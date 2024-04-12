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ВСУ заявили о пожаре на объекте энергетики в Днепропетровской области - РИА Новости, 12.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:57 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/vsu-1939503240.html
ВСУ заявили о пожаре на объекте энергетики в Днепропетровской области
ВСУ заявили о пожаре на объекте энергетики в Днепропетровской области - РИА Новости, 12.04.2024
ВСУ заявили о пожаре на объекте энергетики в Днепропетровской области
Пожар произошел на объекте энергетики в Криворожском районе Днепропетровской области Украины, заявили в силах обороны юга ВСУ. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T07:57
2024-04-12T07:57
днепропетровская область
украина
кривой рог
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пожар произошел на объекте энергетики в Криворожском районе Днепропетровской области Украины, заявили в силах обороны юга ВСУ. Украинское издание "Зеркало недели" ночью сообщало о взрывах в городе Кривой Рог днепропетровской области. "В результате падения обломков сбитого дрона в Криворожской районе на объекте энергетики вспыхнул пожар. Его удалось локализовать, пожарные продолжают работу. Последствия уточняются", - говорится в сообщении опубликованном в Telegram-канале сил обороны юга.
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днепропетровская область
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днепропетровская область, украина, кривой рог, вооруженные силы украины
Днепропетровская область, Украина, Кривой Рог, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ заявили о пожаре на объекте энергетики в Днепропетровской области

Силы обороны юга ВСУ: в Днепропетровской области загорелся объект энергетики

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пожар произошел на объекте энергетики в Криворожском районе Днепропетровской области Украины, заявили в силах обороны юга ВСУ.
Украинское издание "Зеркало недели" ночью сообщало о взрывах в городе Кривой Рог днепропетровской области.
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"В результате падения обломков сбитого дрона в Криворожской районе на объекте энергетики вспыхнул пожар. Его удалось локализовать, пожарные продолжают работу. Последствия уточняются", - говорится в сообщении опубликованном в Telegram-канале сил обороны юга.
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьУкраинаКривой РогВооруженные силы Украины
 
 
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