Иордания
© iStock.com / Leung Sai Kit
Верблюды в Петре, Иордания
История, дайвинг и лучший спа
В столице Иордании сохранилась цитадель, с которой можно увидеть весь город, говорит Татьяна Хапова. Внутри крепости — археологический музей. Напротив — римский амфитеатр, вмещавший шесть тысяч зрителей. Еще в городе нужно увидеть мечеть короля Абдаллы I — единственную в стране, куда пускают туристов-немусульман. А в западной части Аммана открыт музей королевских автомобилей.
© iStock.com / Luca Ladi BuccioliniДайвер на рифе в заливе Акаба в Иордании
© iStock.com / Luca Ladi Bucciolini
Дайвер на рифе в заливе Акаба в Иордании
Поклонники снорклинга и дайвинга в Красном море отправляются на юг, в Акабу. От столицы — почти 300 километров. Семьям с детьми проделать такой путь будет сложно. "Однако это прекрасное направление для индивидуального отдыха и MICE-сегмента. Мы получаем частые запросы именно на корпоративные выезды", — рассказали в Tez Tour.
© iStock.com / minoandrianiДевушка в шляпе купается в Мертвом море
© iStock.com / minoandriani
Девушка в шляпе купается в Мертвом море
До курортов Мертвого моря добраться проще, расстояние от столицы — чуть больше 100 километров. Туда едут за лечением, спа-процедурами, целебным воздухом. Считается, что здесь концентрация солей ниже, чем в израильской части водоема. К тому же неподалеку — горячие сероводородные источники Маин, отмечает Татьяна Хапова. Дорога к ним проложена по серпантину вдоль живописных скальных рельефов.
Без дресс-кода
© iStock.com / EvaLТуристка в пустыне Вади-Ром в Иордании
© iStock.com / EvaL
Туристка в пустыне Вади-Ром в Иордании
Иорданцы дружелюбные и в основном светские. На улицах довольно редко можно встретить жителей в традиционной одежде, отмечают туроператоры.
Несмотря на то, что страна мусульманская, дресс-кода для туристов нет, особенно в курортных местах. Для посещения исторических и культурных достопримечательностей лучше выбрать скромные вещи, посоветовали в пресс-службе TezTour.
© iStock.com / Alexander FarnsworthМужчина в арабской одежде, проходит через терминал
© iStock.com / Alexander Farnsworth
Мужчина в арабской одежде, проходит через терминал
Нельзя фотографировать прохожих на улицах без разрешения, отмечает Татьяна Хапова. И еще считается неприличным, если в такси девушка садится рядом с водителем.
Спиртные напитки можно приобрести в магазине или отеле, правда, алкоголь недешевый. В общественных местах пить не стоит.
С собой выгоднее везти доллары, а не евро, рекомендуют в "Слетать.ру". Расплачиваться лучше местной валютой. За один динар придется отдать 1,4 доллара, обменников в городах много. Для путешественника из России цены могут показаться довольно высокими.
© iStock.com / GargolasВерблюды в Иордании
Верблюды в Иордании
© iStock.com / Gargolas
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© iStock.com / mariusz_prusaczykМагазин специй, орехов и сладостей на рынке в центре Аммана
Магазин специй, орехов и сладостей на рынке в центре Аммана
© iStock.com / mariusz_prusaczyk
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© iStock.com / pilesasmilesКамень закрытия пещеры на Иорданском нагорье
Камень закрытия пещеры на Иорданском нагорье
© iStock.com / pilesasmiles
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© iStock.com / DOWON KIMБутылка с песком на рынке в Иордании
Бутылка с песком на рынке в Иордании
© iStock.com / DOWON KIM
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© iStock.com / Tahra-May BerdaiБедуин, наливающий чай в чашку
Бедуин, наливающий чай в чашку
© iStock.com / Tahra-May Berdai
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© iStock.com / TravelingСувениры и восточные платки в Петре
Сувениры и восточные платки в Петре
© iStock.com / Traveling
6 из 8
© iStock.com / svarshikУличный торговец на шоссе в городе Табкет Фахель в Иордании
Уличный торговец на шоссе в городе Табкет Фахель в Иордании
© iStock.com / svarshik
7 из 8
© iStock.com / minoandrianiТуристка верхом на верблюде в пустыне Вади-Рам в Иордании
Туристка верхом на верблюде в пустыне Вади-Рам в Иордании
© iStock.com / minoandriani
8 из 8
Верблюды в Иордании
© iStock.com / Gargolas
1 из 8
Магазин специй, орехов и сладостей на рынке в центре Аммана
© iStock.com / mariusz_prusaczyk
2 из 8
Камень закрытия пещеры на Иорданском нагорье
© iStock.com / pilesasmiles
3 из 8
Бутылка с песком на рынке в Иордании
© iStock.com / DOWON KIM
4 из 8
Бедуин, наливающий чай в чашку
© iStock.com / Tahra-May Berdai
5 из 8
Сувениры и восточные платки в Петре
© iStock.com / Traveling
6 из 8
Уличный торговец на шоссе в городе Табкет Фахель в Иордании
© iStock.com / svarshik
7 из 8
Туристка верхом на верблюде в пустыне Вади-Рам в Иордании
© iStock.com / minoandriani
8 из 8
Сувениры и еда
Косметика Мертвого моря — самый популярный сувенир, рассказывает Хапова. Еще в Иордании много интересных ювелирных вещей, изделий из камней и предметов, украшенных мозаикой, которую изготавливают по древнеримским технологиям.
Стоит продегустировать местное блюдо — мансаф. Это баранина в соусе из йогурта с рисом или булгуром. И маклюбе — мясо, рис и овощи, приготовленные в кастрюле с выпуклым дном, потом это все накрывают тарелкой, переворачивают и обкладывают жареными баклажанами. К вкуснейшему кофе с кардамоном можно добавить пахлаву или кнафе — рулет из тонкой вермишели с начинкой из козьего сыра с сахарным сиропом.