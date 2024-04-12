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Активный переход клиентов "Открытия" в ВТБ начнется в конце апреля
Активный переход клиентов "Открытия" в ВТБ начнется в конце апреля - РИА Новости, 12.04.2024
Активный переход клиентов "Открытия" в ВТБ начнется в конце апреля
Активный переход клиентов "Открытия" в ВТБ начнется в конце апреля текущего года в рамках интеграции двух банков, сообщает пресс-служба ВТБ. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T13:49
2024-04-12T13:49
2024-04-12T13:49
россия
втб (банк)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Активный переход клиентов "Открытия" в ВТБ начнется в конце апреля текущего года в рамках интеграции двух банков, сообщает пресс-служба ВТБ. Уточняется, что в рамках процесса интеграции по итогам первого квартала более 23 тысяч клиентов "Открытия" с активным премиальным статусом стали владельцами бесплатного пакета услуг "Привилегия" ВТБ. Общий объем их активов составил 44 миллиарда рублей. "Нам важно, чтобы переход премиальных клиентов из "Открытия" был бесшовным и максимально удобным", ― прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер, его слова приводит пресс-служба. С декабря 2023 года начался постепенный перевод сети отделений "Открытия" под бренд ВТБ. Всего в 2024 году с ВТБ объединятся более 250 офисов "Открытия".
https://ria.ru/20240412/itogi-1939544881.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, втб (банк)
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Активный переход клиентов "Открытия" в ВТБ начнется в конце апреля текущего года в рамках интеграции двух банков, сообщает пресс-служба ВТБ.
Уточняется, что в рамках процесса интеграции по итогам первого квартала более 23 тысяч клиентов "Открытия" с активным премиальным статусом стали владельцами бесплатного пакета услуг "Привилегия" ВТБ. Общий объем их активов составил 44 миллиарда рублей.
"Нам важно, чтобы переход премиальных клиентов из "Открытия" был бесшовным и максимально удобным", ― прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер, его слова приводит пресс-служба.
С декабря 2023 года начался постепенный перевод сети отделений "Открытия" под бренд ВТБ. Всего в 2024 году с ВТБ
объединятся более 250 офисов "Открытия".