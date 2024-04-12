https://ria.ru/20240412/vandal-1939613932.html

В Севастополе задержали мужчину, осквернившего Вечный огонь

В Севастополе задержали мужчину, осквернившего Вечный огонь - РИА Новости, 12.04.2024

В Севастополе задержали мужчину, осквернившего Вечный огонь

Полиция задержала 36-летнего приезжего, которые осквернил Вечный огонь на Мемориале героической обороны Севастополя, решается вопрос о возбуждении уголовного... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T14:09

2024-04-12T14:09

2024-04-12T14:09

происшествия

севастополь

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Полиция задержала 36-летнего приезжего, которые осквернил Вечный огонь на Мемориале героической обороны Севастополя, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила пресс-служба МВД региона. Полиция в ночь на пятницу получила сообщение о том, что неизвестный мужчина осквернил Вечный огонь у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. По ее данным, огонь был потушен из-за того, что неизвестный справил на него нужду. Выпившего злоумышленника задержали. Собранные полицейскими материалы переданы в региональный главк СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В пресс-службе СУСК сообщили, что глава управления Владимир Терентьев "поручил тщательным образом установить все обстоятельства совершенного преступления, дав принципиальную оценку действиям туриста согласно санкциям части 3 статьи 354.1 УК РФ – "Осквернении символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично".

https://ria.ru/20240412/vandal-1939602638.html

https://ria.ru/20240115/vechnyy_ogon-1921334800.html

севастополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, севастополь, россия, следственный комитет россии (ск рф)