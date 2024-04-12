https://ria.ru/20240412/vsu-1939503240.html

ВСУ заявили о пожаре на объекте энергетики в Днепропетровской области

ВСУ заявили о пожаре на объекте энергетики в Днепропетровской области - РИА Новости, 12.04.2024

ВСУ заявили о пожаре на объекте энергетики в Днепропетровской области

Пожар произошел на объекте энергетики в Криворожском районе Днепропетровской области Украины, заявили в силах обороны юга ВСУ. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T07:57

2024-04-12T07:57

2024-04-12T07:57

днепропетровская область

украина

кривой рог

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пожар произошел на объекте энергетики в Криворожском районе Днепропетровской области Украины, заявили в силах обороны юга ВСУ. Украинское издание "Зеркало недели" ночью сообщало о взрывах в городе Кривой Рог днепропетровской области. "В результате падения обломков сбитого дрона в Криворожской районе на объекте энергетики вспыхнул пожар. Его удалось локализовать, пожарные продолжают работу. Последствия уточняются", - говорится в сообщении опубликованном в Telegram-канале сил обороны юга.

https://ria.ru/20240215/benzin-1927490707.html

днепропетровская область

украина

кривой рог

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днепропетровская область, украина, кривой рог, вооруженные силы украины