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Два моря и безопасность. Как сейчас россияне отдыхают в Иордании - РИА Новости, 13.04.2024
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Туризм
 
08:00 13.04.2024 (обновлено: 08:03 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/iordaniya-1938546745.html
Два моря и безопасность. Как сейчас россияне отдыхают в Иордании
Два моря и безопасность. Как сейчас россияне отдыхают в Иордании - РИА Новости, 13.04.2024
Два моря и безопасность. Как сейчас россияне отдыхают в Иордании
Аэропорт Домодедово сообщил, что принял первый с октября 2023-го прямой рейс из Аммана. Всего пять часов в воздухе, и вы можете попасть на курорты двух морей,... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T08:00
2024-04-13T08:03
туризм
иордания
амман (город)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
tez tour
куда можно лететь
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отдых
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. Аэропорт Домодедово сообщил, что принял первый с октября 2023-го прямой рейс из Аммана. Всего пять часов в воздухе, и вы можете попасть на курорты двух морей, увидеть древний город Петру, изучить библейские места. Правила отдыха в Иордании — в материале РИА Новости.Без групп"Мы давно ждали рейс между Амманом и Москвой. Маршрут очень востребованный, но в этом сезоне было меньше туристов, чем обычно. Многие изменили направление отдыха в связи с близостью к сектору Газа", — говорит гид Татьяна Хапова. Но, по ее словам, Иордания как была, так и остается самой спокойной страной на Ближнем Востоке, которая к тому же довольно далеко от места конфликта.На снижение числа отдыхающих из России повлияли выпущенные в октябре 2023 года рекомендации Министерства иностранных дел. После обострения ситуации в секторе Газа ведомство настоятельно советовало воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и палестинские территории. Тогда же Минэкономразвития рекомендовало туроператорам и агентам приостановить продажу туров в эти государства и обязало компании информировать путешественников о непростой обстановке там.Лучшее время для визитаЭксперты отмечают, что Иордания никогда не была массовым направлением — это не Турция и не Таиланд. Но у страны есть свои поклонники. Сейчас россияне по-прежнему едут туда. Тем более что весна и осень — идеальное время для такого путешествия. Сейчас днем в Аммане градусов 20, на прибрежных курортах — около 30.Визу россияне могу получить заранее или по прибытии в аэропорт. Туристам ее выдают на месяц, стоимость — примерно 60 долларов.Наибольшим спросом пользуются индивидуальные экскурсионные программы, рассказали в Pac Group. В конце апреля стоимость тура "Вокруг Иордании за восемь дней" начинается от 170 тысяч рублей на двоих. Авиабилеты нужно оплатить отдельно.В майские праздники такое путешествие будет стоить от 208 тысяч рублей на двоих, отмечают в "Слетать.ру".Увидеть ПетруВизитная карточка Иордании — город Петра, где дворцы и храмы вырублены в красных скалах. Древняя столица Набатейского царства включена в список "Новых семи чудес света" вместе с пирамидами в Гизе, Мачу-Пикчу и Тадж-Махалом.Главное сокровище Петры — вырезанный в I веке нашей эры в скале храм Эль-Хазне. Раньше его еще украшали статуи богов из греко-римского пантеона.Город процветал до прихода римлян, через него проходили важнейшие торговые пути — между Красным морем и Дамаском, Персидским заливом и Газой.Ущелье Сик — узкий извилистый каньон длиной длинной около километра. Его нужно преодолеть, чтобы попасть в Петру.В пустыню Вади-Рам, которую за необычный ландшафт называют "Лунной долиной", лучше отправиться на джипах, а потом еще и остаться на ночь в одном из глэмпингов, говорит Татьяна Хапова. Тут снимали эпизоды "Звездных войн", "Лоуренса Аравийского", "Трансформеров". В каменных пещерах можно увидеть древние наскальные рисунки и надписи.Осмотреть хорошо сохранившиеся постройки римлян можно в Джераше, мозаики византийского периода — в церкви Святого Георгия в Мадабе, а крепости крестоносцев — в городах Карак и Шобак.Иорданию называют колыбелью религий. Считается, что с горы Небо (или Нево) пророк Моисей увидел Землю обетованную. По одной из версий, на восточном берегу реки Иордан Христос принял крещение от Иоанна Предтечи.История, дайвинг и лучший спаВ столице Иордании сохранилась цитадель, с которой можно увидеть весь город, говорит Татьяна Хапова. Внутри крепости — археологический музей. Напротив — римский амфитеатр, вмещавший шесть тысяч зрителей. Еще в городе нужно увидеть мечеть короля Абдаллы I — единственную в стране, куда пускают туристов-немусульман. А в западной части Аммана открыт музей королевских автомобилей.Поклонники снорклинга и дайвинга в Красном море отправляются на юг, в Акабу. От столицы — почти 300 километров. Семьям с детьми проделать такой путь будет сложно. "Однако это прекрасное направление для индивидуального отдыха и MICE-сегмента. Мы получаем частые запросы именно на корпоративные выезды", — рассказали в Tez Tour.До курортов Мертвого моря добраться проще, расстояние от столицы — чуть больше 100 километров. Туда едут за лечением, спа-процедурами, целебным воздухом. Считается, что здесь концентрация солей ниже, чем в израильской части водоема. К тому же неподалеку — горячие сероводородные источники Маин, отмечает Татьяна Хапова. Дорога к ним проложена по серпантину вдоль живописных скальных рельефов.Без дресс-кодаИорданцы дружелюбные и в основном светские. На улицах довольно редко можно встретить жителей в традиционной одежде, отмечают туроператоры.Несмотря на то, что страна мусульманская, дресс-кода для туристов нет, особенно в курортных местах. Для посещения исторических и культурных достопримечательностей лучше выбрать скромные вещи, посоветовали в пресс-службе TezTour.Нельзя фотографировать прохожих на улицах без разрешения, отмечает Татьяна Хапова. И еще считается неприличным, если в такси девушка садится рядом с водителем.Спиртные напитки можно приобрести в магазине или отеле, правда, алкоголь недешевый. В общественных местах пить не стоит.С собой выгоднее везти доллары, а не евро, рекомендуют в "Слетать.ру". Расплачиваться лучше местной валютой. За один динар придется отдать 1,4 доллара, обменников в городах много. Для путешественника из России цены могут показаться довольно высокими.Сувениры и едаКосметика Мертвого моря — самый популярный сувенир, рассказывает Хапова. Еще в Иордании много интересных ювелирных вещей, изделий из камней и предметов, украшенных мозаикой, которую изготавливают по древнеримским технологиям.Стоит продегустировать местное блюдо — мансаф. Это баранина в соусе из йогурта с рисом или булгуром. И маклюбе — мясо, рис и овощи, приготовленные в кастрюле с выпуклым дном, потом это все накрывают тарелкой, переворачивают и обкладывают жареными баклажанами. К вкуснейшему кофе с кардамоном можно добавить пахлаву или кнафе — рулет из тонкой вермишели с начинкой из козьего сыра с сахарным сиропом.
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Мария Селиванова
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1
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4.7
96
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иордания, амман (город), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), tez tour, куда можно лететь, отдых на море, отдых
Туризм, Иордания, Амман (город), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Tez Tour, куда можно лететь, Отдых на море, Отдых
Два моря и безопасность. Как сейчас россияне отдыхают в Иордании

