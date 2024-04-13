https://ria.ru/20240413/blinken-1939838069.html

"Прямо сейчас". Заявление Блинкена об Украине вызвало возмущение в США

"Прямо сейчас". Заявление Блинкена об Украине вызвало возмущение в США - РИА Новости, 13.04.2024

"Прямо сейчас". Заявление Блинкена об Украине вызвало возмущение в США

Госсекретарь США Энтони Блинкен только обещает членство в НАТО Украине, но после президентских выборов ее могут бросить на произвол судьбы, предположил бывший... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T19:22

2024-04-13T19:22

2024-04-13T19:43

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен только обещает членство в НАТО Украине, но после президентских выборов ее могут бросить на произвол судьбы, предположил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Ранее в начале апреля американский дипломат заявил, что Украина в конечном итоге вступит в Североатлантический альянс, но сейчас необходимо проработать ясную дорожную карту к этому."Причина, по которой они говорят об этом прямо сейчас, <…> о чем говорит Блинкен, а они не хотят этого, они не позволят принять Украину в НАТО. <…> Джо Байден пытается при помощи Блинкена заставить украинцев просто продолжать сражаться до 20 ноября 2024 года, а затем пускай они делают что хотят", — отметил он.По мнению бывшего разведчика, подобные обещания напрямую связаны с внутренней политикой США. Шаффер добавил, что таким образом они откладывают неизбежное вскрытие неудач."Все, что они пытаются делать, — это оставить до ноября пряник украинцам, чтобы они продолжали надеяться на членство. Вот и все. Это жестокая шутка", — резюмировал он.Ранее в марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о вступлении Украины в альянс решен, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Киев подает заявку о вступлении в западный военный блок в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.

https://ria.ru/20240413/nato-1939811074.html

https://ria.ru/20240413/ukraina-1939803189.html

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