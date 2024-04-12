https://ria.ru/20240412/zabaykale-1939574172.html
В Забайкалье вертолет попал в аварию при взлете
В Забайкалье вертолет попал в аварию при взлете - РИА Новости, 12.04.2024
В Забайкалье вертолет попал в аварию при взлете
Следователи возбудили уголовное дело после того, как вертолет Robinson R-44 при взлете у города Могоча Забайкальского края повредил хвост и корпус, сообщили в... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T12:33
2024-04-12T12:33
2024-04-12T12:47
происшествия
россия
могоча
забайкальский край
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939567024_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e58eba86e2c965e746590dc697c6c5bd.jpg
ЧИТА, 12 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как вертолет Robinson R-44 при взлете у города Могоча Забайкальского края повредил хвост и корпус, сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СК РФ. По предварительным данным, в пятницу в 3,5 километрах от города Robinson R-44 при взлете задел хвостовым винтом поверхность земли и получил повреждения корпуса и хвостовой балки. Пострадавших нет. Ущерб выясняется. "Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России по факту авиационного происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в релизе. Кроме того, проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов начала Могочинская транспортная прокуратура, следует из пресс-релиза ведомства.
https://ria.ru/20240320/mi-8-1934445740.html
россия
могоча
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939567024_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_24c671e9157ad42ffdda5be5ea75e42e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, могоча, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Могоча, Забайкальский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Забайкалье вертолет попал в аварию при взлете
В Забайкалье вертолет Robinson R-44 повредил хвост и корпус при взлете