Эксперты рассказали о ценах и нюансах отдыха в Иордании

© iStock.com / Anastasiia ShavshynaМолодая пара в красной пустыне в Иордании
Молодая пара в красной пустыне в Иордании - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© iStock.com / Anastasiia Shavshyna
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. Аэропорт Домодедово сообщил, что принял первый с октября 2023-го прямой рейс из Аммана. Всего пять часов в воздухе, и вы можете попасть на курорты двух морей, увидеть древний город Петру, изучить библейские места. Правила отдыха в Иордании — в материале РИА Новости.

Без групп

© iStock.com / rudi_suardiТуристка в городе Петра в Иордании
Туристка в городе Петра в Иордании - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© iStock.com / rudi_suardi
Туристка в городе Петра в Иордании
"Мы давно ждали рейс между Амманом и Москвой. Маршрут очень востребованный, но в этом сезоне было меньше туристов, чем обычно. Многие изменили направление отдыха в связи с близостью к сектору Газа", — говорит гид Татьяна Хапова. Но, по ее словам, Иордания как была, так и остается самой спокойной страной на Ближнем Востоке, которая к тому же довольно далеко от места конфликта.
На снижение числа отдыхающих из России повлияли выпущенные в октябре 2023 года рекомендации Министерства иностранных дел. После обострения ситуации в секторе Газа ведомство настоятельно советовало воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и палестинские территории. Тогда же Минэкономразвития рекомендовало туроператорам и агентам приостановить продажу туров в эти государства и обязало компании информировать путешественников о непростой обстановке там.

