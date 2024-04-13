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"Прямо сейчас". Заявление Блинкена об Украине вызвало возмущение в США - РИА Новости, 13.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:22 13.04.2024 (обновлено: 19:43 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/blinken-1939838069.html
"Прямо сейчас". Заявление Блинкена об Украине вызвало возмущение в США
"Прямо сейчас". Заявление Блинкена об Украине вызвало возмущение в США - РИА Новости, 13.04.2024
"Прямо сейчас". Заявление Блинкена об Украине вызвало возмущение в США
Госсекретарь США Энтони Блинкен только обещает членство в НАТО Украине, но после президентских выборов ее могут бросить на произвол судьбы, предположил бывший... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T19:22
2024-04-13T19:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
энтони блинкен
джо байден
роб бауэр
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен только обещает членство в НАТО Украине, но после президентских выборов ее могут бросить на произвол судьбы, предположил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Ранее в начале апреля американский дипломат заявил, что Украина в конечном итоге вступит в Североатлантический альянс, но сейчас необходимо проработать ясную дорожную карту к этому."Причина, по которой они говорят об этом прямо сейчас, &lt;…&gt; о чем говорит Блинкен, а они не хотят этого, они не позволят принять Украину в НАТО. &lt;…&gt; Джо Байден пытается при помощи Блинкена заставить украинцев просто продолжать сражаться до 20 ноября 2024 года, а затем пускай они делают что хотят", — отметил он.По мнению бывшего разведчика, подобные обещания напрямую связаны с внутренней политикой США. Шаффер добавил, что таким образом они откладывают неизбежное вскрытие неудач."Все, что они пытаются делать, — это оставить до ноября пряник украинцам, чтобы они продолжали надеяться на членство. Вот и все. Это жестокая шутка", — резюмировал он.Ранее в марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о вступлении Украины в альянс решен, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Киев подает заявку о вступлении в западный военный блок в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
https://ria.ru/20240413/nato-1939811074.html
https://ria.ru/20240413/ukraina-1939803189.html
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в мире, украина, сша, киев, энтони блинкен, джо байден, роб бауэр, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Энтони Блинкен, Джо Байден, Роб Бауэр, НАТО
"Прямо сейчас". Заявление Блинкена об Украине вызвало возмущение в США

Экс-разведчик Шаффер: США бросят Украину после президентских выборов

© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен только обещает членство в НАТО Украине, но после президентских выборов ее могут бросить на произвол судьбы, предположил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Ранее в начале апреля американский дипломат заявил, что Украина в конечном итоге вступит в Североатлантический альянс, но сейчас необходимо проработать ясную дорожную карту к этому.
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"Причина, по которой они говорят об этом прямо сейчас, <…> о чем говорит Блинкен, а они не хотят этого, они не позволят принять Украину в НАТО. <…> Джо Байден пытается при помощи Блинкена заставить украинцев просто продолжать сражаться до 20 ноября 2024 года, а затем пускай они делают что хотят", — отметил он.
По мнению бывшего разведчика, подобные обещания напрямую связаны с внутренней политикой США. Шаффер добавил, что таким образом они откладывают неизбежное вскрытие неудач.
"Все, что они пытаются делать, — это оставить до ноября пряник украинцам, чтобы они продолжали надеяться на членство. Вот и все. Это жестокая шутка", — резюмировал он.
Ранее в марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о вступлении Украины в альянс решен, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Киев подает заявку о вступлении в западный военный блок в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевЭнтони БлинкенДжо БайденРоб БауэрНАТО
 
 
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