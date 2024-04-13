https://ria.ru/20240413/eksperiment-1939805570.html

Эксперимент по персональным медицинским помощникам признали успешным

Эксперимент по персональным медицинским помощникам признали успешным - РИА Новости, 13.04.2024

Эксперимент по персональным медицинским помощникам признали успешным

Экспериментальный правовой режим в рамках инициативы "Персональные медицинские помощники" показал свою эффективность, планируется перейти от специального... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T15:34

2024-04-13T15:34

2024-04-13T15:34

общество

россия

новосибирская область

новосибирск

максим решетников

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НОВОСИБИРСК, 13 апр - РИА Новости. Экспериментальный правовой режим в рамках инициативы "Персональные медицинские помощники" показал свою эффективность, планируется перейти от специального регулирования к общему по всей стране, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников во время посещения городской клинической поликлиники №1 в Новосибирске. "Совместно с минздравом России, субъектами РФ, медорганизациями и пациентами мы подвели итоги эксперимента и оценили результат как успешный. Цифровая инновация показала свою эффективность, планируется обеспечение бесшовного перехода от специального регулирования к общему", - приводят слова министра в правительстве Новосибирской области. Решетников отметил, что эксперимент решает важную социальную задачу. Он обеспечивает постоянное наблюдение врачей за пациентами с гипертонией и сахарным диабетом. "В период обострения им бесплатно выдаются тонометры и глюкометры российского производства. Данные с них в онлайн-режиме передаются на специальную отечественную платформу, чтобы лечащий врач мог использовать их во время очередного приема", - подчеркнул министр. Всего в эксперименте "Персональные медицинские помощники" принимает участие более 19000 пациентов по всей стране. В Новосибирской области это 2500 человек. По словам Максима Решетникова, следующий этап эксперимента - доработка платформы, куда направляются данные с приборов: планируется внедрение технологии искусственного интеллекта, которая позволит не просто собирать данные, но и анализировать их. На данный момент в России установлено 14 экспериментальных правовых режимов (ЭПР) по направлениям медицинской деятельности, транспорта, государственных услуг. Еще порядка 20 заявок находится на рассмотрении в минэкономразвития. На территории Новосибирской области реализуется пять ЭПР - регион лидирует по этому показателю.

https://ria.ru/20231109/lechenie-1908304937.html

https://ria.ru/20240226/tonometry-1929565326.html

россия

новосибирская область

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, новосибирская область, новосибирск, максим решетников