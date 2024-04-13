https://ria.ru/20240413/diktant-1939808100.html
Регистрацию на "Тотальный диктант" возобновили после хакерских атак
Регистрацию на "Тотальный диктант" возобновили после хакерских атак - РИА Новости, 13.04.2024
Регистрацию на "Тотальный диктант" возобновили после хакерских атак
Регистрация на "Тотальный диктант " возобновилась после DDoS-атак, на данный момент зарегистрироваться можно только через личный кабинет, сообщили в... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T16:00
2024-04-13T16:00
2024-04-13T16:00
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владивосток
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эстония
тотальный диктант
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Регистрация на "Тотальный диктант " возобновилась после DDoS-атак, на данный момент зарегистрироваться можно только через личный кабинет, сообщили в пресс-службе диктанта. "Регистрация участников акции "Тотальный диктант – 2024" возобновилась после атаки хакеров. Сейчас записаться на участие в диктанте можно только через личный кабинет по адресу электронной почты на сайте totaldict.ru, а регистрация через VK остановлена", - говорится в сообщении. В пресс-службе напомнили, что в день открытия регистрации на диктант, 10 апреля, стали поступать сообщения от пользователей, которые сообщали о невозможности зарегистрироваться на площадки по всему миру, а также сообщения о взломе сайта, на текущий момент работы по устранению технических неполадок, вызванных взломом, завершены. Как уточнял директор фонда "Тотальный диктант" Вячеслав Беляков, проект сталкивается с атаками с 2016 года, но ситуация этого года оказалась самой масштабной. "Тотальный диктант" - ежегодная акция в формате добровольного диктанта, принять участие в нем могут все желающие. Цель акции - показать, что быть грамотным важно, а заниматься русским языком хоть и нелегко, но увлекательно. Текст пишет каждый год известный писатель специально для акции. В прошлые годы столицами были Владивосток (2018), Таллин (Эстония) (2019), Санкт-Петербург (2020), Якутск (2021), Ярославль (2022) и Нижний Тагил (2023). В 2024 году, столица диктанта - Томск.
https://ria.ru/20231029/yazyk-1905873370.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, владивосток, таллин, эстония, тотальный диктант
Общество, Технологии, Владивосток, Таллин, Эстония, Тотальный диктант
Регистрацию на "Тотальный диктант" возобновили после хакерских атак
Регистрацию на "Тотальный диктант — 2024" возобновили после масштабных DDoS-атак
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Регистрация на "Тотальный диктант " возобновилась после DDoS-атак, на данный момент зарегистрироваться можно только через личный кабинет, сообщили в пресс-службе диктанта.
"Регистрация участников акции "Тотальный диктант – 2024" возобновилась после атаки хакеров. Сейчас записаться на участие в диктанте можно только через личный кабинет по адресу электронной почты на сайте totaldict.ru, а регистрация через VK остановлена", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что в день открытия регистрации на диктант, 10 апреля, стали поступать сообщения от пользователей, которые сообщали о невозможности зарегистрироваться на площадки по всему миру, а также сообщения о взломе сайта, на текущий момент работы по устранению технических неполадок, вызванных взломом, завершены.
Как уточнял директор фонда "Тотальный диктант" Вячеслав Беляков, проект сталкивается с атаками с 2016 года, но ситуация этого года оказалась самой масштабной.
"Тотальный диктант" - ежегодная акция в формате добровольного диктанта, принять участие в нем могут все желающие. Цель акции - показать, что быть грамотным важно, а заниматься русским языком хоть и нелегко, но увлекательно. Текст пишет каждый год известный писатель специально для акции. В прошлые годы столицами были Владивосток
(2018), Таллин
(Эстония
) (2019), Санкт-Петербург
(2020), Якутск
(2021), Ярославль
(2022) и Нижний Тагил
(2023). В 2024 году, столица диктанта - Томск
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