Рейтинг@Mail.ru
Пропавший в Донецке военкор сотрудничал со Sputnik - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 12.04.2024 (обновлено: 11:48 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/voenkor-1939554720.html
Пропавший в Донецке военкор сотрудничал со Sputnik
Пропавший в Донецке военкор сотрудничал со Sputnik - РИА Новости, 12.04.2024
Пропавший в Донецке военкор сотрудничал со Sputnik
Пропавший в Донецке военный корреспондент из США Рассел Бентли сотрудничал со Sputnik, редакция сообщила РИА Новости, что взаимодействует с оперативными... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T11:44
2024-04-12T11:48
донецк
сша
происшествия
sputnik
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пропавший в Донецке военный корреспондент из США Рассел Бентли сотрудничал со Sputnik, редакция сообщила РИА Новости, что взаимодействует с оперативными службами по его поиску"Пропавший в Донецке военкор из США сотрудничал с агентством Sputnik. Мы взаимодействуем со всеми оперативными службами по его поиску", - сказали в редакции Sputnik.Как сообщило в пятницу МВД ДНР, Бентли 8 апреля "ушел в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно".Бентли на вид 60-65 лет, рост 180-185 см, плотного телосложения, глаза серого цвета, короткие седые волосы. Был одет в черную футболку, штаны камуфляжной расцветки "мох", камуфляжные ботинки, при себе имел зеленую сумку, добавили в полиции.
https://ria.ru/20240130/mariupol-1924365284.html
https://ria.ru/20240109/mvd-1920283453.html
донецк
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, сша, происшествия, sputnik
Донецк, США, Происшествия, Sputnik
Пропавший в Донецке военкор сотрудничал со Sputnik

Пропавший в Донецке американский военкор Бентли сотрудничал со Sputnik

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пропавший в Донецке военный корреспондент из США Рассел Бентли сотрудничал со Sputnik, редакция сообщила РИА Новости, что взаимодействует с оперативными службами по его поиску
"Пропавший в Донецке военкор из США сотрудничал с агентством Sputnik. Мы взаимодействуем со всеми оперативными службами по его поиску", - сказали в редакции Sputnik.
Строительство новых домов специалистами ППК Единый заказчик в переулке Ровенском в Орджоникидзевском районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Немецкого журналиста шокировало увиденное в Мариуполе
30 января, 14:30
Как сообщило в пятницу МВД ДНР, Бентли 8 апреля "ушел в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно".
Бентли на вид 60-65 лет, рост 180-185 см, плотного телосложения, глаза серого цвета, короткие седые волосы. Был одет в черную футболку, штаны камуфляжной расцветки "мох", камуфляжные ботинки, при себе имел зеленую сумку, добавили в полиции.
Задержанные за поджог двери в квартиру ведущего радио Sputnik о содеянном - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Стал известен мотив задержанных за поджог двери ведущего радио Sputnik
9 января, 12:47
 
ДонецкСШАПроисшествияSputnik
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала