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Власти КБР увеличили выплаты ветеранам Великой Отечественной войны

Власти КБР увеличили выплаты ветеранам Великой Отечественной войны - РИА Новости, 12.04.2024

Власти КБР увеличили выплаты ветеранам Великой Отечественной войны

Власти Кабардино-Балкарии на треть – с 75 до 100 тысяч рублей - увеличили ежегодные выплаты ветеранам и вдовам ветеранов Великой Отечественной войны,... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T16:32

2024-04-12T16:32

2024-04-12T16:32

общество

казбек коков

россия

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НАЛЬЧИК, 12 апр – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии на треть – с 75 до 100 тысяч рублей - увеличили ежегодные выплаты ветеранам и вдовам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающим в республике, сообщил глава региона Казбек Коков. "Принято решение увеличить ежегодные выплаты ветеранам войны или их вдовам с 75 до 100 тысяч рублей. Также согласно подписанному мной в прошлом году указу к празднику дополнительные ежегодные выплаты по 5 тысяч рублей поступят труженикам тыла и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны", - написал Коков в своем Telegram-канале. Он также поручил местным властям уделить особое внимание состоянию памятников и мемориальных сооружений, посвященных защитникам Родины и на достойном уровне провести все запланированные ко Дню Победы мероприятия. В последний раз сумма ежегодных выплат ветеранам в Кабардино-Балкарии повышалась в декабре 2019 года – с 40 до 75 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240105/veterany-1919865876.html

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общество, казбек коков, россия