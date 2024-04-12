https://ria.ru/20240412/vyplaty-1939659666.html
Власти КБР увеличили выплаты ветеранам Великой Отечественной войны
Власти КБР увеличили выплаты ветеранам Великой Отечественной войны - РИА Новости, 12.04.2024
Власти КБР увеличили выплаты ветеранам Великой Отечественной войны
Власти Кабардино-Балкарии на треть – с 75 до 100 тысяч рублей - увеличили ежегодные выплаты ветеранам и вдовам ветеранов Великой Отечественной войны,... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T16:32
2024-04-12T16:32
2024-04-12T16:32
общество
казбек коков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930059279_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_dcacaeedc20b1aaf5b36af4153fcb542.jpg
НАЛЬЧИК, 12 апр – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии на треть – с 75 до 100 тысяч рублей - увеличили ежегодные выплаты ветеранам и вдовам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающим в республике, сообщил глава региона Казбек Коков. "Принято решение увеличить ежегодные выплаты ветеранам войны или их вдовам с 75 до 100 тысяч рублей. Также согласно подписанному мной в прошлом году указу к празднику дополнительные ежегодные выплаты по 5 тысяч рублей поступят труженикам тыла и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны", - написал Коков в своем Telegram-канале. Он также поручил местным властям уделить особое внимание состоянию памятников и мемориальных сооружений, посвященных защитникам Родины и на достойном уровне провести все запланированные ко Дню Победы мероприятия. В последний раз сумма ежегодных выплат ветеранам в Кабардино-Балкарии повышалась в декабре 2019 года – с 40 до 75 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240105/veterany-1919865876.html
https://ria.ru/20230930/vyplaty-1899638457.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930059279_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_d89d20f6158ee9cae6dcd6e7b9473965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, казбек коков, россия
Общество, Казбек Коков, Россия
Власти КБР увеличили выплаты ветеранам Великой Отечественной войны
В КБР выплаты ветеранам Великой Отечественной войны увеличили 100 тысяч рублей