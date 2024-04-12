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В Севастополе задержали мужчину, осквернившего Вечный огонь - РИА Новости, 12.04.2024
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14:09 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/vandal-1939613932.html
В Севастополе задержали мужчину, осквернившего Вечный огонь
В Севастополе задержали мужчину, осквернившего Вечный огонь - РИА Новости, 12.04.2024
В Севастополе задержали мужчину, осквернившего Вечный огонь
Полиция задержала 36-летнего приезжего, которые осквернил Вечный огонь на Мемориале героической обороны Севастополя, решается вопрос о возбуждении уголовного... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T14:09
2024-04-12T14:09
происшествия
севастополь
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Полиция задержала 36-летнего приезжего, которые осквернил Вечный огонь на Мемориале героической обороны Севастополя, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила пресс-служба МВД региона. Полиция в ночь на пятницу получила сообщение о том, что неизвестный мужчина осквернил Вечный огонь у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. По ее данным, огонь был потушен из-за того, что неизвестный справил на него нужду. Выпившего злоумышленника задержали. Собранные полицейскими материалы переданы в региональный главк СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В пресс-службе СУСК сообщили, что глава управления Владимир Терентьев "поручил тщательным образом установить все обстоятельства совершенного преступления, дав принципиальную оценку действиям туриста согласно санкциям части 3 статьи 354.1 УК РФ – "Осквернении символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично".
https://ria.ru/20240412/vandal-1939602638.html
https://ria.ru/20240115/vechnyy_ogon-1921334800.html
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происшествия, севастополь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Севастополь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Севастополе задержали мужчину, осквернившего Вечный огонь

В Севастополе задержали туриста, помочившегося на Вечный огонь

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полицейский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Полиция задержала 36-летнего приезжего, которые осквернил Вечный огонь на Мемориале героической обороны Севастополя, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила пресс-служба МВД региона.
Полиция в ночь на пятницу получила сообщение о том, что неизвестный мужчина осквернил Вечный огонь у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. По ее данным, огонь был потушен из-за того, что неизвестный справил на него нужду. Выпившего злоумышленника задержали.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
В Ленинградской области мужчина прикурил сигарету от пламени Вечного огня
Вчера, 13:32
Собранные полицейскими материалы переданы в региональный главк СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
В пресс-службе СУСК сообщили, что глава управления Владимир Терентьев "поручил тщательным образом установить все обстоятельства совершенного преступления, дав принципиальную оценку действиям туриста согласно санкциям части 3 статьи 354.1 УК РФ – "Осквернении символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично".
Последствия вандализма со стороны неизвестных, которые бросили траурный венок в Вечный огонь в Тимашевске - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
На Кубани вандалы сожгли в Вечном огне мемориальный венок
15 января, 00:42
 
ПроисшествияСевастопольРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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