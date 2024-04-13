https://ria.ru/20240413/esmintsy_ssha-1939739943.html

СМИ: США в ожидании удара Ирана по Израилю передислоцировали два эсминца

СМИ: США в ожидании удара Ирана по Израилю передислоцировали два эсминца - РИА Новости, 13.04.2024

СМИ: США в ожидании удара Ирана по Израилю передислоцировали два эсминца

США на фоне опасений относительно ожидаемого удара Ирана по Израилю передислоцировали два эсминца, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T03:53

2024-04-13T03:53

2024-04-13T03:53

в мире

иран

израиль

сша

корпус стражей исламской революции

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. США на фоне опасений относительно ожидаемого удара Ирана по Израилю передислоцировали два эсминца, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. Представитель американского министерства обороны ранее сообщил РИА Новости, что США направляют на Ближний Восток дополнительные силы, чтобы обеспечить усилить защиту дислоцированных там войск. "Действия США включали передислокацию двух эсминцев, один из которых уже находился в регионе, а другой был перенаправлен туда", - пишет WSJ со ссылкой на официальных лиц. По их словам, как минимум один из кораблей оборудован противоракетной системой "Иджис" (Aegis). Телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников ранее сообщал, что в Вашингтоне ожидали 12 апреля атаку Ирана с применением более 100 дронов и десятков ракет против военных целей Израиля. США на фоне возможной эскалации всячески заверяют Израиль, что будут поддерживать союзников в противостоянии любым угрозам, исходящим от Ирана и его сателлитов. Минобороны Сирии 1 апреля сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников - Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД заявил, что "оставляет за собой право" ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". Президент Ирана Эбрахим Раиси также подчеркнул, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку. Лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.

https://ria.ru/20240412/vmeshatelstvo-1939693824.html

https://ria.ru/20240413/iran-1939739213.html

https://ria.ru/20240129/ataka-1924213149.html

https://ria.ru/20240412/ssha-1939676453.html

иран

израиль

сша

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в мире, иран, израиль, сша, корпус стражей исламской революции, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году