Лучшее время для визита

© iStock.com / vale_tЛюди на пляже на берегу Красного моря в заливе Акаба в отеле InterContinental Aqaba в Акабе
Люди на пляже на берегу Красного моря в заливе Акаба в отеле InterContinental Aqaba в Акабе - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© iStock.com / vale_t
Люди на пляже на берегу Красного моря в заливе Акаба в отеле InterContinental Aqaba в Акабе
Эксперты отмечают, что Иордания никогда не была массовым направлением — это не Турция и не Таиланд. Но у страны есть свои поклонники. Сейчас россияне по-прежнему едут туда. Тем более что весна и осень — идеальное время для такого путешествия. Сейчас днем в Аммане градусов 20, на прибрежных курортах — около 30.
Визу россияне могу получить заранее или по прибытии в аэропорт. Туристам ее выдают на месяц, стоимость — примерно 60 долларов.
Наибольшим спросом пользуются индивидуальные экскурсионные программы, рассказали в Pac Group. В конце апреля стоимость тура "Вокруг Иордании за восемь дней" начинается от 170 тысяч рублей на двоих. Авиабилеты нужно оплатить отдельно.
В майские праздники такое путешествие будет стоить от 208 тысяч рублей на двоих, отмечают в "Слетать.ру".

Увидеть Петру

Визитная карточка Иордании — город Петра, где дворцы и храмы вырублены в красных скалах. Древняя столица Набатейского царства включена в список "Новых семи чудес света" вместе с пирамидами в Гизе, Мачу-Пикчу и Тадж-Махалом.
© iStock.com / Zephyr18Петра, Иордания
Петра, Иордания - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© iStock.com / Zephyr18
Петра, Иордания
Главное сокровище Петры — вырезанный в I веке нашей эры в скале храм Эль-Хазне. Раньше его еще украшали статуи богов из греко-римского пантеона.
Город процветал до прихода римлян, через него проходили важнейшие торговые пути — между Красным морем и Дамаском, Персидским заливом и Газой.
© iStock.com / nailzchapПетра, Иордания
Петра, Иордания - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© iStock.com / nailzchap
Петра, Иордания
Ущелье Сик — узкий извилистый каньон длиной длинной около километра. Его нужно преодолеть, чтобы попасть в Петру.
В пустыню Вади-Рам, которую за необычный ландшафт называют "Лунной долиной", лучше отправиться на джипах, а потом еще и остаться на ночь в одном из глэмпингов, говорит Татьяна Хапова. Тут снимали эпизоды "Звездных войн", "Лоуренса Аравийского", "Трансформеров". В каменных пещерах можно увидеть древние наскальные рисунки и надписи.
© iStock.com / benedekРимские руины Герасы в Джераше Иордании
Римские руины Герасы в Джераше Иордании - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© iStock.com / benedek
Римские руины Герасы в Джераше Иордании
Осмотреть хорошо сохранившиеся постройки римлян можно в Джераше, мозаики византийского периода — в церкви Святого Георгия в Мадабе, а крепости крестоносцев — в городах Карак и Шобак.
Иорданию называют колыбелью религий. Считается, что с горы Небо (или Нево) пророк Моисей увидел Землю обетованную. По одной из версий, на восточном берегу реки Иордан Христос принял крещение от Иоанна Предтечи.
© iStock.com / Leung Sai KitВерблюды в Петре, Иордания
Верблюды в Петре, Иордания - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© iStock.com / Leung Sai Kit
Верблюды в Петре, Иордания

История, дайвинг и лучший спа

В столице Иордании сохранилась цитадель, с которой можно увидеть весь город, говорит Татьяна Хапова. Внутри крепости — археологический музей. Напротив — римский амфитеатр, вмещавший шесть тысяч зрителей. Еще в городе нужно увидеть мечеть короля Абдаллы I — единственную в стране, куда пускают туристов-немусульман. А в западной части Аммана открыт музей королевских автомобилей.
© iStock.com / Luca Ladi BuccioliniДайвер на рифе в заливе Акаба в Иордании
Дайвер на рифе в заливе Акаба в Иордании - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© iStock.com / Luca Ladi Bucciolini
Дайвер на рифе в заливе Акаба в Иордании
Поклонники снорклинга и дайвинга в Красном море отправляются на юг, в Акабу. От столицы — почти 300 километров. Семьям с детьми проделать такой путь будет сложно. "Однако это прекрасное направление для индивидуального отдыха и MICE-сегмента. Мы получаем частые запросы именно на корпоративные выезды", — рассказали в Tez Tour.
© iStock.com / minoandrianiДевушка в шляпе купается в Мертвом море
Девушка в шляпе купается в Мертвом море - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© iStock.com / minoandriani
Девушка в шляпе купается в Мертвом море
До курортов Мертвого моря добраться проще, расстояние от столицы — чуть больше 100 километров. Туда едут за лечением, спа-процедурами, целебным воздухом. Считается, что здесь концентрация солей ниже, чем в израильской части водоема. К тому же неподалеку — горячие сероводородные источники Маин, отмечает Татьяна Хапова. Дорога к ним проложена по серпантину вдоль живописных скальных рельефов.

