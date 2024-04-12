https://ria.ru/20240412/voenkor-1939554720.html
Пропавший в Донецке военкор сотрудничал со Sputnik
Пропавший в Донецке военкор сотрудничал со Sputnik - РИА Новости, 12.04.2024
Пропавший в Донецке военкор сотрудничал со Sputnik
Пропавший в Донецке военный корреспондент из США Рассел Бентли сотрудничал со Sputnik, редакция сообщила РИА Новости, что взаимодействует с оперативными... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T11:44
2024-04-12T11:44
2024-04-12T11:48
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пропавший в Донецке военный корреспондент из США Рассел Бентли сотрудничал со Sputnik, редакция сообщила РИА Новости, что взаимодействует с оперативными службами по его поиску"Пропавший в Донецке военкор из США сотрудничал с агентством Sputnik. Мы взаимодействуем со всеми оперативными службами по его поиску", - сказали в редакции Sputnik.Как сообщило в пятницу МВД ДНР, Бентли 8 апреля "ушел в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно".Бентли на вид 60-65 лет, рост 180-185 см, плотного телосложения, глаза серого цвета, короткие седые волосы. Был одет в черную футболку, штаны камуфляжной расцветки "мох", камуфляжные ботинки, при себе имел зеленую сумку, добавили в полиции.
https://ria.ru/20240130/mariupol-1924365284.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, сша, происшествия, sputnik
Донецк, США, Происшествия, Sputnik
Пропавший в Донецке военкор сотрудничал со Sputnik
Пропавший в Донецке американский военкор Бентли сотрудничал со Sputnik