https://ria.ru/20240412/voenkor-1939570251.html
Пропавший в Донецке корреспондент Sputnik имеет российское гражданство
Пропавший в Донецке корреспондент Sputnik имеет российское гражданство - РИА Новости, 12.04.2024
Пропавший в Донецке корреспондент Sputnik имеет российское гражданство
Пропавший в Донецке корреспондент Sputnik Рассел Бентли имеет российское гражданство, сообщили РИА Новости в редакции. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T12:26
2024-04-12T12:26
2024-04-12T12:33
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пропавший в Донецке корреспондент Sputnik Рассел Бентли имеет российское гражданство, сообщили РИА Новости в редакции."У нашего корреспондента Рассела Бентли – российское гражданство", - сказали в редакции Sputnik.Как сообщило в пятницу МВД ДНР, Бентли на вид 60-65 лет, рост 180-185 см, плотного телосложения, глаза серого цвета, короткие седые волосы. Был одет в черную футболку, штаны камуфляжной расцветки "мох", камуфляжные ботинки, при себе имел зеленую сумку.Последний раз журналиста видели днем 8 апреля, с тех пор его местонахождение неизвестно. 64-летний американец с позывным "Техас" присоединился к ополчению ДНР в 2014 году, сам он говорил, что был вынужден поехать на Донбасс, потому что восхищался мужеством и стойкостью его народа.МВД республики объявило журналиста в розыск. Редакция взаимодействует с оперативными службами по его поиску.
https://ria.ru/20240212/poplavskiy-1926006723.html
https://ria.ru/20240130/mariupol-1924365284.html
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донецк, sputnik, происшествия
Донецк, Sputnik, Происшествия
Пропавший в Донецке корреспондент Sputnik имеет российское гражданство
Пропавший в Донецке корреспондент Sputnik Бентли имеет российское гражданство
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пропавший в Донецке корреспондент Sputnik Рассел Бентли имеет российское гражданство, сообщили РИА Новости в редакции.
"У нашего корреспондента Рассела Бентли – российское гражданство", - сказали в редакции Sputnik.
Как сообщило в пятницу МВД ДНР
, Бентли на вид 60-65 лет, рост 180-185 см, плотного телосложения, глаза серого цвета, короткие седые волосы. Был одет в черную футболку, штаны камуфляжной расцветки "мох", камуфляжные ботинки, при себе имел зеленую сумку.
Последний раз журналиста видели днем 8 апреля, с тех пор его местонахождение неизвестно. 64-летний американец с позывным "Техас" присоединился к ополчению ДНР в 2014 году, сам он говорил, что был вынужден поехать на Донбасс, потому что восхищался мужеством и стойкостью его народа.
МВД республики объявило журналиста в розыск. Редакция взаимодействует с оперативными службами по его поиску.