https://ria.ru/20240412/zavod-1939496954.html

Томский губернатор открыл первый в Сибири завод органических удобрений

Томский губернатор открыл первый в Сибири завод органических удобрений - РИА Новости, 12.04.2024

Томский губернатор открыл первый в Сибири завод органических удобрений

Первый за Уралом производственный комплекс по выпуску органических удобрений открыли в Томской области губернатор региона Владимир Мазур и полномочный... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T06:20

2024-04-12T06:20

2024-04-12T07:08

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ТОМСК, 12 апр – РИА Новости. Первый за Уралом производственный комплекс по выпуску органических удобрений открыли в Томской области губернатор региона Владимир Мазур и полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, сообщает обладминистрация. "Новый производственный комплекс – первый за Уралом по выпуску органических удобрений. Его мощности способны производить продукцию для восстановления плодородия почв, увеличения урожайности и повышения качества растений на площади почти в 30 тысяч гектаров", - говорится в сообщении. Инвестиции в производственный комплекс "Органик Агро" превысили 600 миллионов рублей. Проект реализовал холдинг "Сибирский премьер", основной актив которого в Томской области - Межениновская птицефабрика. На новом предприятии уже в будущем году запланирован выпуск 24 тысяч тонн гранулированных удобрений и 35 тысяч тонн почвосмесей для садоводства. "Удобрения с нового предприятия позволят улучшить плодородность почвы на три года и ускорить рост растений в среднем на 25%. Это повысит производительность труда аграриев, экономическую эффективность сельхозпредприятий и достаток в семьях тружеников села. В то же время завод органических удобрений решает и еще одну важную задачу - экологическую", - подчеркнул губернатор Владимир Мазур. Полпред Анатолий Серышев отметил, что при реализации проекта удалось органично совместить опыт многих поколений аграриев, научные и технологические достижения. "Убежден, что труд на таком современном предприятии будет приносить удовлетворение, а выпущенная здесь продукция, поможет повысить производительность и эффективность работы на земле", – сказал он, обращаясь к руководителям и сотрудникам завода. Он также подчеркнул, что положительный результат достигнут благодаря конструктивному взаимодействию региональных органов власти и бизнеса. Губернатор Владимир Мазур и полпред Анатолий Серышев также посетили завод "Сибирская олива", который выпускает рапсовое масло. Продукция предприятия пользуется спросом за рубежом: в прошлом году экспортировано 22 тысячи тонн масла и 13 тысяч тонн рапсового жмыха.

https://ria.ru/20240325/energokompleks-1935701502.html

https://ria.ru/20231204/nauka-1913181516.html

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экономика, урал, томская область, россия, владимир мазур