"Как наркоман": Остина подняли на смех после одной реплики об Украине
Джонсон: глава Пентагона Остин не понимает, что означает победа Украины
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteГенерал армии США Ллойд Джеймс Остин III
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Генерал армии США Ллойд Джеймс Остин III
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин говорит о победе Украины, не понимая, что это значит, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.
Так он отреагировал на слова главы Пентагона во время слушаний в сенате США во вторник, где тот выразил уверенность в способности Украины победить в конфликте и сохранить "суверенитет".
"О, мы хотим, чтобы Украина была суверенной, не считая того, что она уже полностью зависима от нас во всем, что нужно для существования государства. Она как наркоман, а мы их наркоторговцы", — отметил Джонсон.
Аналитик добавил, что в США говорят о демократии на Украине, но забывают о преследовании инакомыслящих, давлении на оппозиционные партии, закрытие нелояльных СМИ и гонения на Русскую православную церковь.
Комментируя слова главы Пентагона, Джонсон напомнил о том, как оправдывался бывший президент США Билл Клинтон во время секс-скандала с Моникой Левински, сравнив эту ситуацию с выступлением Остина в сенате.
"Как сказал Клинтон, все зависит от того, как вы определяете понятие секса. Он не знает, как определить понятие победы", — заключил аналитик.
В Кремле неоднократно заявляли, что ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.