Без дресс-кода

© iStock.com / EvaLТуристка в пустыне Вади-Ром в Иордании
Туристка в пустыне Вади-Ром в Иордании - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© iStock.com / EvaL
Туристка в пустыне Вади-Ром в Иордании
Иорданцы дружелюбные и в основном светские. На улицах довольно редко можно встретить жителей в традиционной одежде, отмечают туроператоры.
Несмотря на то, что страна мусульманская, дресс-кода для туристов нет, особенно в курортных местах. Для посещения исторических и культурных достопримечательностей лучше выбрать скромные вещи, посоветовали в пресс-службе TezTour.
© iStock.com / Alexander FarnsworthМужчина в арабской одежде, проходит через терминал
Мужчина в арабской одежде, проходит через терминал - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© iStock.com / Alexander Farnsworth
Мужчина в арабской одежде, проходит через терминал
Нельзя фотографировать прохожих на улицах без разрешения, отмечает Татьяна Хапова. И еще считается неприличным, если в такси девушка садится рядом с водителем.
Спиртные напитки можно приобрести в магазине или отеле, правда, алкоголь недешевый. В общественных местах пить не стоит.
С собой выгоднее везти доллары, а не евро, рекомендуют в "Слетать.ру". Расплачиваться лучше местной валютой. За один динар придется отдать 1,4 доллара, обменников в городах много. Для путешественника из России цены могут показаться довольно высокими.
© iStock.com / GargolasВерблюды в Иордании
Верблюды в Иордании
Верблюды в Иордании
© iStock.com / Gargolas
1 из 8
© iStock.com / mariusz_prusaczykМагазин специй, орехов и сладостей на рынке в центре Аммана
Магазин специй, орехов и сладостей на рынке в центре Аммана
Магазин специй, орехов и сладостей на рынке в центре Аммана
© iStock.com / mariusz_prusaczyk
2 из 8
© iStock.com / pilesasmilesКамень закрытия пещеры на Иорданском нагорье
Камень закрытия пещеры на Иорданском нагорье
Камень закрытия пещеры на Иорданском нагорье
© iStock.com / pilesasmiles
3 из 8
© iStock.com / DOWON KIMБутылка с песком на рынке в Иордании
Бутылка с песком на рынке в Иордании
Бутылка с песком на рынке в Иордании
© iStock.com / DOWON KIM
4 из 8
© iStock.com / Tahra-May BerdaiБедуин, наливающий чай в чашку
Бедуин, наливающий чай в чашку
Бедуин, наливающий чай в чашку
© iStock.com / Tahra-May Berdai
5 из 8
© iStock.com / TravelingСувениры и восточные платки в Петре
Сувениры и восточные платки в Петре
Сувениры и восточные платки в Петре
© iStock.com / Traveling
6 из 8
© iStock.com / svarshikУличный торговец на шоссе в городе Табкет Фахель в Иордании
Уличный торговец на шоссе в городе Табкет Фахель в Иордании
Уличный торговец на шоссе в городе Табкет Фахель в Иордании
© iStock.com / svarshik
7 из 8
© iStock.com / minoandrianiТуристка верхом на верблюде в пустыне Вади-Рам в Иордании
Туристка верхом на верблюде в пустыне Вади-Рам в Иордании
Туристка верхом на верблюде в пустыне Вади-Рам в Иордании
© iStock.com / minoandriani
8 из 8
Верблюды в Иордании
© iStock.com / Gargolas
1 из 8
Магазин специй, орехов и сладостей на рынке в центре Аммана
© iStock.com / mariusz_prusaczyk
2 из 8
Камень закрытия пещеры на Иорданском нагорье
© iStock.com / pilesasmiles
3 из 8
Бутылка с песком на рынке в Иордании
© iStock.com / DOWON KIM
4 из 8
Бедуин, наливающий чай в чашку
© iStock.com / Tahra-May Berdai
5 из 8
Сувениры и восточные платки в Петре
© iStock.com / Traveling
6 из 8
Уличный торговец на шоссе в городе Табкет Фахель в Иордании
© iStock.com / svarshik
7 из 8
Туристка верхом на верблюде в пустыне Вади-Рам в Иордании
© iStock.com / minoandriani
8 из 8

Сувениры и еда

Косметика Мертвого моря — самый популярный сувенир, рассказывает Хапова. Еще в Иордании много интересных ювелирных вещей, изделий из камней и предметов, украшенных мозаикой, которую изготавливают по древнеримским технологиям.
Стоит продегустировать местное блюдо — мансаф. Это баранина в соусе из йогурта с рисом или булгуром. И маклюбе — мясо, рис и овощи, приготовленные в кастрюле с выпуклым дном, потом это все накрывают тарелкой, переворачивают и обкладывают жареными баклажанами. К вкуснейшему кофе с кардамоном можно добавить пахлаву или кнафе — рулет из тонкой вермишели с начинкой из козьего сыра с сахарным сиропом.
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ТуризмИорданияАмман (город)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Tez Tourкуда можно лететьОтдых на мореОтдых
 
 
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