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Родственники сотрудников посольства ФРГ в Тегеране покидают Иран, пишут СМИ - РИА Новости, 13.04.2024
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18:09 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/bild-1939829051.html
Родственники сотрудников посольства ФРГ в Тегеране покидают Иран, пишут СМИ
Родственники сотрудников посольства ФРГ в Тегеране покидают Иран, пишут СМИ - РИА Новости, 13.04.2024
Родственники сотрудников посольства ФРГ в Тегеране покидают Иран, пишут СМИ
Родственники сотрудников посольства Германии в Тегеране покидают Иран, сообщила немецкая газета Bild. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T18:09
2024-04-13T18:09
в мире
иран
израиль
германия
корпус стражей исламской революции
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕРЛИН, 13 апр - РИА Новости. Родственники сотрудников посольства Германии в Тегеране покидают Иран, сообщила немецкая газета Bild. "В связи с предстоящим нападением Ирана на Израиль члены семей сотрудников немецкого посольства покидают Иран", - пишет издание. Число людей, покидающих страну, не уточняется. Кроме того, по данным издания, в посольствах Германии в Иране и Израиле были приняты дополнительные меры безопасности. Отмечается также, что в субботу и воскресенье в министерстве иностранных дел ФРГ соберется кризисная группа для обсуждения ситуации. Ранее МИД Германии призвал граждан своей страны покинуть Иран на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке. Телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников ранее сообщал, что в Вашингтоне ожидали 12 апреля атаку Ирана с применением более 100 дронов и десятков ракет против военных целей Израиля. США на фоне возможной эскалации всячески заверяют Израиль, что будут поддерживать союзников в противостоянии любым угрозам, исходящим от Ирана и его сателлитов. Минобороны Сирии 1 апреля сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников - Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД заявил, что "оставляет за собой право" ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". Президент Ирана Эбрахим Раиси также подчеркнул, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку. Лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных формирований в секторе Газа.
https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html
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иран
израиль
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в мире, иран, израиль, германия, корпус стражей исламской революции, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иран, Израиль, Германия, Корпус стражей исламской революции, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Родственники сотрудников посольства ФРГ в Тегеране покидают Иран, пишут СМИ

Bild: родственники сотрудников посольства Германии в Иране покидают страну

© Pixabay / mohammadshahhosseiniВид на Тегеран
Вид на Тегеран - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© Pixabay / mohammadshahhosseini
Вид на Тегеран. Архивное фото
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БЕРЛИН, 13 апр - РИА Новости. Родственники сотрудников посольства Германии в Тегеране покидают Иран, сообщила немецкая газета Bild.
"В связи с предстоящим нападением Ирана на Израиль члены семей сотрудников немецкого посольства покидают Иран", - пишет издание. Число людей, покидающих страну, не уточняется.
Похороны членов Корпуса стражей исламской революции, погибших в результате удара в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Мир замер в ожидании катастрофы. Возмездие Ирана уже началось
7 апреля, 08:00
Кроме того, по данным издания, в посольствах Германии в Иране и Израиле были приняты дополнительные меры безопасности.
Отмечается также, что в субботу и воскресенье в министерстве иностранных дел ФРГ соберется кризисная группа для обсуждения ситуации.
Ранее МИД Германии призвал граждан своей страны покинуть Иран на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке.
Телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников ранее сообщал, что в Вашингтоне ожидали 12 апреля атаку Ирана с применением более 100 дронов и десятков ракет против военных целей Израиля. США на фоне возможной эскалации всячески заверяют Израиль, что будут поддерживать союзников в противостоянии любым угрозам, исходящим от Ирана и его сателлитов.
Разбор завалов на месте израильского удара по зданию в Дамаске. 1 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Удары по Ирану ведут Израиль к стратегическому поражению
2 апреля, 08:00
Минобороны Сирии 1 апреля сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников - Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что "оставляет за собой право" ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". Президент Ирана Эбрахим Раиси также подчеркнул, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку. Лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных формирований в секторе Газа.
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Посольство России объяснило, чем грозит удар Израиля по дипмиссии ИРИ в САР
2 апреля, 11:37
 
В миреИранИзраильГерманияКорпус стражей исламской революцииХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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