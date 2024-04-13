СМИ: Иран подтвердил запуск БПЛА по Израилю и предупредил о ракетной атаке
Fars: Иран подтвердил запуск БПЛА и предупредил о скором начале ракетной атаки
Тегеран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 13 апр — РИА Новости. Иранские беспилотные летательные аппараты начали пересекать воздушное пространство Ирака, ракетная атака начнется в ближайшее время, передает агентство Fars со ссылкой на источники в исламской республике.
"Иранские беспилотники начали пересекать воздушное пространство Ирака и приблизились к Сирии и Иордании. Ракетная атака начнется в ближайшее время", — говорится в сообщении.
В КСИР подтвердили, что в ответ на "преступления" Израиля иранские ВКС выпустили десятки ракет и дронов по целям на "оккупированных" территориях.
По данным телеканала ABC News, высокопоставленные американские чиновники полагают, что по Израилю запустят 400—500 беспилотников и ракет из Ирана, Ирака, Сирии, Южного Ливана и Йемена. Израильские военные предполагают, что целью иранской атаки станут объекты на Голанских высотах на севере, а также авиабаза в пустыне Негев в южной части страны, сообщила газета New York Times со ссылкой на два местных источника.
В израильской армии (ЦАХАЛ), отметили, что они "контролируют все цели". Радиостанция Kan со ссылкой на военных предает, что БПЛА могут достичь территории Израиля в промежуток между 02:30 и 05:00 утра воскресенья.
Ранее в субботу официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что Тель-Авив привел системы обороны и нападения ВВС в боевую готовность. В свою очередь, премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль ударит по тому, кто атакует его территорию.
Обострение между Ираном и Израилем
Первого апреля Минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске. В этом здании также находилась резиденция посла республики в САР Хосейна Акбари — он не пострадал.
По данным Корпуса стражей исламской революции, погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
В Тегеране заявили, что оставляют за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству и определить, как именно "наказать агрессора".
Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, в свою очередь, отметил, что Иран понесет ответственность за решение пойти на дальнейшую эскалацию. Кроме того, как писало издание Elaph, Тель-Авив готовится поразить цели на территории исламской республики, если последняя ответит на атаку на его консульство в Дамаске.
Россия осудила удар Израиля по диппредставительству Ирана и распространила в СБ ООН соответствующий проект заявления для прессы. Глава МИД Сергей Лавров назвал неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, чья неприкосновенность гарантируется Венскими конвенциями.
Удары по Ирану ведут Израиль к стратегическому поражению
2 апреля, 08:00