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Мужчина, хотевший устроить поджог во Владимире, мог быть под влиянием ЦИПСО - РИА Новости, 13.04.2024
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21:19 13.04.2024 (обновлено: 22:29 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/avdeev-1939850032.html
Мужчина, хотевший устроить поджог во Владимире, мог быть под влиянием ЦИПСО
Мужчина, хотевший устроить поджог во Владимире, мог быть под влиянием ЦИПСО - РИА Новости, 13.04.2024
Мужчина, хотевший устроить поджог во Владимире, мог быть под влиянием ЦИПСО
Мужчина, пытавшийся поджечь здание правительства Владимирской области, мог находиться под влиянием мошенников с Украины, заявил губернатор Александр Авдеев в... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T21:19
2024-04-13T22:29
происшествия
владимирская область
украина
владимир
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Мужчина, пытавшийся поджечь здание правительства Владимирской области, мог находиться под влиянием мошенников с Украины, заявил губернатор Александр Авдеев в Telegram-канале."По предварительным данным, поджигатель находился под влиянием мошенников (предположительно, украинского ЦИПСО), и мишенью не был конкретный автомобиль или чиновник, целью было совершение провокации против органов власти в целом", — написал он.Как уточнил глава региона, мошенники действовали под видом сотрудников правоохранительных органов.Ранее в субботу мужчина бросил емкости с легковоспламеняющимися веществами (ЛВВ) в здание правительства Владимирской области и стоящий на парковке частный автомобиль. Он также планировал повредить служебную машину, но ему помешал ее водитель.Преступника оперативно задержали. Никто не пострадал. Силовые структуры устанавливают все обстоятельства произошедшего. По информации МВД, злоумышленник — житель Владимира, 2000-го года рождения. Следователи органов внутренних дел возбудили уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".
https://ria.ru/20240320/podzhog-1934400360.html
https://ria.ru/20240129/moshenniki-1924134259.html
владимирская область
украина
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Следственные действия на месте поджога здания правительства Владимирской области
На поджигателя здания правительства Владимирской области завели дело по статье об умышленном уничтожении имущества общеопасным способом, совершенном из хулиганских побуждений, сообщает МВД
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происшествия, владимирская область, украина, владимир
Происшествия, Владимирская область, Украина, Владимир
Мужчина, хотевший устроить поджог во Владимире, мог быть под влиянием ЦИПСО

Авдеев: поджигатель во Владимирской области мог быть под влиянием ЦИПСО Украины

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Мужчина, пытавшийся поджечь здание правительства Владимирской области, мог находиться под влиянием мошенников с Украины, заявил губернатор Александр Авдеев в Telegram-канале.
"По предварительным данным, поджигатель находился под влиянием мошенников (предположительно, украинского ЦИПСО), и мишенью не был конкретный автомобиль или чиновник, целью было совершение провокации против органов власти в целом", — написал он.
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Как уточнил глава региона, мошенники действовали под видом сотрудников правоохранительных органов.
Ранее в субботу мужчина бросил емкости с легковоспламеняющимися веществами (ЛВВ) в здание правительства Владимирской области и стоящий на парковке частный автомобиль. Он также планировал повредить служебную машину, но ему помешал ее водитель.
Преступника оперативно задержали. Никто не пострадал. Силовые структуры устанавливают все обстоятельства произошедшего.
По информации МВД, злоумышленник — житель Владимира, 2000-го года рождения. Следователи органов внутренних дел возбудили уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".
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