https://ria.ru/20240412/zelenskiy-1939489242.html

Дуда вежливо "послал" Зеленского

Дуда вежливо "послал" Зеленского - РИА Новости, 12.04.2024

Дуда вежливо "послал" Зеленского

Варшава не может передать системы ПВО Patriot Украине, заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T03:22

2024-04-12T03:22

2024-04-12T03:22

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Варшава не может передать системы ПВО Patriot Украине, заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой и Владимиром Зеленским.Один из журналистов задал вопросом, почему Евросоюз, члены которого имеют около ста комплексов Patriot, не может передать Украине запрашиваемые ею семь систем. При этом он отдельно спросил, рассматривают ли Литва и Польша возможность передачи Patriot, ракет для них или их сдачу во временное использование Киеву."Что касается систем противовоздушной обороны. У Польши сейчас нет систем ПВО Patriot, мы только начинаем устанавливать эти системы. Фактически, сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели", — заявил Дуда на пресс-конференции, трансляцию которой вел украинский телеканал "Общественное".По его словам, в Польше сейчас развернуты комплексы Patriot, принадлежащие американской армии. При этом польский президент заявил, что из всех стран-соседей Украины только в Польше якобы упала "российская ракета", и выступил с утверждением, что его страна находится под угрозой "потенциального нападения" России.При этом Науседа напомнил, что у Литвы нет ни одной системы Patriot, одна батарея этого ЗРК из Нидерландов была временно развернута в стране для тренировок.Зеленский ранее заявлял, что пять-семь комплексов Patriot, которые Украина просит у США, защитят ее промышленность. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба недавно пригрозил, что его "добрая" дипломатия не принесла успеха, и теперь он планирует жестко требовать от Запада указанные системы ПВО.Вечером 15 ноября 2022 года в Люблинском воеводстве недалеко от границы с Украиной упала ракета, погибли два фермера. Изначально в Варшаве высказали предположение о российском происхождении боеприпаса. Однако позднее Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета связана с Москвой, он указал на "высокую вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные.Впоследствии польские правоохранители установили, что ракету выпустила ПВО Украины. При этом в начале этого года прокуратура Польши сообщила о прекращении расследования дела, так как Киев не ответил на запросы о правовой помощи. Как сообщили в ведомстве, из-за бездействия Украины следственные органы Польши не смогли выяснить, кто виноват в трагедии.

https://ria.ru/20240411/ukraina-1939441339.html

https://ria.ru/20240411/demarsh-1939456874.html

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в мире, украина, польша, анджей дуда, владимир зеленский, гитанас науседа, нато