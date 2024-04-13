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В ДТП с микроавтобусом в Дагестане погибли двое детей - РИА Новости, 13.04.2024
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19:27 13.04.2024 (обновлено: 20:16 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/dagestana-1939838490.html
В ДТП с микроавтобусом в Дагестане погибли двое детей
В ДТП с микроавтобусом в Дагестане погибли двое детей - РИА Новости, 13.04.2024
В ДТП с микроавтобусом в Дагестане погибли двое детей
В Дагестане двое детей погибли в ДТП с микроавтобусом, еще восемь человек пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T19:27
2024-04-13T20:16
происшествия
сулейман-стальский район
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 13 апр — РИА Новости. В Дагестане двое детей погибли в ДТП с микроавтобусом, еще восемь человек пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона."В ДТП пострадали десять человек, в том числе четверо детей. Двое из этих детей погибли", — сказала собеседница агентства.По данным местной прокуратуры, инцидент произошел около 17:00 мск в селе Касумкент Сулейман-Стальского района. Там столкнулись автомобиль Hyundai Solaris, микроавтобус и грузовая машина.Ведомство намерено дать оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и автомобильных дорогах.Как позднее уточнили в МВД республики, на месте ЧП погибли три человека: водитель Hyundai Solaris и двое его пассажиров 2017 и 2016 годов рождения. Еще восемь человек доставили в медучреждение.
https://ria.ru/20240412/tramvay-1939671217.html
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происшествия, сулейман-стальский район, республика дагестан
Происшествия, Сулейман-Стальский район, Республика Дагестан
В ДТП с микроавтобусом в Дагестане погибли двое детей

В Дагестане двое детей погибли, 8 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

© РИА Новости / NewsTeam/Башир Алиев | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи в Дагестане
Автомобили скорой помощи в Дагестане - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / NewsTeam/Башир Алиев
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Автомобили скорой помощи в Дагестане. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 13 апр — РИА Новости. В Дагестане двое детей погибли в ДТП с микроавтобусом, еще восемь человек пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона.
"В ДТП пострадали десять человек, в том числе четверо детей. Двое из этих детей погибли", — сказала собеседница агентства.
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По данным местной прокуратуры, инцидент произошел около 17:00 мск в селе Касумкент Сулейман-Стальского района. Там столкнулись автомобиль Hyundai Solaris, микроавтобус и грузовая машина.
Ведомство намерено дать оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и автомобильных дорогах.
Как позднее уточнили в МВД республики, на месте ЧП погибли три человека: водитель Hyundai Solaris и двое его пассажиров 2017 и 2016 годов рождения. Еще восемь человек доставили в медучреждение.
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ПроисшествияСулейман-Стальский районРеспублика Дагестан
 
 
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