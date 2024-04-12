https://ria.ru/20240412/vodokhranilische-1939583157.html

Сброс воды с Ириклинского водохранилища в Оренбуржье вновь уменьшили

Сброс воды с Ириклинского водохранилища в Оренбуржье вновь уменьшили - РИА Новости, 12.04.2024

Сброс воды с Ириклинского водохранилища в Оренбуржье вновь уменьшили

Сброс воды с Ириклинского водохранилища в Оренбуржье еще уменьшили - до 447 кубов в секунду, чтобы максимально снизить подпитку паводковых процессов, сообщил... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T12:51

2024-04-12T12:51

2024-04-12T12:51

общество

урал

денис паслер

прорыв дамбы в орске

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УФА, 12 апр – РИА Новости. Сброс воды с Ириклинского водохранилища в Оренбуржье еще уменьшили - до 447 кубов в секунду, чтобы максимально снизить подпитку паводковых процессов, сообщил губернатор области Денис Паслер в своем Telegram-канале. "С 14.00 (12.00 мск) сброс с Ириклинского водохранилища устанавливаем в объеме 447 кубометров в секунду. Все сейчас направлено на то, чтобы максимально снизить подпитку паводковых процессов", - написал он. Губернатор отметил, что вода зашла во многие территории, где ее раньше не было. "Как я говорил раньше, каждый день бьются исторические рекорды уровня Урала. И, последствия, конечно, очень серьезные. Но мы вместе, значит, обязательно справимся", - добавил Паслер.

https://ria.ru/20240410/orenburg-1938986467.html

https://ria.ru/20240411/orsk-1939190279.html

урал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, урал, денис паслер, прорыв дамбы в орске