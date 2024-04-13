https://ria.ru/20240413/diktant-1939808100.html

Регистрацию на "Тотальный диктант" возобновили после хакерских атак

Регистрацию на "Тотальный диктант" возобновили после хакерских атак - РИА Новости, 13.04.2024

Регистрацию на "Тотальный диктант" возобновили после хакерских атак

Регистрация на "Тотальный диктант " возобновилась после DDoS-атак, на данный момент зарегистрироваться можно только через личный кабинет, сообщили в... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T16:00

2024-04-13T16:00

2024-04-13T16:00

общество

технологии

владивосток

таллин

эстония

тотальный диктант

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Регистрация на "Тотальный диктант " возобновилась после DDoS-атак, на данный момент зарегистрироваться можно только через личный кабинет, сообщили в пресс-службе диктанта. "Регистрация участников акции "Тотальный диктант – 2024" возобновилась после атаки хакеров. Сейчас записаться на участие в диктанте можно только через личный кабинет по адресу электронной почты на сайте totaldict.ru, а регистрация через VK остановлена", - говорится в сообщении. В пресс-службе напомнили, что в день открытия регистрации на диктант, 10 апреля, стали поступать сообщения от пользователей, которые сообщали о невозможности зарегистрироваться на площадки по всему миру, а также сообщения о взломе сайта, на текущий момент работы по устранению технических неполадок, вызванных взломом, завершены. Как уточнял директор фонда "Тотальный диктант" Вячеслав Беляков, проект сталкивается с атаками с 2016 года, но ситуация этого года оказалась самой масштабной. "Тотальный диктант" - ежегодная акция в формате добровольного диктанта, принять участие в нем могут все желающие. Цель акции - показать, что быть грамотным важно, а заниматься русским языком хоть и нелегко, но увлекательно. Текст пишет каждый год известный писатель специально для акции. В прошлые годы столицами были Владивосток (2018), Таллин (Эстония) (2019), Санкт-Петербург (2020), Якутск (2021), Ярославль (2022) и Нижний Тагил (2023). В 2024 году, столица диктанта - Томск.

https://ria.ru/20231029/yazyk-1905873370.html

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эстония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, технологии, владивосток, таллин, эстония, тотальный диктант