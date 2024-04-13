https://ria.ru/20240413/fars-1939861976.html

СМИ: Иран подтвердил запуск БПЛА по Израилю и предупредил о ракетной атаке

СМИ: Иран подтвердил запуск БПЛА по Израилю и предупредил о ракетной атаке - РИА Новости, 14.04.2024

СМИ: Иран подтвердил запуск БПЛА по Израилю и предупредил о ракетной атаке

Иранские беспилотные летательные аппараты начали пересекать воздушное пространство Ирака, ракетная атака начнется в ближайшее время, передает агентство Fars со... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-13T23:38

2024-04-13T23:38

2024-04-14T01:53

в мире

иран

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

корпус стражей исламской революции

сергей лавров

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ТЕГЕРАН, 13 апр — РИА Новости. Иранские беспилотные летательные аппараты начали пересекать воздушное пространство Ирака, ракетная атака начнется в ближайшее время, передает агентство Fars со ссылкой на источники в исламской республике."Иранские беспилотники начали пересекать воздушное пространство Ирака и приблизились к Сирии и Иордании. Ракетная атака начнется в ближайшее время", — говорится в сообщении.В КСИР подтвердили, что в ответ на "преступления" Израиля иранские ВКС выпустили десятки ракет и дронов по целям на "оккупированных" территориях.По данным телеканала ABC News, высокопоставленные американские чиновники полагают, что по Израилю запустят 400—500 беспилотников и ракет из Ирана, Ирака, Сирии, Южного Ливана и Йемена. Израильские военные предполагают, что целью иранской атаки станут объекты на Голанских высотах на севере, а также авиабаза в пустыне Негев в южной части страны, сообщила газета New York Times со ссылкой на два местных источника.В израильской армии (ЦАХАЛ), отметили, что они "контролируют все цели". Радиостанция Kan со ссылкой на военных предает, что БПЛА могут достичь территории Израиля в промежуток между 02:30 и 05:00 утра воскресенья.Ранее в субботу официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что Тель-Авив привел системы обороны и нападения ВВС в боевую готовность. В свою очередь, премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль ударит по тому, кто атакует его территорию.Обострение между Ираном и ИзраилемПервого апреля Минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске. В этом здании также находилась резиденция посла республики в САР Хосейна Акбари — он не пострадал.По данным Корпуса стражей исламской революции, погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.В Тегеране заявили, что оставляют за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству и определить, как именно "наказать агрессора".Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, в свою очередь, отметил, что Иран понесет ответственность за решение пойти на дальнейшую эскалацию. Кроме того, как писало издание Elaph, Тель-Авив готовится поразить цели на территории исламской республики, если последняя ответит на атаку на его консульство в Дамаске.Россия осудила удар Израиля по диппредставительству Ирана и распространила в СБ ООН соответствующий проект заявления для прессы. Глава МИД Сергей Лавров назвал неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, чья неприкосновенность гарантируется Венскими конвенциями.

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

https://ria.ru/20240412/izrail-1939533289.html

https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html

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в мире, иран, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, корпус стражей исламской революции, сергей лавров, сирия, оон, биньямин нетаньяху, обострение ситуации между ираном и израилем