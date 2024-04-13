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"Как наркоман": Остина подняли на смех после одной реплики об Украине - РИА Новости, 13.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:00 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/dzhonson-1939852231.html
"Как наркоман": Остина подняли на смех после одной реплики об Украине
"Как наркоман": Остина подняли на смех после одной реплики об Украине - РИА Новости, 13.04.2024
"Как наркоман": Остина подняли на смех после одной реплики об Украине
Министр обороны США Ллойд Остин говорит о победе Украины, не понимая, что это значит, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Youtube-каналу Judging РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T22:00
2024-04-13T22:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
ллойд остин
билл клинтон
моника левински
москва
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин говорит о победе Украины, не понимая, что это значит, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.Так он отреагировал на слова главы Пентагона во время слушаний в сенате США во вторник, где тот выразил уверенность в способности Украины победить в конфликте и сохранить "суверенитет"."О, мы хотим, чтобы Украина была суверенной, не считая того, что она уже полностью зависима от нас во всем, что нужно для существования государства. Она как наркоман, а мы их наркоторговцы", — отметил Джонсон.Аналитик добавил, что в США говорят о демократии на Украине, но забывают о преследовании инакомыслящих, давлении на оппозиционные партии, закрытие нелояльных СМИ и гонения на Русскую православную церковь.Комментируя слова главы Пентагона, Джонсон напомнил о том, как оправдывался бывший президент США Билл Клинтон во время секс-скандала с Моникой Левински, сравнив эту ситуацию с выступлением Остина в сенате."Как сказал Клинтон, все зависит от того, как вы определяете понятие секса. Он не знает, как определить понятие победы", — заключил аналитик.В Кремле неоднократно заявляли, что ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
https://ria.ru/20240413/bouz-1939839653.html
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в мире, сша, украина, ллойд остин, билл клинтон, моника левински, москва, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Ллойд Остин, Билл Клинтон, Моника Левински, Москва, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Как наркоман": Остина подняли на смех после одной реплики об Украине

Джонсон: глава Пентагона Остин не понимает, что означает победа Украины

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteГенерал армии США Ллойд Джеймс Остин III
Генерал армии США Ллойд Джеймс Остин III - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Генерал армии США Ллойд Джеймс Остин III
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин говорит о победе Украины, не понимая, что это значит, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.
Так он отреагировал на слова главы Пентагона во время слушаний в сенате США во вторник, где тот выразил уверенность в способности Украины победить в конфликте и сохранить "суверенитет".
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"О, мы хотим, чтобы Украина была суверенной, не считая того, что она уже полностью зависима от нас во всем, что нужно для существования государства. Она как наркоман, а мы их наркоторговцы", — отметил Джонсон.
Аналитик добавил, что в США говорят о демократии на Украине, но забывают о преследовании инакомыслящих, давлении на оппозиционные партии, закрытие нелояльных СМИ и гонения на Русскую православную церковь.
Комментируя слова главы Пентагона, Джонсон напомнил о том, как оправдывался бывший президент США Билл Клинтон во время секс-скандала с Моникой Левински, сравнив эту ситуацию с выступлением Остина в сенате.
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"Как сказал Клинтон, все зависит от того, как вы определяете понятие секса. Он не знает, как определить понятие победы", — заключил аналитик.
В Кремле неоднократно заявляли, что ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаЛлойд ОстинБилл КлинтонМоника ЛевинскиМоскваМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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