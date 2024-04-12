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Эксперт рассказала о народных средствах от вредителей - РИА Новости, 12.04.2024
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08:34 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/vrediteli-1939506835.html
Эксперт рассказала о народных средствах от вредителей
Эксперт рассказала о народных средствах от вредителей - РИА Новости, 12.04.2024
Эксперт рассказала о народных средствах от вредителей
Вероятность появления в квартире или дома грызунов и насекомых с приходом тепла увеличивается, но для борьбы с ними есть народные средства - эфирные масла,... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T08:34
2024-04-12T08:34
общество
россия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Вероятность появления в квартире или дома грызунов и насекомых с приходом тепла увеличивается, но для борьбы с ними есть народные средства - эфирные масла, нашатырный спирт, уксус, мыло, рассказала РИА Новости эксперт онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру" Ксения Чашина. "Летом в квартире или частном доме может появиться больше вредителей: грызунов и насекомых... При выборе средства от вредителей прежде всего подумайте о его безопасности. Важно, чтобы оно не нанесло вреда детям и домашним питомцам – придется следить за тем, чтобы нанесенное средство не было для них доступно", - отметила она. К основным приспособлениям и веществам против вредителей относятся инсектициды, репелленты, отравы, ловушки и звуковые отпугиватели. "Народные средства от грызунов - эфирные масла. Мяту, полынь, ромашку, пижму можно разложить по мешочкам и поместить около норок грызунов, отверстий и в углах. Также мышей и крыс отпугивает запах лука, лаврового листа и нафталина", - рассказала Чашина. В свою очередь к народным средствам от тараканов относятся борная кислота и нашатырный спирт. А в холодный сезон помогают также низкие температуры: тараканы и их личинки погибают при температуре ниже -5 градусов. От домашних муравьев помогает укус - "от резкого запаха муравьи теряют ориентир", поясняет эксперт. Можно развести мыло с водой и нанести из пульверизатора, а также использовать чеснок или соду с сахаром. "Надо смешать соду с сахаром и добавить немного воды. Полученную смесь оставьте во всех доступных для насекомых местах. При попадании в организм сода вступит в реакцию с муравьиной кислотой, и насекомые погибнут", - рассказала Чашина.
https://ria.ru/20240406/klesch-1938165143.html
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общество, россия
Общество, Россия
Эксперт рассказала о народных средствах от вредителей

Эксперт: от грызунов и насекомых можно использовать нашатырный спирт и уксус

© Фото : Adria C. LeBoeufМуравьи
Муравьи - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Фото : Adria C. LeBoeuf
Муравьи. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Вероятность появления в квартире или дома грызунов и насекомых с приходом тепла увеличивается, но для борьбы с ними есть народные средства - эфирные масла, нашатырный спирт, уксус, мыло, рассказала РИА Новости эксперт онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру" Ксения Чашина.
"Летом в квартире или частном доме может появиться больше вредителей: грызунов и насекомых... При выборе средства от вредителей прежде всего подумайте о его безопасности. Важно, чтобы оно не нанесло вреда детям и домашним питомцам – придется следить за тем, чтобы нанесенное средство не было для них доступно", - отметила она.
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К основным приспособлениям и веществам против вредителей относятся инсектициды, репелленты, отравы, ловушки и звуковые отпугиватели.
"Народные средства от грызунов - эфирные масла. Мяту, полынь, ромашку, пижму можно разложить по мешочкам и поместить около норок грызунов, отверстий и в углах. Также мышей и крыс отпугивает запах лука, лаврового листа и нафталина", - рассказала Чашина.
В свою очередь к народным средствам от тараканов относятся борная кислота и нашатырный спирт. А в холодный сезон помогают также низкие температуры: тараканы и их личинки погибают при температуре ниже -5 градусов.
От домашних муравьев помогает укус - "от резкого запаха муравьи теряют ориентир", поясняет эксперт. Можно развести мыло с водой и нанести из пульверизатора, а также использовать чеснок или соду с сахаром. "Надо смешать соду с сахаром и добавить немного воды. Полученную смесь оставьте во всех доступных для насекомых местах. При попадании в организм сода вступит в реакцию с муравьиной кислотой, и насекомые погибнут", - рассказала Чашина.
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