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Активный переход клиентов "Открытия" в ВТБ начнется в конце апреля - РИА Новости, 12.04.2024
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13:49 12.04.2024
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Активный переход клиентов "Открытия" в ВТБ начнется в конце апреля
Активный переход клиентов "Открытия" в ВТБ начнется в конце апреля - РИА Новости, 12.04.2024
Активный переход клиентов "Открытия" в ВТБ начнется в конце апреля
Активный переход клиентов "Открытия" в ВТБ начнется в конце апреля текущего года в рамках интеграции двух банков, сообщает пресс-служба ВТБ. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T13:49
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Активный переход клиентов "Открытия" в ВТБ начнется в конце апреля текущего года в рамках интеграции двух банков, сообщает пресс-служба ВТБ. Уточняется, что в рамках процесса интеграции по итогам первого квартала более 23 тысяч клиентов "Открытия" с активным премиальным статусом стали владельцами бесплатного пакета услуг "Привилегия" ВТБ. Общий объем их активов составил 44 миллиарда рублей. "Нам важно, чтобы переход премиальных клиентов из "Открытия" был бесшовным и максимально удобным", ― прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер, его слова приводит пресс-служба. С декабря 2023 года начался постепенный перевод сети отделений "Открытия" под бренд ВТБ. Всего в 2024 году с ВТБ объединятся более 250 офисов "Открытия".
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россия, втб (банк)
Россия, ВТБ (банк)

Активный переход клиентов "Открытия" в ВТБ начнется в конце апреля

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Отделение банка "ВТБ"
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Активный переход клиентов "Открытия" в ВТБ начнется в конце апреля текущего года в рамках интеграции двух банков, сообщает пресс-служба ВТБ.
Уточняется, что в рамках процесса интеграции по итогам первого квартала более 23 тысяч клиентов "Открытия" с активным премиальным статусом стали владельцами бесплатного пакета услуг "Привилегия" ВТБ. Общий объем их активов составил 44 миллиарда рублей.
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"Нам важно, чтобы переход премиальных клиентов из "Открытия" был бесшовным и максимально удобным", ― прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер, его слова приводит пресс-служба.
С декабря 2023 года начался постепенный перевод сети отделений "Открытия" под бренд ВТБ. Всего в 2024 году с ВТБ объединятся более 250 офисов "Открытия".
 
РоссияВТБ (банк)
 
 
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