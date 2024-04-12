https://ria.ru/20240412/vzryv-1939594555.html

На севере Москвы под автомобилем сработало взрывное устройство

На севере Москвы под автомобилем сработало взрывное устройство - РИА Новости, 12.04.2024

На севере Москвы под автомобилем сработало взрывное устройство

На севере Москвы владелец Toyota Land Cruiser пострадал при взрыве своей машины, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T13:12

2024-04-12T13:12

2024-04-12T14:44

происшествия

москва

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. На севере Москвы владелец Toyota Land Cruiser пострадал при взрыве своей машины, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Предварительно, взрыв неустановленного устройства под внедорожником возле дома номер 3 на Коровинском шоссе", — уточнил он.Другой собеседник агентства в экстренных службах добавил, что пожара не последовало.Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента. Сейчас сотрудники ведомства вместе с оперативными службами осматривают место происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую.В свою очередь, московская прокуратура взяла расследование на контроль.

https://ria.ru/20240315/pozhar-1933343661.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва