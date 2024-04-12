https://ria.ru/20240412/voenkor-1939570251.html

Пропавший в Донецке корреспондент Sputnik имеет российское гражданство

Пропавший в Донецке корреспондент Sputnik имеет российское гражданство - РИА Новости, 12.04.2024

Пропавший в Донецке корреспондент Sputnik имеет российское гражданство

Пропавший в Донецке корреспондент Sputnik Рассел Бентли имеет российское гражданство, сообщили РИА Новости в редакции. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T12:26

2024-04-12T12:26

2024-04-12T12:33

донецк

sputnik

происшествия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пропавший в Донецке корреспондент Sputnik Рассел Бентли имеет российское гражданство, сообщили РИА Новости в редакции."У нашего корреспондента Рассела Бентли – российское гражданство", - сказали в редакции Sputnik.Как сообщило в пятницу МВД ДНР, Бентли на вид 60-65 лет, рост 180-185 см, плотного телосложения, глаза серого цвета, короткие седые волосы. Был одет в черную футболку, штаны камуфляжной расцветки "мох", камуфляжные ботинки, при себе имел зеленую сумку.Последний раз журналиста видели днем 8 апреля, с тех пор его местонахождение неизвестно. 64-летний американец с позывным "Техас" присоединился к ополчению ДНР в 2014 году, сам он говорил, что был вынужден поехать на Донбасс, потому что восхищался мужеством и стойкостью его народа.МВД республики объявило журналиста в розыск. Редакция взаимодействует с оперативными службами по его поиску.

https://ria.ru/20240212/poplavskiy-1926006723.html

https://ria.ru/20240130/mariupol-1924365284.html

донецк

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, sputnik, происшествия