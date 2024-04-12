https://ria.ru/20240412/vtb-1939608337.html

Активный переход клиентов "Открытия" в ВТБ начнется в конце апреля

Активный переход клиентов "Открытия" в ВТБ начнется в конце апреля - РИА Новости, 12.04.2024

Активный переход клиентов "Открытия" в ВТБ начнется в конце апреля

Активный переход клиентов "Открытия" в ВТБ начнется в конце апреля текущего года в рамках интеграции двух банков, сообщает пресс-служба ВТБ. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T13:49

2024-04-12T13:49

2024-04-12T13:49

россия

втб (банк)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4159b1a5e04cab3812ff18c9e612adc1.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Активный переход клиентов "Открытия" в ВТБ начнется в конце апреля текущего года в рамках интеграции двух банков, сообщает пресс-служба ВТБ. Уточняется, что в рамках процесса интеграции по итогам первого квартала более 23 тысяч клиентов "Открытия" с активным премиальным статусом стали владельцами бесплатного пакета услуг "Привилегия" ВТБ. Общий объем их активов составил 44 миллиарда рублей. "Нам важно, чтобы переход премиальных клиентов из "Открытия" был бесшовным и максимально удобным", ― прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер, его слова приводит пресс-служба. С декабря 2023 года начался постепенный перевод сети отделений "Открытия" под бренд ВТБ. Всего в 2024 году с ВТБ объединятся более 250 офисов "Открытия".

https://ria.ru/20240412/itogi-1939544881.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, втб (банк)