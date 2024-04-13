https://ria.ru/20240413/biden-1939842914.html

Байден прервал выходной из-за ситуации на Ближнем Востоке

Байден прервал выходной из-за ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.04.2024

Байден прервал выходной из-за ситуации на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден прерывает свой выходной и возвращается в Белый дом для консультаций с командой по безопасности из-за событий на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T20:03

2024-04-13T20:03

2024-04-13T20:03

в мире

иран

израиль

сша

джо байден

корпус стражей исламской революции

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40cb8c0ec57bcfe021c87dd5bbceaa9.jpg

ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден прерывает свой выходной и возвращается в Белый дом для консультаций с командой по безопасности из-за событий на Ближнем Востоке, сообщает пул журналистов Белого дома. Согласно обнародованному ранее расписанию, Байден вечером в пятницу отправился в свою резиденцию на пляж Рехобот в штате Делавэр. Там он должен был пробыть до воскресенья. Как сообщает пул журналистов со ссылкой на Белый дом, президент возвращается в Вашингтон, чтобы "проконсультироваться со своей командой по национальной безопасности о событиях на Ближнем Востоке". Незапланированное возвращение Байдена в столицу происходит на фоне ожидаемого удара Ирана по Израилю. При этом американский телеканал CBS News со ссылкой на чиновников США сообщал, что в Вашингтоне ожидали атаку в пятницу. США на фоне возможной эскалации всячески заверяют Израиль, что будут поддерживать союзников в противостоянии любым угрозам, исходящим от Ирана и его сателлитов. Минобороны Сирии 1 апреля сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников - Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД заявил, что "оставляет за собой право" ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". Президент Ирана Эбрахим Раиси также подчеркнул, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку. Лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html

https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html

иран

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, сша, джо байден, корпус стражей исламской революции, хамас