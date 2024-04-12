Рейтинг@Mail.ru
Дуда вежливо "послал" Зеленского - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:22 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/zelenskiy-1939489242.html
Дуда вежливо "послал" Зеленского
Дуда вежливо "послал" Зеленского - РИА Новости, 12.04.2024
Дуда вежливо "послал" Зеленского
Варшава не может передать системы ПВО Patriot Украине, заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T03:22
2024-04-12T03:22
в мире
украина
польша
анджей дуда
владимир зеленский
гитанас науседа
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863161264_0:13:2291:1302_1920x0_80_0_0_079e6237ff8ed455148935a5d48eb9d9.jpg
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Варшава не может передать системы ПВО Patriot Украине, заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой и Владимиром Зеленским.Один из журналистов задал вопросом, почему Евросоюз, члены которого имеют около ста комплексов Patriot, не может передать Украине запрашиваемые ею семь систем. При этом он отдельно спросил, рассматривают ли Литва и Польша возможность передачи Patriot, ракет для них или их сдачу во временное использование Киеву."Что касается систем противовоздушной обороны. У Польши сейчас нет систем ПВО Patriot, мы только начинаем устанавливать эти системы. Фактически, сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели", — заявил Дуда на пресс-конференции, трансляцию которой вел украинский телеканал "Общественное".По его словам, в Польше сейчас развернуты комплексы Patriot, принадлежащие американской армии. При этом польский президент заявил, что из всех стран-соседей Украины только в Польше якобы упала "российская ракета", и выступил с утверждением, что его страна находится под угрозой "потенциального нападения" России.При этом Науседа напомнил, что у Литвы нет ни одной системы Patriot, одна батарея этого ЗРК из Нидерландов была временно развернута в стране для тренировок.Зеленский ранее заявлял, что пять-семь комплексов Patriot, которые Украина просит у США, защитят ее промышленность. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба недавно пригрозил, что его "добрая" дипломатия не принесла успеха, и теперь он планирует жестко требовать от Запада указанные системы ПВО.Вечером 15 ноября 2022 года в Люблинском воеводстве недалеко от границы с Украиной упала ракета, погибли два фермера. Изначально в Варшаве высказали предположение о российском происхождении боеприпаса. Однако позднее Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета связана с Москвой, он указал на "высокую вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные.Впоследствии польские правоохранители установили, что ракету выпустила ПВО Украины. При этом в начале этого года прокуратура Польши сообщила о прекращении расследования дела, так как Киев не ответил на запросы о правовой помощи. Как сообщили в ведомстве, из-за бездействия Украины следственные органы Польши не смогли выяснить, кто виноват в трагедии.
https://ria.ru/20240411/ukraina-1939441339.html
https://ria.ru/20240411/demarsh-1939456874.html
https://ria.ru/20240410/plan-1939006017.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863161264_0:0:2037:1527_1920x0_80_0_0_ffaa15a22a29e07e12615a0ba4fb7d44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, анджей дуда, владимир зеленский, гитанас науседа, нато
В мире, Украина, Польша, Анджей Дуда, Владимир Зеленский, Гитанас Науседа, НАТО
Дуда вежливо "послал" Зеленского

Дуда заявил, что Польша не может передать системы Patriot Украине

© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский
Президент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Варшава не может передать системы ПВО Patriot Украине, заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой и Владимиром Зеленским.
Один из журналистов задал вопросом, почему Евросоюз, члены которого имеют около ста комплексов Patriot, не может передать Украине запрашиваемые ею семь систем. При этом он отдельно спросил, рассматривают ли Литва и Польша возможность передачи Patriot, ракет для них или их сдачу во временное использование Киеву.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Зеленский потребовал принять Украину в ЕС уже в июне, шантажируя Путиным
Вчера, 19:26
"Что касается систем противовоздушной обороны. У Польши сейчас нет систем ПВО Patriot, мы только начинаем устанавливать эти системы. Фактически, сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели", — заявил Дуда на пресс-конференции, трансляцию которой вел украинский телеканал "Общественное".
По его словам, в Польше сейчас развернуты комплексы Patriot, принадлежащие американской армии. При этом польский президент заявил, что из всех стран-соседей Украины только в Польше якобы упала "российская ракета", и выступил с утверждением, что его страна находится под угрозой "потенциального нападения" России.
При этом Науседа напомнил, что у Литвы нет ни одной системы Patriot, одна батарея этого ЗРК из Нидерландов была временно развернута в стране для тренировок.
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Евродепутаты устроили демарш, требуя поставок оружия Украине
Вчера, 21:02
Зеленский ранее заявлял, что пять-семь комплексов Patriot, которые Украина просит у США, защитят ее промышленность. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба недавно пригрозил, что его "добрая" дипломатия не принесла успеха, и теперь он планирует жестко требовать от Запада указанные системы ПВО.
Вечером 15 ноября 2022 года в Люблинском воеводстве недалеко от границы с Украиной упала ракета, погибли два фермера. Изначально в Варшаве высказали предположение о российском происхождении боеприпаса. Однако позднее Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета связана с Москвой, он указал на "высокую вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные.
Впоследствии польские правоохранители установили, что ракету выпустила ПВО Украины. При этом в начале этого года прокуратура Польши сообщила о прекращении расследования дела, так как Киев не ответил на запросы о правовой помощи. Как сообщили в ведомстве, из-за бездействия Украины следственные органы Польши не смогли выяснить, кто виноват в трагедии.
Военнослужащие Польши и НАТО во время учений Steadfast Defender 24 в Корженево - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Не смогли: в Германии заговорили о громком провале плана НАТО по России
10 апреля, 09:46
 
В миреУкраинаПольшаАнджей ДудаВладимир ЗеленскийГитанас НауседаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала