https://ria.ru/20240412/voronezh-1939513285.html

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 12.04.2024

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, силы ПВО наготове, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T09:08

2024-04-12T09:08

2024-04-12T09:11

воронежская область

происшествия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, силы ПВО наготове, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Внимание! На территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал он.Также региональное МЧС предупредило об опасности "атаки беспилотных воздушных судов" и попросило население соблюдать спокойствие.

https://ria.ru/20240412/bespilotniki-1939489818.html

воронежская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

воронежская область, происшествия