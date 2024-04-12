https://ria.ru/20240412/zaes-1939654870.html
Четвертый энергоблок ЗАЭС готовят к переводу в режим "холодного останова"
Четвертый энергоблок ЗАЭС готовят к переводу в режим "холодного останова" - РИА Новости, 12.04.2024
Четвертый энергоблок ЗАЭС готовят к переводу в режим "холодного останова"
Энергоблок №4 Запорожской АЭС готовят к переводу в режим "холодного останова", сообщила пресс-служба станции. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T16:19
2024-04-12T16:19
2024-04-12T16:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Энергоблок №4 Запорожской АЭС готовят к переводу в режим "холодного останова", сообщила пресс-служба станции."В связи с окончанием отопительного сезона в городе Энергодар руководством Запорожской АЭС принято решение о переводе реакторной установки блока №4 в состояние "холодный останов". В этом состоянии реакторная установка не вырабатывает тепловую энергию", - говорится сообщении.По распоряжению главного инженера Запорожской АЭС специалисты начали работы по расхолаживанию энергоблока N4. Процесс организован в соответствии со всеми необходимыми нормами и регламентами. Работы проходят штатно, отмечено в сообщении.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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запорожская аэс, в мире, энергодар, днепр (город), европа
Запорожская АЭС, В мире, Энергодар, Днепр (город), Европа
Четвертый энергоблок ЗАЭС готовят к переводу в режим "холодного останова"
Станция: ЗАЭС переводит четвертый энергоблок в режим холодного останова