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Регистрацию на "Тотальный диктант" возобновили после хакерских атак - РИА Новости, 13.04.2024
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16:00 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/diktant-1939808100.html
Регистрацию на "Тотальный диктант" возобновили после хакерских атак
Регистрацию на "Тотальный диктант" возобновили после хакерских атак - РИА Новости, 13.04.2024
Регистрацию на "Тотальный диктант" возобновили после хакерских атак
Регистрация на "Тотальный диктант " возобновилась после DDoS-атак, на данный момент зарегистрироваться можно только через личный кабинет, сообщили в... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T16:00
2024-04-13T16:00
общество
технологии
владивосток
таллин
эстония
тотальный диктант
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Регистрация на "Тотальный диктант " возобновилась после DDoS-атак, на данный момент зарегистрироваться можно только через личный кабинет, сообщили в пресс-службе диктанта. "Регистрация участников акции "Тотальный диктант – 2024" возобновилась после атаки хакеров. Сейчас записаться на участие в диктанте можно только через личный кабинет по адресу электронной почты на сайте totaldict.ru, а регистрация через VK остановлена", - говорится в сообщении. В пресс-службе напомнили, что в день открытия регистрации на диктант, 10 апреля, стали поступать сообщения от пользователей, которые сообщали о невозможности зарегистрироваться на площадки по всему миру, а также сообщения о взломе сайта, на текущий момент работы по устранению технических неполадок, вызванных взломом, завершены. Как уточнял директор фонда "Тотальный диктант" Вячеслав Беляков, проект сталкивается с атаками с 2016 года, но ситуация этого года оказалась самой масштабной. "Тотальный диктант" - ежегодная акция в формате добровольного диктанта, принять участие в нем могут все желающие. Цель акции - показать, что быть грамотным важно, а заниматься русским языком хоть и нелегко, но увлекательно. Текст пишет каждый год известный писатель специально для акции. В прошлые годы столицами были Владивосток (2018), Таллин (Эстония) (2019), Санкт-Петербург (2020), Якутск (2021), Ярославль (2022) и Нижний Тагил (2023). В 2024 году, столица диктанта - Томск.
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РИА Новости
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общество, технологии, владивосток, таллин, эстония, тотальный диктант
Общество, Технологии, Владивосток, Таллин, Эстония, Тотальный диктант
Регистрацию на "Тотальный диктант" возобновили после хакерских атак

Регистрацию на "Тотальный диктант — 2024" возобновили после масштабных DDoS-атак

© Sputnik / Вадим Анцупов | Перейти в медиабанкАтрибутика ежегодной образовательной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант"
Атрибутика ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© Sputnik / Вадим Анцупов
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Атрибутика ежегодной образовательной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант". Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Регистрация на "Тотальный диктант " возобновилась после DDoS-атак, на данный момент зарегистрироваться можно только через личный кабинет, сообщили в пресс-службе диктанта.
"Регистрация участников акции "Тотальный диктант – 2024" возобновилась после атаки хакеров. Сейчас записаться на участие в диктанте можно только через личный кабинет по адресу электронной почты на сайте totaldict.ru, а регистрация через VK остановлена", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе напомнили, что в день открытия регистрации на диктант, 10 апреля, стали поступать сообщения от пользователей, которые сообщали о невозможности зарегистрироваться на площадки по всему миру, а также сообщения о взломе сайта, на текущий момент работы по устранению технических неполадок, вызванных взломом, завершены.
Как уточнял директор фонда "Тотальный диктант" Вячеслав Беляков, проект сталкивается с атаками с 2016 года, но ситуация этого года оказалась самой масштабной.
"Тотальный диктант" - ежегодная акция в формате добровольного диктанта, принять участие в нем могут все желающие. Цель акции - показать, что быть грамотным важно, а заниматься русским языком хоть и нелегко, но увлекательно. Текст пишет каждый год известный писатель специально для акции. В прошлые годы столицами были Владивосток (2018), Таллин (Эстония) (2019), Санкт-Петербург (2020), Якутск (2021), Ярославль (2022) и Нижний Тагил (2023). В 2024 году, столица диктанта - Томск.
Опрос
Вы когда-нибудь участвовали в "Тотальном диктанте"?
Проголосовали:7094
10 апреля 2023, 15:02
 
ОбществоТехнологииВладивостокТаллинЭстонияТотальный диктант
 
 
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