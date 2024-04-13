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Байден прервал выходной из-за ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.04.2024
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20:03 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/biden-1939842914.html
Байден прервал выходной из-за ситуации на Ближнем Востоке
Байден прервал выходной из-за ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.04.2024
Байден прервал выходной из-за ситуации на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден прерывает свой выходной и возвращается в Белый дом для консультаций с командой по безопасности из-за событий на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T20:03
2024-04-13T20:03
в мире
иран
израиль
сша
джо байден
корпус стражей исламской революции
хамас
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден прерывает свой выходной и возвращается в Белый дом для консультаций с командой по безопасности из-за событий на Ближнем Востоке, сообщает пул журналистов Белого дома. Согласно обнародованному ранее расписанию, Байден вечером в пятницу отправился в свою резиденцию на пляж Рехобот в штате Делавэр. Там он должен был пробыть до воскресенья. Как сообщает пул журналистов со ссылкой на Белый дом, президент возвращается в Вашингтон, чтобы "проконсультироваться со своей командой по национальной безопасности о событиях на Ближнем Востоке". Незапланированное возвращение Байдена в столицу происходит на фоне ожидаемого удара Ирана по Израилю. При этом американский телеканал CBS News со ссылкой на чиновников США сообщал, что в Вашингтоне ожидали атаку в пятницу. США на фоне возможной эскалации всячески заверяют Израиль, что будут поддерживать союзников в противостоянии любым угрозам, исходящим от Ирана и его сателлитов. Минобороны Сирии 1 апреля сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников - Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД заявил, что "оставляет за собой право" ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". Президент Ирана Эбрахим Раиси также подчеркнул, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку. Лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.
https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html
https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html
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израиль
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в мире, иран, израиль, сша, джо байден, корпус стражей исламской революции, хамас
В мире, Иран, Израиль, США, Джо Байден, Корпус стражей исламской революции, ХАМАС
Байден прервал выходной из-за ситуации на Ближнем Востоке

Байден вернулся в Белый дом для консультаций по Ближнему Востоку

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден прерывает свой выходной и возвращается в Белый дом для консультаций с командой по безопасности из-за событий на Ближнем Востоке, сообщает пул журналистов Белого дома.
Согласно обнародованному ранее расписанию, Байден вечером в пятницу отправился в свою резиденцию на пляж Рехобот в штате Делавэр. Там он должен был пробыть до воскресенья.
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Как сообщает пул журналистов со ссылкой на Белый дом, президент возвращается в Вашингтон, чтобы "проконсультироваться со своей командой по национальной безопасности о событиях на Ближнем Востоке".
Незапланированное возвращение Байдена в столицу происходит на фоне ожидаемого удара Ирана по Израилю. При этом американский телеканал CBS News со ссылкой на чиновников США сообщал, что в Вашингтоне ожидали атаку в пятницу. США на фоне возможной эскалации всячески заверяют Израиль, что будут поддерживать союзников в противостоянии любым угрозам, исходящим от Ирана и его сателлитов.
Минобороны Сирии 1 апреля сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
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По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников - Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что "оставляет за собой право" ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". Президент Ирана Эбрахим Раиси также подчеркнул, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку. Лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.
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В миреИранИзраильСШАДжо БайденКорпус стражей исламской революцииХАМАС
 
 
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