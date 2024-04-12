https://ria.ru/20240412/voronezh-1939513285.html
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 12.04.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, силы ПВО наготове, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T09:08
2024-04-12T09:08
2024-04-12T09:11
воронежская область
происшествия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, силы ПВО наготове, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Внимание! На территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал он.Также региональное МЧС предупредило об опасности "атаки беспилотных воздушных судов" и попросило население соблюдать спокойствие.
https://ria.ru/20240412/bespilotniki-1939489818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, происшествия
Воронежская область, Происшествия
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Губернатор Воронежской области объявил опасность атаки БПЛА