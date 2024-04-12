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На севере Москвы под автомобилем сработало взрывное устройство - РИА Новости, 12.04.2024
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13:12 12.04.2024 (обновлено: 14:44 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/vzryv-1939594555.html
На севере Москвы под автомобилем сработало взрывное устройство
На севере Москвы под автомобилем сработало взрывное устройство - РИА Новости, 12.04.2024
На севере Москвы под автомобилем сработало взрывное устройство
На севере Москвы владелец Toyota Land Cruiser пострадал при взрыве своей машины, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T13:12
2024-04-12T14:44
происшествия
москва
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. На севере Москвы владелец Toyota Land Cruiser пострадал при взрыве своей машины, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Предварительно, взрыв неустановленного устройства под внедорожником возле дома номер 3 на Коровинском шоссе", — уточнил он.Другой собеседник агентства в экстренных службах добавил, что пожара не последовало.Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента. Сейчас сотрудники ведомства вместе с оперативными службами осматривают место происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую.В свою очередь, московская прокуратура взяла расследование на контроль.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На севере Москвы под автомобилем сработало взрывное устройство

На севере Москвы под внедорожником Land Cruiser сработало взрывное устройство

© АГН "Москва" / Мобильный репортерМесто срабатывания взрывного устройства под автомобилем в Москве. 12 апреля 2024 года
Место срабатывания взрывного устройства под автомобилем в Москве. 12 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Место срабатывания взрывного устройства под автомобилем в Москве. 12 апреля 2024 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. На севере Москвы владелец Toyota Land Cruiser пострадал при взрыве своей машины, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"Предварительно, взрыв неустановленного устройства под внедорожником возле дома номер 3 на Коровинском шоссе", — уточнил он.
Другой собеседник агентства в экстренных службах добавил, что пожара не последовало.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента. Сейчас сотрудники ведомства вместе с оперативными службами осматривают место происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую.
В свою очередь, московская прокуратура взяла расследование на контроль.
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