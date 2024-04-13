"Прямо сейчас". Заявление Блинкена об Украине вызвало возмущение в США
Экс-разведчик Шаффер: США бросят Украину после президентских выборов
© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен только обещает членство в НАТО Украине, но после президентских выборов ее могут бросить на произвол судьбы, предположил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Ранее в начале апреля американский дипломат заявил, что Украина в конечном итоге вступит в Североатлантический альянс, но сейчас необходимо проработать ясную дорожную карту к этому.
"Причина, по которой они говорят об этом прямо сейчас, <…> о чем говорит Блинкен, а они не хотят этого, они не позволят принять Украину в НАТО. <…> Джо Байден пытается при помощи Блинкена заставить украинцев просто продолжать сражаться до 20 ноября 2024 года, а затем пускай они делают что хотят", — отметил он.
По мнению бывшего разведчика, подобные обещания напрямую связаны с внутренней политикой США. Шаффер добавил, что таким образом они откладывают неизбежное вскрытие неудач.
"Все, что они пытаются делать, — это оставить до ноября пряник украинцам, чтобы они продолжали надеяться на членство. Вот и все. Это жестокая шутка", — резюмировал он.
Ранее в марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о вступлении Украины в альянс решен, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Киев подает заявку о вступлении в западный военный блок в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.